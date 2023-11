Op de VN-klimaattop in Dubai zijn jongeren nodig...

De Belgische delegatie op de klimaattop in Dubai telt twee tieners in de rangen. 'We zijn vastberaden onze stem en die van alle jongeren te laten horen', schrijven Benjamin Van Bunderen Robberechts (17) en Simon Sterck (18).

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft onlangs opgeroepen de Belgische delegatie voor de VN-klimaattop in Dubai (COP28) te beperken tot één onderhandelaar en enkele experts. Daarmee gaf ze de indruk dat ze onze aanwezigheid als jongeren daar ietwat overbodig vindt.

Maar we trekken niet naar Dubai om mee te spelen in een klimaatpoppenkast of om er selfies te nemen, zoals Demir lijkt te geloven. We zijn vastberaden onze stem en die van alle jongeren te laten horen. Simon vertegenwoordigt alle Vlaamse kinderen, jongeren en hun organisaties. Benjamin maakte de tragische gevolgen van de klimaatcrisis mee toen hij zijn goede vriendin Rosa verloor. Zij was een van de 220 mensen die het leven lieten tijdens de overstromingen van juli 2021 in België en Duitsland, waarna Benjamin de campagne #ClimateJusticeForRosa heeft opgezet.

De auteurs

Benjamin Van Bunderen Robberechts (17) is klimaat- en kinderrechtenactivist en klimaatadviseur van het Child Rights International Network. Hij is de bezieler van de campagne #ClimateJusticeForRosa.

Simon Sterck (18) is student rechten aan de KU Leuven en de VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling voor de Vlaamse Jeugdraad.

Beiden maken deel uit van de Belgische delegatie op de klimaattop COP28 in Dubai. De komende dagen brengen ze hier verslag uit van ervaringen.

De drastische gevolgen van de klimaatcrisis zijn overduidelijk. Frequentere en intensere periodes van droogte, bosbranden en overstromingen veroorzaken almaar meer leed, instabiliteit en verlies van levens wereldwijd. 2023 is goed op weg het warmste jaar van de voorbije 125.000 te worden. We kunnen het ons niet langer veroorloven te treuzelen.

De klimaatcrisis kan alleen opgelost worden door wereldwijde samenwerking. Daarom hebben we op COP28 ook het brede middenveld en jongeren nodig rond de tafel, zodat beslissingen rechtvaardiger, breder gedragen en meer toekomstgericht zijn. Bovendien zijn we experts in jong zijn.

We moeten worden gehoord. Wat in december wordt beslist, zal niet alleen ons leven, maar ook dat van de volgende generaties bepalen.

Dat de olietopman Sultan Al Jaber de COP28 voorzit, baart ook ons grote zorgen. Maar moeten we daarom wegblijven? Nee. Si tous les dégoûtés s'en vont, il n'y a que les dégoûtants qui restent. We willen een tegenwicht bieden aan de olielobby, die minder met ons begaan is als ze in haar greenwashreclames laat uitschijnen.

Het wordt geen plezierreisje. Simon zal de onderhandelingen op de voet volgen en gesprekken voeren met ministers en andere beleidsmakers. Benjamin is uitgenodigd om keynotelezingen te geven en deel te nemen aan panels van de EU en de VN. Hij zal de invloed van de klimaatcrisis op de rechten van kinderen wereldwijd benadrukken. Ook zal hij bij de Verenigde Naties verder pleiten voor een internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de klimaatcrisis. De EU heeft er zo al een, op initiatief van Benjamin.

Op de agenda van deze COP staan belangrijke thema’s, zoals de evaluatie van het klimaatbeleid na het klimaatakkoord van Parijs en de discussie over een klimaatfonds dat ontwikkelende landen moet helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering. Ook klimaatadaptatie en -mitigatie (verzachting, red.) blijven belangrijk. Jongeren zouden zich daar allemaal niet mee moeten bezighouden, al kunnen we onmogelijk stil blijven als de helft van de kinderen wereldwijd leeft in regio’s waar extreem gevaar dreigt door de klimaatcrisis. De aanhoudende inactiviteit van onze overheden verplicht ons tot actie.