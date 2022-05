Op weg naar een hete Amerikaanse zomer...

Cultuuroorlogen en de toestand van de Amerikaanse economie zouden in het voordeel van de Republikeinen spelen. Maar dat valt af te wachten.

Het gaat niet goed met de Verenigde Staten. Het systeem zit muurvast. De schietpartijen van de voorbije weken - eerst in een supermarkt in Buffalo, New York en dan in een lagere school in Uvalde, Texas - worden in Washington D.C. op een mix van droefheid, woede, onmacht, en cynisme onthaald. Meer dan waarschijnlijk verandert er weer niets aan de wapenwetgeving. De wapenlobby is te sterk en heeft bijna alle Republikeinse senatoren en ook tal van Democraten in haar zak.

Matthias Matthijs is hoogleraar internationale politieke economie aan de Johns Hopkins-universiteit in Washington D.C.

In de Amerikaanse deeltijdse verkiezingen van november staan de Democratische meerderheden in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden op het spel.

De logica dat zowel de cultuuroorlogen als de economie in het voordeel van de Republikeinen spelen, is misplaatst.

Een meerderheid van de bevolking - 54 procent volgens CBS en YouGov - wil een strengere wapenwetgeving, inclusief backgroundchecks. En die peiling werd afgenomen een paar dagen voor 19 kinderen en twee leerkrachten werden vermoord in Texas. Het Huis van Afgevaardigden heeft zo’n wetgeving al lang goedgekeurd. Maar in de Senaat zijn zestig van de honderd senatoren nodig om er zelfs maar over te debatteren, en die zijn er niet.

Binnen een maand, waarschijnlijk rond eind juni, wordt de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof verwacht over een wet van 2018 in de staat Mississippi die het recht op abortus terugschroeft van maximaal 24 naar 15 weken zwangerschap en allerlei nieuwe beperkingen oplegt. Begin mei lekte een ontwerpadvies van datzelfde Hooggerechtshof dat het omverwerpen inhield van Roe v. Wade, de uitspraak van 1973 die het federale recht op abortus garandeerde.

Daarover is de meerderheid van de Amerikanen nog duidelijker. Volgens een recente peiling van NPR wil 64 procent van de bevolking de status quo behouden. De algemene verwachting is dat de vijf conservatiefste rechters van de negen zich toch uitspreken voor het einde van Roe v. Wade. Het recht op abortus gaat dan terug naar de vijftig staten, en in meer dan dertig staten wordt abortus dan automatisch illegaal.

'Bread and butter'-problemen

Ondertussen maakt politiek Amerika zich op voor deeltijdse verkiezingen in november 2022. De nipte Democratische meerderheden in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden staan op het spel.

En het ziet er niet goed uit voor president Joe Biden. Het is al van George W. Bush in 2002 geleden dat een zittende president zijn meerderheid heeft kunnen vergroten, maar die deeltijdse verkiezingen vonden plaats in de schaduw van 9/11 en de war on terror. Doorgaans verliest de partij van de president zetels na twee jaar aan de macht te zijn, omdat kiezers ontgoocheld zijn dat veel beloftes niet zijn nagekomen of gewoon niet gaan stemmen. De oppositiepartij is altijd gemotiveerder, zeker als het economisch moeilijk gaat. En met een inflatie die hardnekkig hoog blijft (8,3%) en hoog zal blijven tot in 2023, wordt het wel heel moeilijk voor de Democraten in november.

Maar de logica dat zowel de cultuuroorlogen als de economie in het voordeel van de Republikeinen spelen, is misplaatst. Er is een reden waarom de Republikeinse kandidaten en partijfunctionarissen het liever over ‘bread and butter’-problemen hebben dan over ‘guns and abortion’-kwesties. Ze weten maar al te goed dat ze sociocultureel te ver aan het gaan zijn vanuit een Democratisch standpunt. Er is een reden waarom Republikeinen in veel staten zich schuldig maken aan ‘gerrymandering’, het hertekenen van kiesdistricten in hun voordeel.

Natuurlijk doen de Democraten daar evengoed aan mee in blauwe staten. De Democratische afgevaardigde Jamie Raskin uit Maryland noemt het ‘vuur met vuur bevechten’. Het resultaat is dat veel gematigde kiezers het niet meer weten, omdat beide kanten even corrupt of extreem lijken. En zolang het systeem onmogelijk kan worden hervormd - daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig in beide kamers van het Congres of moet twee derde van alle staten het eens zijn - zal de apathie van het electoraat alleen maar toenemen.

Publiek protest

De Republikeinen verwachten een harde strijd in de herfst, want alles lijkt in hun richting te wijzen. Op dit moment keurt slechts 36 procent van de Amerikaanse bevolking het presidentschap van Biden goed. Ter vergelijking: in mei 2018 was 45 procent van de Amerikanen tevreden met Donald Trump. En die verloor ook zijn meerderheid in het Huis van Afgevaardigden: Nancy Pelosi kon toen de hamer overnemen van Paul Ryan.

In 1992 versloeg Bill Clinton George Bush met de slogan ‘It’s the economy, stupid!’ In 2022 zou de slogan wel eens ‘It’s the guns, stupid!’ kunnen zijn.

Maar de Democraten mogen zich niet zo snel gewonnen geven. De combinatie van een nieuwe golf schietpartijen op scholen en openbare plaatsen en een conservatief Hooggerechtshof dat al zijn politieke onafhankelijkheid op het spel zet door het recht op abortus weg te nemen, kan opnieuw leiden tot een hete zomer van publiek protest en ontevredenheid. Dat gebeurde twee jaar geleden ook met Black Lives Matter, en dat in volle pandemie.