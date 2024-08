Ouders verdienen ondersteuning, geen karikatuur...

Het groeipakket of de kinderbijslag is stilaan een snoeipakket geworden. Daar komt nu de karikatuur van de onverantwoordelijke ouder bij. Maar het overgrote deel van de ouders levert fantastisch werk.

De bevoegdheid over het kindergeld werd tien jaar geleden geregionaliseerd. Vijf jaar geleden kreeg het kinderbijslagsysteem in Vlaanderen de naam ‘groeipakket’. ‘Mensen met kinderen zullen tegen het einde van deze regeerperiode meer krijgen dan als de inflatie gevolgd zou worden’, klonk het trots in het Vlaams Parlement.

De auteur

Ivo Mechels is voorzitter van de Gezinsbond. De kwestie

Op het groeipakket (de kinderbijslag) werd al meermaals bespaard. Ook nu wordt geopperd het geld rechtstreeks bij de kinderen terecht te laten komen via het onderwijs of de kinderopvang. De conclusie

Het overgrote meerderheid van de ouders doet fantastisch werk en verdient net meer ondersteuning. Advertentie

Advertentie

Ondertussen is het groeipakket almaar meer een ‘krimppakket’ of een ‘snoeipakket’ geworden. Door de regionalisering van de kinderbijslag krijgen Vlaanderen, Brussel en Wallonië een dotatie van de federale overheid. Tijdens de Vlaamse begrotingsbesprekingen werd meermaals de kaasschaaf bovengehaald om een stuk van dat geld te gebruiken als sluitstuk.

Het groeipakket is almaar meer een ‘krimppakket’ of een ‘snoeipakket’ geworden.

Alleenstaanden en koppels met kinderen boetten daardoor aan koopkracht in. Er wordt wat mist gespuid over de exacte omvang, maar de inlevering zou rond 1 miljard euro liggen. Niet omdat ze een groot vermogen hebben, in een groot huis wonen of in een dure auto rijden, maar omdat ze kinderen hebben. Terwijl uit onderzoeken in binnen- en buitenland telkens opnieuw blijkt dat kindergeld een van de efficiëntste middelen is in de strijd tegen kinderarmoede.

Karikatuur

Daarbij komt nu de karikatuur van de onverantwoordelijke ouder om nog meer middelen uit het groeipakket te halen, met als argument dat die via bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang rechtstreeks bij de kinderen terechtkomen. Volgens diezelfde redenering kan je de vreselijke voorvallen in enkele crèches en kindermisbruik op scholen ook als argument gebruiken om minder te investeren in kinderopvang of onderwijs.

Advertentie

De realiteit is totaal anders. Het overgrote deel van de kindbegeleiders, leerkrachten en ouders levert fantastisch werk, vaak in moeilijke omstandigheden. En ze verdienen dus net meer ondersteuning.

Advertentie

Ouders hebben natuurlijk een grote verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen en ze mogen - moeten in bepaalde gevallen - daarop aangesproken worden. Maar met de toekomstige tewerkstellingsgraad, de krimpende geboortecijfers en de aanstormende vergrijzingsgolf in gedachten, mogen we toch ook verwachten dat de overheid investeert in kinderopvang, onderwijs en kindergeld.

Indexering

Zowel per kind als tegenover het bruto binnenlands product investeren we al jaren veel minder in kinderopvang dan onze buurlanden. Met Scandinavische werkgelegenheidscijfers moeten we ook Scandinavische investeringen doen om de combinatie van werk en gezin mogelijk te maken en te houden.

Zowel per kind als tegenover het bruto binnenlands product investeren we al jaren veel minder in kinderopvang dan onze buurlanden.

De opleiding en de opvoeding die kinderen krijgen, is essentieel voor onze welvaart en ons welzijn in de toekomst. Zij zullen later voor ons instaan als dokter, verpleger, leerkracht, buschauffeur.

De Gezinsbond vraagt daarom de indexering van de kinderbijslag en de verhoging van de sociale toeslagen voor de meest kwetsbare gezinnen. Een en ander kan mee gefinancierd worden met het budget van de weinig effectieve kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schoolbonus (samen ruim 100 miljoen euro) in combinatie met de dotatie die Vlaanderen krijgt.

Je kan je ook de vraag stellen of je eigenaars van elektrische wagens van 70.000, 80.000, 90.000 euro en meer volledig moet vrijstellen van alle verkeersbelasting of dat je extra investeert in kinderopvang. Dat zijn politieke keuzes. Als het over kinderen gaat, kunnen die hopelijk nog gemaakt worden over beleidsdomeinen en partijgrenzen heen. Investeren in kinderen is rationeel en gevoelsmatig, sociaal en economisch de juiste keuze.