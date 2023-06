Planbureau pakt tekortkomingen doorrekening verkiezingen aan...

Het Planbureau werkt aan de tekortkomingen bij de doorrekening voor de verkiezingen van 2019, binnen het wettelijke kader, en met de beschikbare middelen.

Professor Stijn Baert pleit in De Tijd voor een grondiger doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Het is een idee dat we bij het Federaal Planbureau genegen zijn.

In 2019 heeft het Federaal Planbureau voor het eerst de verkiezingen doorgerekend. Als kleine instelling hebben we maanden, dagen, avonden en weekends gewerkt om 314 maatregelen uit de partijprogramma’s door te rekenen.

Als instelling zijn we gebonden aan het wettelijke kader. We gaan ervan uit dat dat kader niet vóór de volgende verkiezingen verandert.

De wet op de doorrekening voorziet ook dat na de eerste verkiezingen een evaluatie zou plaatsvinden. We hebben daarvoor twee jaar geleden op eigen initiatief de hulp van de Europese Commissie ingeroepen. Die oefening vindt momenteel plaats in samenwerking met de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en experten van gelijkaardige instellingen in Nederland en Canada. We verwachten de resultaten na de zomer te ontvangen. We zullen er dan uitgebreid over communiceren.

De essentie De auteur

Baudouin Regout is Commissaris van het Federaal Planbureau.

De kwestie

Stijn Baert pleit voor een grondigere doorrekening van de verkiezingsprogramma's

Het voorstel

Het Federaal Planbureau steunt dat idee en werkt volop aan het aanpakken van de tekortkomingen van de doorrekening van de vorige verkiezingen.

De doorrekening van 2019 kreeg veel positieve reacties van onze stakeholders. Tegelijk beseffen we dat er ruimte is voor verbetering. Dat was ook het geval voor de eerste doorrekeningen in het buitenland.

Overleg

Binnen het wettelijke kader en met de beschikbare middelen zijn we achter de schermen volop bezig tekortkomingen van de eerste doorrekening aan te pakken. Daarvoor is overleg nodig - zoals het hoort - met de partijen, de experten van de OESO en uit andere landen, en met de relevante federale en regionale instanties.