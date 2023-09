Private lease voor elektrische auto’s was misschien een betere optie dan een premie

Zolang elektrische auto’s veel duurder blijven dan auto's die rijden op een fossiele brandstof zullen particulieren niet overstag gaan. In plaats van een aankooppremie had de Vlaamse regering daarom ook steun voor private lease kunnen overwegen, schrijven Stijn Blanckaert en Jochen De Smet.

De nieuwe Vlaamse aankooppremie voor elektrische auto’s - 5.000 euro voor een nieuw exemplaar van maximaal 40.000 euro en 3.000 euro voor een tweedehandse - lokt veel negatieve reacties uit. Sommigen vinden dat de overheid geen auto’s, ook geen elektrische, moet subsidiëren. De 20 miljoen euro die daarvoor in 2024 wordt uitgetrokken, kan beter besteed worden, bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer, vinden ze.

De auteurs

Stijn Blanckaert is journalist bij Autonieuws.be. Jochen De Smet is voorzitter van EV Belgium en expert in elektrische mobiliteit. Samen schreven ze het boek ‘Iedereen elektrisch! Revolutie in het autorijden’. De kwestie

De Vlaamse regering voert een premie in voor particulieren die een elektrische auto kopen. De conclusie

Met steun voor private lease bereik je een bredere groep die nu geen elektrische auto kan betalen.

Bij elke toekenning van een budget aan het ene doel klinkt kritiek vanuit een hoek die naast de geldpot grijpt, maar als we de elektrificatie van het wagenpark versneld willen doorzetten en de CO 2 -uitstoot willen doen dalen - een noodzaak in het kader van de klimaatdoelstellingen - moet ook de particulier mee.

Met een aantrekkelijk private-leasetarief bereik je een doelgroep die ook met een premie van 5.000 euro de middelen niet heeft om een elektrische auto te kopen.

Door fiscale incentives en de afstraffing van verbrandingsmotoren vervangen bedrijven al massaal hun benzines of diesels door elektrische auto’s. Als het de bedoeling is particulieren over te halen hetzelfde te doen, moet iets gebeuren.

Zolang elektrische auto’s veel duurder blijven dan modellen met een verbrandingsmotor zullen particulieren niet overstag gaan. Om ze toch over de streep te trekken, keek de Vlaamse regering naar wat in Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland al langer bestaat: een premie om de aankoopprijs te verzachten.

Lees meer analyse Aankooppremie voor elektrische auto's: vooral goed voor rijke middenklasse

Misschien was een aantrekkelijk private-leasetarief voor elektrische auto’s een nog beter idee. Via private lease worden de elektrische auto’s op de lange termijn aan particulieren verhuurd. Een overheidsondersteuning, zoals die ook in Frankrijk wordt ontwikkeld, kan het tarief daarvoor aanzienlijk verlagen.

Op die manier bereik je een doelgroep die ook met een premie van 5.000 euro de middelen niet heeft om zo'n auto te kopen. Je vermijdt ook dat de premies vooral gaan naar mensen die ze niet nodig hebben. In ruil voor de steun kan de overheid van de leasingmaatschappijen afdwingen dat de auto’s na de verhuurperiode niet in het buitenland doorverkocht worden. Als ze in ons land blijven kunnen mensen die zich alleen een tweedehandse elektrische auto kunnen veroorloven ze kopen.