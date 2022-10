Putinversteher leggen Duitse breuklijnen bloot...

De verschillen tussen Oost- en West-Duitsland zijn nooit verdwenen. Dat merk je aan de mate waarin begrip wordt opgebracht voor Poetins oorlog in Oekraïne.

Heel erg lang zal het niet meer duren tot het herenigde Duitsland langer bestaat dan de twee aparte staten Oost- en West-Duitsland, die tussen 1949 en 1989 gescheiden waren door het IJzeren Gordijn. Toch blijven ze in een aantal opzichten ook nu nog altijd opmerkelijk van elkaar verschillen en is de belofte van een echte innere Vereiniging, een in overtuiging verankerde hereniging, veel minder werkelijkheid geworden dan aanvankelijk werd verwacht en gehoopt.

Bijna alle cijfers laten duidelijk zien dat velen in het oosten van Duitsland anders aankijken tegen Rusland, Vladimir Poetin en de weerzinwekkende oorlog in Oekraïne dan mensen uit het westen van het land.

Vooral in tijden van crisis lijken veel Oost- en West-Duitsers toch enigszins anders te reageren, op een wijze die een nog altijd bestaande mentale kloof schijnt te suggereren. Dat werd duidelijk tijdens de migratiecrisis van 2015 en recenter nog in de coronacrisis. En het gebeurt opnieuw in het licht van de oorlog in Oekraïne.

Sommigen zullen niet aan de verleiding kunnen weerstaan om te beginnen veralgemenen over ossi's en wessi's. Dat moet te allen tijde vermeden worden. Op die manier worden clichés in stand gehouden en wordt mensen ten onrechte een ‘collectieve’ identiteit toegedicht. Maar bijna alle cijfers laten duidelijk zien dat velen in het oosten van Duitsland anders aankijken tegen Rusland, Vladimir Poetin en de weerzinwekkende oorlog in Oekraïne dan mensen uit het westen van het land.

De essentie

Georgi Verbeeck is hoogleraar Duitse geschiedenis en verbonden aan de KU Leuven en de Universiteit Maastricht.

In Oost-Duitsland wordt door velen meer begrip opgebracht voor Poetins oorlog in Oekraïne.

Het toont dat de verschillen tussen Oost- en West-Duitsland nooit zijn verdwenen.

Niet uitsluitend, maar vooral toch een oudere generatie Oost-Duitsers neemt een opvallend milde houding aan tegenover de Russische autocraat. Putinversteher - diegenen die de neiging hebben om begrip op te brengen voor de motieven van de machthebber in Moskou - zijn er duidelijk meer te vinden in de Oost-Duitse politiek dan in het voormalige West-Duitsland, en dat over de partijgrenzen heen. Economische motieven spelen daarbij zeker een rol, maar dat geldt ook voor politieke overwegingen en eerder emotionele sentimenten.

Erfschuld

Vaak grijpt men terug naar eenvoudige verklaringen en wordt gewezen op de nostalgische herinneringen aan de vriendschap met de Sovjet-Unie in de oude DDR. De Oost-Duitsers van nu zouden zich niet helemaal losgemaakt hebben van hun oude ‘erfschuld’ jegens de Sovjet-Unie, die zo zwaar had geleden onder de nazi-agressie tijdens de Tweede Wereldoorlog en Duitsland uiteindelijk had bevrijd van het fascisme. Niet toevallig gaat de kritiek op de westerse houding en vooral de wapenleveringen aan Oekraïne gepaard met een antimilitaristische 'vredes'-retoriek die aan de oude DDR-ideologie doet denken. Hetzelfde geldt voor een neutraliteitsdiscours dat in wezen vooral antiwesters is.

Er kunnen nogal wat opmerkingen gemaakt worden bij het belang van die herinneringen. Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat de zogenaamde Deutsch-Sowjetische Freundschaft in de DDR een toonbeeld was van politieke instrumentalisering, iets om het regime - en het bestaansrecht van de Oost-Duitse staat - mee te legitimeren. Vriendschappen met in de DDR gelegerde sovjetsoldaten of met uitwisselingsleerlingen en gastgezinnen in de Sovjet-Unie waren er zeker, maar ze waren altijd georkestreerd door de partijmachine.

Het beeld dat de Oost-Duitsers de ‘verliezers’ van de hereniging waren, is een voedingsbodem gebleken voor populisme, voor scepsis tegenover Europa en zelfs tegenover het Westen en de liberale democratie.

Dat de ‘antifascistische’ retoriek van het Russische regime in deze oorlog - Rusland zegt te vechten tegen ‘de nazi’s in Kiev’ - minstens een deel van het Oost-Duitse publiek schijnt te overtuigen, toont aan hoe geperverteerd de Russische herinneringspolitiek is. De Sovjet-Unie heeft inderdaad de strijd tegen de nazi's gewonnen, maar daarin hadden ook de andere volkeren van de USSR - Oekraïne inbegrepen - een belangrijk aandeel. Rusland heeft echter als geen ander die positieve erfenis van de oude Sovjet-Unie voor zichzelf alleen opgeëist.

Sociale en economische transformatie

Onverholen pro-Russische sentimenten hebben dus bij minstens een deel van de Oost-Duitse bevolking te maken met een verwrongen geschiedenisbeeld. Een kritische terugblik op de DDR-herinneringen is zeker op zijn plaats. Maar wellicht is het nog beter om naar de periode na 1990 te kijken.

Velen gaan ervan uit de Oost-Duitse identiteit vooral vorm heeft gekregen door de ervaringen na de eenmaking. De drastische sociale en economische transformatie (het massaal verdwijnen van jobs, de privatisering van sociale voorzieningen, de leegloop van sommige regio’s) in de jaren 90 heeft het beeld doen ontstaan dat de Oost-Duitsers in overgrote meerderheid de ‘verliezers’ van de hereniging waren. Dat ook grote successen geboekt werden, wordt al te vaak vergeten.