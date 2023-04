Sleutelen aan DBI-regime is geen goed idee...

Het voorontwerp van fiscale hervorming bevat een maatregel die weinig opportuun en contraproductief is. Daarom moet de maatregel sneuvelen.

Het gaat om de schrapping van de uitzondering op de toepassing van de minimumdeelnemingsvoorwaarde van het regime inzake definitief belaste inkomsten (DBI-regime) die tot dusver gold voor beleggingsvennootschappen en hun Belgische investeerders-vennootschappen.

De essentie De auteur: advocaat Pierre-Olivier van Caubergh.

advocaat Pierre-Olivier van Caubergh. De stelling: het regime van de definitief belaste inkomsten is gunstig voor de financiering van ondernemingen.

het regime van de definitief belaste inkomsten is gunstig voor de financiering van ondernemingen. Het voorstel: de afschaffing van dat regime is schadelijk. Het behoud ervan is beter.

Het DBI-regime beoogt dat wanneer een Belgische of buitenlandse vennootschap (gevestigd in een 'voldoende belast' land) op haar inkomsten normaal wordt belast en haar inkomsten uitkeert aan haar Belgische aandeelhouder-vennootschap in de vorm van dividenden, die inkomsten geen tweede keer worden belast (tegen 25 procent) in hoofde van die aandeelhouder-vennootschap. Dit regime belet uiteraard niet dat de individuele aandeelhouder aan het einde van de deelnemingsketen wordt belast op de dividenden die hij uit die inkomsten ontvangt (in België in principe tegen 30 procent).

Om het DBI-regime te kunnen genieten, moet de Belgische aandeelhouder-vennootschap in principe ook voldoen aan een minimumdeelnemingsvoorwaarde. Ze moet een participatie van minstens 10 procent in het kapitaal van de uitkerende vennootschap aanhouden en moet die participatie gedurende minstens een jaar in volle eigendom houden.

Er geldt echter een specifieke regel als een Belgische vennootschap investeert in een beleggingsvennootschap. In dat geval is die minimumdeelnemingsvoorwaarde niet van toepassing. De taxatievoorwaarde blijft wel gelden.

Een 'beleggingsvennootschap' investeert in diverse vennootschappen/activa en groepeert diverse beleggers om het door hen ingebrachte kapitaal te beleggen met als doel hen in geval van succes een rendement op hun investering te kunnen uitbetalen.

Beleggingsvennootschappen spelen een zeer belangrijke rol in de financiering van de Belgische economie. Ze investeren in verschillende sectoren, waaronder vastgoed, kmo’s en start-ups, in projecten die focussen op belangrijke uitdagingen, zoals digitale transformatie, ecologische transitie en infrastructuur, en in effecten (aandelen, obligaties...). Ze garanderen hun investeerders een hoge mate van risicospreiding van hun investeringen, wat veel moeilijker is door aandelen van individuele vennootschappen te kopen.

De beleggingsvennootschap geniet vaak (maar niet altijd) een gunstige fiscale regeling om een aantrekkelijk fiscaal kader te scheppen om die beleggingen te stimuleren.

Wanneer een Belgische aandeelhouder-vennootschap een dividend van een beleggingsvennootschap ontvangt, kan het DBI-regime slechts worden toegepast als en voor zover het door de betrokken beleggingsvennootschap uitgekeerde dividend afkomstig is van 'goede dividenden' en/of 'goede gerealiseerde meerwaarden op aandelen'. Het DBI-regime is dus niet van toepassing op de eigen inkomsten van de beleggingsvennootschap (rente, commissies...) die niet (voldoende) belast worden in hoofde van de beleggingsvennootschap (wegens haar specifieke belastingregime).

Afschaffen

Het voorontwerp van fiscale hervorming schaft het regime van de DBI-beleggingsvennootschappen niet gewoon af. Verdwijnen wel: de uitsluiting van de toepassing van de minimumdeelnemingsvoorwaarde (10 procent of 2,5 miljoen euro) en van de minimale houdduur van een jaar.

Volgens dit voorontwerp kunnen dividenden ontvangen door een Belgische investeerder-vennootschap niet meer genieten van het DBI-regime, tenzij aan de minimumdeelnemingsvoorwaarde is voldaan .

In de praktijk is het uiterst moeilijk of onmogelijk voor een Belgische investeerder-vennootschap om daaraan te voldoen. Voorzichtigheid en risicospreiding zijn de regel, zodat de investeringspercentages en -bedragen veelal (veel) lager liggen dan 10 procent of 2,5 miljoen euro. Precies daarom heeft de wetgever de minimale participatievoorwaarde in deze situatie uitgesloten.

De afschaffing van dit regime zou neerkomen op de organisatie van een dubbele belasting van hetzelfde inkomen.

De afschaffing van die uitzondering komt neer op een dubbele belasting van hetzelfde inkomen, met volledige miskenning van de logica van de investering via beleggingsvennootschappen.

In Europa en in België werd voor de sector van de beleggingsfondsen de afgelopen 20 jaar een almaar robuustere en functionelere architectuur uitgebouwd, zowel voor het beheer van fondsen - met een groeiend aantal in ons land gevestigde vermogensbeheerders en investeringen in Belgische projecten als gevolg - als voor de fiscaliteit van de fondsen en hun investeerders.

Het lijkt me weinig opportuun dat allemaal in gevaar te brengen door de interesse van Belgische investeerders-vennootschappen in dit formidabele instrument te ondermijnen met een meervoudige belastingheffing.