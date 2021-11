Sluit die stikstofdoos van Pandora zo snel mogelijk

In de huidige regeling voor de stikstofuitstoot is onduidelijkheid troef. De Vlaamse Regering moet snel een regeling uitwerken die iedereen zekerheid biedt.

De Bond Beter Leefmilieu trekt ten strijde tegen de vergunningsaanvraag van olieraffinaderij Total in Antwerpen. Volgens de BBL is de uitstoot van stikstof een reden om deze vergunning niet toe te kennen. Zonder een uitspraak te doen over dit dossier, is het wel een zichtbaar symptoom van de huidige onduidelijkheid in het stikstofverhaal. En ja, de weigering van de vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde ligt hiervan aan de oorzaak.