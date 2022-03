Sterke inflatieopstoot moet ernstig zorgen baren...

Sommige economen liggen niet wakker van de sterke opstoot van de inflatie. Nochtans hebben we deze film al eens gezien, in 1982. Het is zaak om de loon-prijsspiraal deze keer wel tijdig te stoppen.

Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen nog maar eens sterk gestegen. We hebben te maken met een massieve klassieke negatieve aanbodschok. Voeg daarbij de snel oplopende overheidsschuld in de nasleep van de covidpandemie en de toenemende geopolitieke onzekerheid, en je krijgt de ideale cocktail voor stagflatie, een combinatie van hoge inflatie en een stagnerende groei.

Zelfs een eenmalige energieprijsschok leidt tot een lang en persistent aanpassingsproces van de economie dat minstens 2 jaar aansleept.

Het is dan ook opmerkelijk dat een aantal economen zich niet te veel zorgen maakt over de sterke inflatieopstoot. In dit verband is het pijnlijk vast te stellen dat de Europese Centrale Bank (ECB) erg achter de feiten aan loopt. Voorzitster Christine Lagarde bleef tot voor kort veronderstellen dat tegen 2023 de inflatie de vooropgestelde 2 procent weer zal bereiken. Dat lijkt wensdenken, zeker met het talmend monetair beleid van de ECB.

In een recente studie tonen we voor België aan dat zelfs een eenmalige energieprijsschok leidt tot een lang en persistent aanpassingsproces van de economie dat minstens twee jaar aansleept. De jongste maanden hebben we echter verschillende opstoten van de energieprijzen gezien. De gevolgen kunnen lang en hardnekkig voelbaar zijn, met mogelijk een diepe recessie en het uitglijden van de begroting, zoals in 1982 en 1983. De werkloosheid liep in 1983 op tot 13,5 procent van de beroepsbevolking en het begrotingstekort tot bijna 15 procent van het bruto binnenlands product.

Joep Konings en Bas van Aarle zijn professor economie aan de KU Leuven.

De kwestie

De Belgische inflatie steeg in maart naar 8,3 procent. Dat is bijna 40 jaar geleden.

Het voorstel

Een loon-prijsspiraal is nefast voor onze economie. Laten we die deze keer wel tijdig stoppen.

Als het economisch beleid achter de feiten aanloopt, kan ons dat duur komen te staan. Er is een ‘road kill' in de vorm van koopkrachtverlies, werkgelegenheidsverlies en een dalende concurrentiepositie. Inflatie vreet zich als een virus in de economie.

Niet alleen België wordt met de stijgende inflatie geconfronteerd, maar het is wel erg opvallend dat de stijging van de prijzen en de lonen meer uitgesproken is in België dan in de buurlanden. De gouverneur van de Nationale Bank van België, Pierre Wunsch, uitte deze week zijn bezorgdheid over de inflatie, de koopkracht en de concurrentiepositie.

Omdat het rente- en wisselkoersbeleid Europese materie zijn, lijkt het van belang het probleem van de inflatie aan te pakken bij de wortel: de opstoot van de energieprijs. Flankerend beleid zoals een verlaging van de btw en de accijnzen drukt de energieprijs, maar is budgettair vrij duur. Bovendien is de budgettaire schok van de pandemie nog niet eens volledig verteerd. Winst op korte termijn ligt mogelijk bij een uitgekiend loon-prijsbeleid, en op iets langere termijn bij een aanbodbeleid dat focust op een groene transitie.

Een cruciale vraag is of de grote schommelingen van de energieprijzen ongefilterd op de economie losgelaten kunnen worden. Kunnen we mechanismen in de energiemarkten zelf ontwikkelen? Die kunnen in uitzonderlijke situaties, zoals nu met buitensporige prijsstijgingen, het systeem tijdelijk en automatisch bevriezen - naar analogie met de 'circuit breakers’ in de financiële markten - tot weer sprake is van een normale situatie.

Een indexsprong is een voor de hand liggende beleidsoptie, maar wordt wel extra pijnlijk en minder effectief als hij niet begeleid wordt door een indexsprong van de prijzen van andere producten die ook in het automatisch indexmechanisme zitten.

Ook een loonbeleid dat aandacht schenkt aan koopkracht, concurrentiekracht en werkgelegenheid is van cruciaal belang. In tegenstelling tot andere landen kent België het automatisch indexeringsmechanisme, maar dat lijkt behept met een aantal ‘designfouten’. Niet alleen de lonen worden automatisch geïndexeerd, maar ook vele andere producten, zoals postzegels, huur, treintickets, erelonen, en verzekeringen. Dat verhoogt de snelheid waarmee de inflatie aantrekt, met als gevolg een sterkere loon-prijsspiraal dan in andere landen.

Een soortgelijke ontwikkeling speelde zich ook af in 1982. De devaluatie van de Belgische frank met 8,5 procent in februari 1982 geldt als een omslagpunt. Zo’n prijsspiraal is nefast voor de internationale concurrentiepositie, met als gevolg een verlies aan internationale afzetmarkten. Een indexsprong is een voor de hand liggende beleidsoptie. Maar die wordt extra pijnlijk en minder effectief als hij niet begeleid wordt door een indexsprong bij de prijzen van andere producten die ook in het automatisch indexmechanisme zitten.

Het lijkt aangewezen de energieprijzen helemaal uit de index te halen, vanwege de grote prijsfluctuaties. In vergelijking met andere goederen zijn energieprijzen tot vijf keer meer volatiel. Voor de kwetsbaarste groepen kan de bescherming worden uitgebreid met een energietoeslag op maat.