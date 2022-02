Steun opschorting intellectuele eigendomsrechten op vaccins...

Belemmering

België heeft geen duidelijk standpunt. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir steunt de maatregel, in tegenstelling tot minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Volgens een opiniepeiling van IPSOS die Knack in november publiceerde, steunt 63 procent van de Belgen de vrijstelling. 29 procent is onbeslist is en amper 8 procent is tegen.

Ondertekenaars:

Ludo Abicht (Gastprofessor politieke wetenschappen UAntwerpen), André Emmanuel (Hoogleraar microbiologie KU Leuven), Artsen zonder Grenzen België, De bisschoppen van België, Charles Beauduin (Co-CEO Barco en voorzitter Vandewiele, in eigen naam), Toon Bossuyt (CEO Boss Paints/Colora, in eigen naam), Hans Bourlon (Afgevaardigd bestuurder Studio 100, in eigen naam), Xavier Brenez (Directeur-generaal Onafhankelijke Ziekenfondsen), Paul Callewaert (Algemeen secretaris Socialistische Mutualiteiten), Bart Cockx (Hoogleraar economie UGent), Mario Coppens (Voorzitter ACLVB), Wim De Ceukelaire (Directeur Viva Salud), Roni De Waele (Voorzitter Liberale Mutualiteiten), Wies De Graeve (Directeur Amnesty International Vlaanderen), Jan De Lepeleire (Hoogleraar huisartsgeneeskunde KU Leuven), Olivier De Schutter (Hoogleraar internationaal recht UCLouvain), Annemie Dillen (Hoogleraar theologie KU Leuven), Marc Fauconnier (Co-Founder Fauconnier+Selfslagh en Voorzitter Association of Communication Companies VZW), Steven H. Fuite (Voorzitter Verenigde Protestantse Kerk in België), Inge Geerdens (CEO CVWarehouse, in eigen naam), Diane Govaerts (CEO Ziegler, in eigen naam), Els Hertogen (Directeur 11.11.11), Wim Jansen (CEO JCDecaux België, Luxemburg & Israël, in eigen naam), David Janssens (CEO SBR Experts, in eigen naam), Elke Jeurissen (Expert Inclusief Leiderschap), Marc Leemans (Voorzitter ACV), Corry Maes (Nationaal secretaris S-Plus), Philippe Mayné (Secretaris-generaal Neutrale Ziekenfondsen), Freddy Mortier (Voorzitter Unie van Vrijzinnige Verenigingen), Didier Pierre (Voorzitter PMC-Holding, in eigen naam), Arnoud Raskin (Managing director MobileSchool.org), Glenn Rayp (Hoogleraar economie UGent), Koen Schoors (Hoogleraar economie UGent), Eva Smets (Algemeen secretaris Oxfam België), Wouter Torfs (CEO Torfs Schoenen, in eigen naam), Els Torreele (Visiting Policy Fellow UCL Institute for Innovation & Public Purpose), Miranda Ulens (Algemeen secretaris ABVV), Herman Van de Velde (Voorzitter lingeriegroep Van de Velde, in eigen naam), Luc Van Gorp (Voorzitter Christelijke Mutualiteit), Filip Van Hool (CEO Van Hool, in eigen naam), Geertrui Van Overwalle (Gewoon hoogleraar rechtsgeleerdheid KU Leuven), Philippe Van Parijs (Hoogleraar filosofie UCLouvain), Annuschka Vandewalle (Algemeen secretaris FOS), Geert Vanoverschelde (CEO Sylvester, in eigen naam), Bart Verstraeten (Directeur WSM), Marc-Alain Widdowson (Directeur Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen), Alain Ziegler (Gedelegeerd bestuurder Ziegler, in eigen naam).