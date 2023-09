Stikstof is de crisis waard...

Dat in het stikstofdossier natuur en landbouw tegen elkaar opgezet worden, leidt af van de structurele onderliggende problemen van beide. De stellingenoorlog draagt niet bij tot een oplossing, schrijft professor biodiversiteit Tobias Ceulemans.

Dat stikstofvervuiling een ernstig milieuprobleem vormt, is al lang wetenschappelijk bewezen. Bij het brede publiek is het ondertussen - misschien tegen wil en dank - ook bekend geraakt. Door de rechtsonzekerheid over vergunningen voor vervuilende stikstofemissies schreeuwen de landbouw- en de industriesector, de grootste boosdoeners, terecht om een wetgevend kader.

Nu volgende week het advies van de Raad van State over het stikstofdecreet verwacht wordt, blijft het spannend. Er zijn nog veel angels.

Een eerste is de verschillende behandeling van landbouw en industrie. Voor de natuur maakt het niet uit waar stikstofvervuiling vandaan komt. De neerslag van stikstofoxiden (voornamelijk uit industrie) en ammoniakstikstof (voornamelijk uit landbouw) gedraagt zich weliswaar anders, maar finaal doet dat er niet toe.

Waarom zou ammoniakuitstotende industrie, bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen, minder streng beoordeeld worden dan een landbouwbedrijf? Het effect is hetzelfde: de nabijgelegen Europees beschermde Kalmthoutse Heide zal verder degraderen. Daar draait het juridisch om. Europa eist dat topnatuurgebieden in goede staat gehouden worden. Terecht, want we hebben behoorlijk wat unieke natuur. Die niet beschermen zou hetzelfde zijn als China dat geen inspanningen levert voor het overleven van de reuzenpanda.

De problemen waarmee de landbouw- en de natuursector kampen raken niet zomaar opgelost door een stikstofakkoord. Veel landbouwers leven met een financiële strop rond de nek door de torenhoge investeringen om hun bedrijf, hun levenswerk, rendabel te houden. Ze worden gedwongen door een markt waarin hun producten niet volgens de intrinsieke waarde worden betaald en waarin ze overgeleverd zijn aan de willekeur van een geglobaliseerde prijzenstrijd.

Daarnaast gaat hand over hand landbouwgrond verloren. Niet zozeer voor natuur - de meeste ‘nieuwe’ natuurgebieden liggen in zones waar landbouw weinig rendabel is - maar door de almaar toenemende urbanisatie. De beperking van de stikstofemissie is dan de hond in het kegelspel bij een toch al onhoudbare situatie.

Ook natuurbeheerders kampen behalve met stikstof nog met andere grote problemen: drainage, de klimaatverandering, te kleine en versnipperde natuurgebieden en een structurele onderfinanciering en onderwaardering van kwalitatief natuurbeheer.

In het stikstofdecreet is voor beide sectoren in substantiële bedragen voorzien, maar ultiem lenigen die hun noden wellicht niet als er geen totaalvisie is over hoe we Vlaamse landbouw en natuur willen inrichten.

Verdeel en heers

Dat beide sectoren in dit ene dossier handig tegen elkaar opgezet worden - verdeel en heers - leidt af van de structurele onderliggende problemen. De landbouw en de natuur zitten in hetzelfde schuitje. Beide snakken naar ruimte en financiële zekerheid om aan hun (even belangrijke) maatschappelijke verantwoordelijkheden - voedselproductie en biodiversiteitsbehoud - te voldoen.

De stellingenoorlog, gevoed door de decennialange verdeel- en-heersstrategie, draagt niet bij tot een oplossing. Simplistische slogans als ‘De boer plagen is om honger vragen’ en alarmistische uitspraken als ‘met stikstof geen natuur meer’ doen de genuanceerde waarheid geweld aan. De bulk van de stikstofemissies komt uit de intensieve veeteelt, die maar een onderdeel is van onze diverse landbouwsector en die grotendeels voor de export is bestemd. We zullen geen boterham minder eten. Als er morgen geen stikstofvervuiling meer is, zal onze natuur niet meteen in goede staat zijn. Daarvoor moeten ook nog andere milieu- en beheersknelpunten worden aangepakt.