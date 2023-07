Stop geld van indexering in aanvullend bedrijfspensioen...

Het federale regeerakkoord sprak van een versterking van de tweede pensioenpijler, die werkgevers via groepsverzekeringen opbouwen voor hun werknemers. In de praktijk zien we daar niets van in het recente pensioenakkoord. Een versterking en modernisering dringen zich op.

Om de band tussen werken en pensioen te versterken is het bedrijfspensioen het doelmatigst: voor elke effectieve prestatie bouw je eigen pensioenreserves op. Het regeerakkoord van de federale regering was wat dat betreft veelbelovend. Het sprak over het verder veralgemenen van de tweede pensioenpijler en stelde aanvullende pensioenplannen met minstens 3 procent van het loon als bijdrage in het vooruitzicht. Helaas zal dat er deze regeerperiode niet van komen.

De auteur Philip Neyt is pensioendeskundige en voormalig voorzitter van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen.

Daarnaast is het vertrouwen sterk aangetast door de veelvuldige aankondigingen dat fiscaal en parafiscaal ingegrepen wordt in de twee pijler. Waarom zou je nog loon opgeven voor aanvullend pensioen als je extra riskeert in te boeten op je opgebouwde reserves die pas vrijkomen op je pensioenleeftijd?

Het vertrouwen in pensioensparen staat of valt met rechtszekerheid, aangezien je erin ‘gevangen’ zit tot aan je effectieve pensioenleeftijd. Het beleid moet daarom garanderen dat niet aan de opgebouwde reserves geraakt wordt.

Bij meer dan 70 procent van de 56- tot 65-jarigen ligt de opgebouwde rente lager dan 100 euro per maand. Dat kan je geen degelijke aanvulling noemen.

100 euro per maand

Zelfs 20 jaar na de wet-Vandenbroucke, die het aanvullend pensioen moest democratiseren, blijft de invulling beperkt. Voor de meeste aangeslotenen is ze verwaarloosbaar. Meer dan 4 miljoen Belgen bouwen een aanvullend bedrijfspensioen op. De 56- tot 65-jarigen onder hen, de groep die de pensioenleeftijd nadert, hebben de grootste pensioenreserve opgebouwd. Bij meer dan 70 procent van hen ligt de opgebouwde rente evenwel lager dan 100 euro per maand. Dat kan je geen degelijke aanvulling op het wettelijk pensioen noemen.

De pensioenbonus die wordt ingevoerd door het pensioenakkoord bedraagt 22.645 euro netto voor wie drie jaar langer werkt. Dat is hoger dan de mediane pensioenreserve in de tweede pijler. Bij meer dan de helft van de mannelijke 50- tot 65-jarigen ligt de opgebouwde reserve lager dan 15.000 euro. Bruto. Bij de vrouwen, die kortere loopbanen hebben, is dat bedrag nog lager.

Mocht 3 procent van het loon naar een aanvullend pensioen gaan, zoals het regeerakkoord vooropstelt, dan zou dat al een hele vooruitgang zijn. Dat zou neerkomen op ongeveer 300 euro per maand, goed voor een pensioenkapitaal van 100.000 euro.

Maar de huidige situatie zal niet meteen veranderen. De voorbije jaren was de reële loonmarge altijd beperkt, door loonmatigingen, de loonnorm en concurrentiekrachtmaatregelen. Als er marge was, ging die steevast naar ‘onmiddellijke’ koopkracht en niet naar het opbouwen van een aanvullend pensioen. Door de (reële) verhogingen van het wettelijk pensioen kwam het aanvullend pensioen ook lager in de pikorde te staan.

Nochtans is het bedrijfspensioen geen overbodige luxe. Het gemiddelde pensioen van vastbenoemde ambtenaren bedraagt afgerond 3.300 euro, het gemiddelde werknemerspensioen 1.400 euro. Werknemers moeten dus aanzienlijk bijsparen via het bedrijfspensioen om het wettelijk pensioen van ambtenaren te evenaren.

Als je als werknemer op je 65ste op pensioen gaat, moet je beschikken over een kapitaal van 425.000 euro bruto om het gemiddelde pensioen van een ambtenaar te evenaren. Om het maximale ambtenarenpensioen te evenaren is dat 990.000 euro.

Natuurlijk zijn die cijfers gevoelig voor pensioenleeftijd, rente en inflatie en eventuele perequatie, maar ze laten zien dat het verschil geen peulschil is. Het valt dan ook niet te verwonderen dat bij contractuele ambtenaren een sterke vraag naar een tweedepijlerpensioen leeft, gezien de grote pensioenkloof met hun collega’s die statutaire ambtenaren zijn.

Ter plaatse trappelen met de tweede pijler is geen optie, want dan blijft 80 procent van de aangeslotenen over met een peulschil.

Indexering

Ter plaatse trappelen met de tweede pijler is geen optie, want dan blijft 80 procent van de aangeslotenen over met een peulschil, waarbij de toenemende beheerskosten niet opwegen tegen de baten.

Een oplossing is bij de automatische indexering een deel van de loonstijging (of de toename boven een bepaald loonplafond) om te zetten in bijkomend aanvullend pensioen. Dat kan leiden tot een besparing op de werkgeversbijdragen, zodat de loonhandicap beperkt kan worden en voor alle werknemers reële loonstijgingen sneller mogelijk worden.