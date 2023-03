Striktere financiële regulering is broodnodig...

De turbulentie in het bankensysteem roept vragen op over de effectiviteit van bestaande financiële regulering en de dubbele hoedanigheid van de Amerikaanse centrale bank.

Met de ondergang van Silicon Valley Bank (SVB) vond het op één na grootste bankfaillissement in de Amerikaanse geschiedenis plaats. Door de unieke samenstelling van haar depositohouders - voornamelijk start-ups, internationale technologiebedrijven en rijke ondernemers - werd verviervoudigde haar depositobasis tussen 2018 en 2022. De nieuwe deposito’s wendde SVB aan voor de aankoop van langlopende overheidsobligaties en gegarandeerde hypotheekleningen, zonder deze te hedgen voor rentewijzigingen op derivatenmarkten.

Ondanks hun kordate reactie kan de gedeelde verantwoordelijkheid van beleidsmakers in de huidige crisis niet worden ontkend.

In een omgeving van stijgende rentes bleek deze combinatie dodelijk. De afkoeling van de technologiesector zorgde voor een daling van de depositobalans van SVB, waardoor zij gedwongen werd om haar langetermijn overheidsobligaties en gegarandeerde hypotheekleningen te verkopen. Zonder hedging gebeurt deze verkoop bij stijgende rentes onder de initiële uitgifteprijs, wat beduidende verliezen op nochtans solvabele activa impliceert.

De aankondiging van deze verliezen door SVB, gecombineerd met een excessief aandeel aan onverzekerde deposito’s, luidde in een mum van tijd een bankrun en haar faillissement in. De paniek verspreidde zich vervolgens snel. Ook Signature Bank, een New Yorkse bank met een klantenbestand in de cryptosector, werd geconfronteerd met een bankrun en werd zondag failliet verklaard. Woensdag zorgden twijfels rond het Zwitserse Credit Suisse dan weer voor een verkoopgolf op Europese aandelenmarkten. Inmiddels stut de Zwitserse centrale bank Credit Suisse met 50 miljard Zwitserse frank aan liquiditeiten.

De essentie De auteur

Christophe Van Langenhove is econoom en onderzoeker aan UGent.

De kwestie

De turbulentie in het bankensysteem roept vragen op over de effectiviteit van bestaande financiële regulering en de dubbele hoedanigheid van de Amerikaanse centrale bank. in een omgeving van stijgende rentes creëert dat een ongewenste trade-off tussen het nastreven van de monetaire beleidsdoelstelling en het garanderen van financiële stabiliteit.

Het voorstel

Een striktere regulering en supervisie van kleinere banken is nodig om financiële turbulentie te vermijden en een effectieve monetaire beleidsvoering te garanderen.

Financiële toezichthouders reageerden de voorbije week, met de lessen van de financiële crisis uit 2008 in het achterhoofd, ontzettend kordaat. Silicon Valley Bank en Signature Bank werden bestempeld als systemische risico’s, wat de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) toeliet de depositogarantie voor deze banken uit te breiden naar haar volledige depositobasis. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, kondigde het Bank Term Funding Program aan, waarbij commerciële banken leningen met een looptijd tot één jaar kunnen aangaan aan billijke tarieven, om verdere acute liquiditeitsproblemen in het bankensysteem tegen te gaan.

Hoewel de huidige turbulentie vermoedelijk nog even zal aanhouden, maken deze doortastende maatregelen een algehele financiële malaise zoals in 2008 eerder onwaarschijnlijk. Dit wordt versterkt door de aanzienlijke kapitaal- en liquiditeitsbuffers die Amerikaanse en Europese grootbanken tegenwoordig verplicht aanhouden.

Reguleringsarbitrage

Ondanks hun kordate reactie kan de gedeelde verantwoordelijkheid van beleidsmakers in de huidige crisis niet worden ontkend. De focus in de hervormde bankregulering na de crisis van 2008 lag op grootbanken, maar verloor de potentieel systemische risico’s vervat in kleinere banken uit het oog. Dit werd versterkt door de Reform Act van de regering-Trump in 2018. Die hield een deregulering in voor kleinere banken en had ongewenste reguleringsarbitrage tot gevolg.

Zo bleef SVB al meerdere jaren bewust onder de drempel van 250 miljard dollar aan activa. Dat bracht minder strenge liquiditeits- en kapitaalvereisten met zich mee, liet excessieve mismatches in looptijden tussen activa en passiva toe en vermeed de noodzakelijke periodieke stresstests. Daarnaast maakte SVB misbruik van de boekhoudwetgeving door het overmatig toepassen van een systeem waarbij activa aan hun uitgifteprijs worden gewaardeerd.

De paniek in het bankensysteem brengt bovendien de structurele problemen bij de Federal Reserve, en bij uitbreiding andere grote centrale banken, aan het licht. Sinds de Dodd-Frank Act in 2010 is de Federal Reserve de voornaamste toezichthouder van de Amerikaanse grootbanken, en aldus de hoofdverantwoordelijke voor financiële stabiliteit. Haar monetair beleid, gericht op een inflatie van twee procent, vereist momenteel hogere beleidsrentes. Zoals de voorbije week duidelijk werd, dreigen hogere beleidsrentes evenwel de stabiliteit van sommige financiële spelers in het gedrang te brengen.

Het streven naar striktere wetgeving wordt best ook uitgebreid naar niet-traditionele financiële actoren, waaronder pensioen, hedge- en geldmarktfondsen.

Vermits de Federal Reserve verantwoordelijk is voor financiële stabiliteit, creëert deze situatie juist verwachtingen van lagere beleidsrentes. Zo stelden marktparticipanten de voorbije week, ondanks de hoge inflatiecijfers op dinsdag, hun basisscenario voor de verwachte beleidsrente van de Federal Reserve neerwaarts bij. Een gelijkaardige dynamiek ontwikkelde zich in oktober vorig jaar voor de Britse centrale bank tijdens de liquiditeitscrisis op de Britse overheidsobligatiemarkt.

Op die manier creëert de dubbele hoedanigheid van centrale banken in een omgeving van stijgende rentes een ongewenste trade-off tussen het nastreven van haar monetaire beleidsdoelstelling en het garanderen van financiële stabiliteit. Een striktere regulering en supervisie van met name kleinere banken is dan ook noodzakelijk om financiële turbulentie te vermijden en aldus een effectieve monetaire beleidsvoering te garanderen.