Terug naar af voor de Europese diplomatie...

De Europese diplomatie heeft zich buitenspel gezet door een inflatie van halfslachtige initiatieven richting Oost-Europa.

In 1961 publiceerde diplomaat op rust Harold Nicolson een essay met als titel ‘Diplomacy then and now’. Nicolson keek bezorgd naar gespannen Oost-Westrelaties ten tijde van de Koude Oorlog. Hij somde drie belangrijke uitdagingen op voor de Europese diplomatie. Ten eerste stelde hij vast dat de steeds snellere communicatie de diplomatie vaak inhaalde. Ten tweede maakte propaganda westerse diplomaten het leven zuur. Ten derde mopperde de Brit dat het principe van het egalitarisme in Europa ook kleinere staten een stem gaf en de Sovjets daardoor de opportuniteit kregen om verdeeldheid te zaaien tussen de Europese landen.

Toen in 1991 het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in allerijl aan het verdrag van Maastricht werd toegevoegd, bleek dat haastwerk nog maar het begin van een waar brokkenparcours in het Europese beleid voor Oost-Europa.

In een opiniestuk in deze krant schreef Karel Lannoo dat ‘Europa ontwaakt uit een 30 jaar durende vredesdroom en zich realiseert dat de Koude Oorlog er nog altijd is’. De uitdagingen van toen blijken in ieder geval hardnekkig, en de eenheid in de Europese diplomatie is nog steeds ver zoek. Lannoo wijt dat aan een slechte start in 1991. Toen werd het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in allerijl aan het verdrag van Maastricht toegevoegd.

Dat haastwerk bleek echter nog maar het begin van een waar brokkenparcours in het Europees beleid voor Oost-Europa. Toen de ex-Sovjetlanden wegzonken in economische crisis en politieke chaos, ondertekenden ze maar wat graag partnerschaps- en samenwerkingsakkoorden met de Europese Unie, niet in het minst omdat die hand in hand gingen met financiële en technische steunprogramma’s. Al snel werden die nuttige akkoorden echter overschaduwd door steeds rommeligere Europese initiatieven.

De essentie De auteur

Lien Verpoest is hoofddocent Russische en diplomatieke geschiedenis aan de KU Leuven.

De kwestie

De Europese diplomatie bracht de voorbije 30 jaar een inflatie van halfslachtige initiatieven richting Oost-Europa voort.

De conclusie

Daardoor heeft de Europese diplomatie zichzelf buitenspel gezet. Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Unie, wordt nog amper gehoord en de bilaterale diplomatie komt weer op het voorplan, met dank aan onder meer Emmanuel Macron.

In 1997 lanceerde het verdrag van Amsterdam een nieuw instrument in het buitenlands en veiligheidsbeleid: ‘common strategies’ of gemeenschappelijke strategieën van de EU naar derde landen toe. Een eerste gemeenschappelijke strategie richtte zich op Rusland (juni 1999), een tweede op Oekraïne (juni 2000). Die documenten, slechts enkele pagina’s lang, blonken uit in vaagheid. Verder dan ‘strategisch partnerschap’ en ‘samenwerken’ om ‘nieuwe breuklijnen op het Europees continent te vermijden’ kwam men niet. Het wollige instrument werd door sceptici bestempeld als een vruchteloze oefening en al snel afgevoerd. Een gemiste kans op daadkrachtig beleid, die ook compleet voorbijging aan de nochtans belangrijke verschillen tussen de Russische en de Oekraïense visie op de Europese Unie.

Wollig

In 1998 vaardigde toenmalig president Leonid Kuchma een decreet uit over de ambitie van Oekraïne om op middellange termijn een EU-lidstaat te worden. Het vage Europese antwoord daarop heeft in Oekraïne decennialang de indruk gewekt dat de deur naar het lidmaatschap op een kier stond. De Russische reactie op de wollige EU-strategie van 1999 was van een heel andere orde. In het najaar van 1999 lanceerde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een ‘Middellangetermijnstrategie voor de relaties tussen Rusland en de Europese Unie’ waarin respect gevraagd werd voor de Russische bekommernissen over de uitbreiding van de EU en de NAVO. Het is niet toevallig dat die eis uit 1999 samenviel met het aantreden van Vladimir Poetin als premier van Rusland.

In 2004 breidde de EU uit naar het oosten en lanceerde men een ‘Europees nabuurschapsbeleid’, waarbij de nieuwe buurlanden Oekraïne, Moldavië en ook Rusland beschreven werden als een ‘ring of friends’ van de EU. Moskou floot de EU onmiddellijk terug. Rusland kon als belangrijkste energieleverancier onmogelijk door de EU op gelijke voet behandeld worden met landen als Oekraïne of Moldavië. Moskou eiste én kreeg een voorkeursbehandeling.

Het vage Europese antwoord in 1998 wekte in Oekraïne decennialang de indruk dat de deur naar EU-lidmaatschap op een kier stond.

In 2008 ging het verder bergaf. De EU lanceerde het Oostelijk partnerschap, weer een nieuw samenwerkingsmechanisme voor landen zoals Oekraïne, Moldavië en Georgië. Dat laatste land kwam datzelfde jaar openlijk in conflict met Rusland, en de Russische bezwaren tegen de handelsakkoorden die in het kader van het Oostelijk Partnerschap gesloten werden, bleken in 2013 het vuur aan de lont van de Maidan-revolutie.

Een laatste initiatief wil de EU ondertussen liever vergeten. In 2010 werd met veel bombarie een ‘Partnership for Modernization’ aangekondigd op een EU-Ruslandtop in Rostov aan de Don. Het initiatief, dat volgens toenmalig Commissievoorzitter José Manuel Barroso en toenmalig Europees president Herman Van Rompuy een ‘nieuwe fase van samenwerking’ inluidde, draaide op niets uit en stierf een stille dood.

Wat is de voorlopige balans van die inflatie aan EU-initiatieven in de voorbije 30 jaar? Elke nieuwe stap werd door Rusland steevast beantwoord met dezelfde drieledige boodschap: grote reserves over de EU- en NAVO-uitbreiding, een pragmatisch buitenlands beleid waarin het nationaal belang primeert en een voorkeur voor bilaterale relaties met de Europese lidstaten.