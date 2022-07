Tijd voor een staakt-het-vuren in Oekraïne...

Een deal maken met Poetin is nuchtere Realpolitik, want in het belang van iedereen. Nog meer de kaart trekken van Oekraïne betekent een escalatie van de oorlog.

Zelfs de komkommertijd slaagt er niet meer in om de oorlog op onze schermen te krijgen. We zijn de oorlog beu. Ook al omdat die in een fase terechtgekomen is waarbij geen van beide partijen grote vooruitgang maakt. Het is een uitputtingsslag à la de Eerste Wereldoorlog. En dat kan in principe nog heel lang duren, zolang beide partijen niet inzien dat voort vechten weinig of niets zal opleveren. Vanuit Oekraïense zijde is het begrijpelijk dat men zich niet zo maar wenst neer te leggen bij de veroveringen door de vijand, en Rusland ziet misschien nog opportuniteiten om nog wat meer vierkante kilometers in te palmen.

Natuurlijk wordt het moeilijk om te gaan bemiddelen wanneer men eerst voluit de kaart van één partij kiest. De bemiddelaarsrol zal dus weggelegd zijn voor de VN of voor de Turken, of voor een andere middle power.

De grote vraag is of buitenstaanders die evenzeer de oorlog voelen, er ook geen belang bij hebben dat hij ophoudt. De wereldeconomie sputtert. De voedselvoorziening komt zelfs in Afrika in het gevaar. In Sri Lanka is het regime al moeten opkrassen door straatprotest. Maar de regio die het hardst getroffen wordt (zeker in vergelijking met voorheen) is Europa: de energieprijzen en de gerelateerde elektriciteitsprijzen swingen de pan uit. De kans op een winter met tekorten van energieaanvoer is reëel. Inflatie en dus algemene prijsstijgingen zijn sinds lang nog nooit zo hoog geweest. De aandelenkoersen zitten in een serieuze dip. Kortom, meer en meer mensen voelen deze crisis, temeer daar de gevolgen van de epidemie nog niet volledig waren verteerd. Ook bij ons.

De essentie De auteur

Tom Sauer is hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen en auteur van De Strijd voor Vrede (2019).

De kwestie

Het voorstel

Een deal maken met Poetin is geen appeasement maar Realpolitik, want in het belang van iedereen. Als het Westen nog meer de kaart trekt van Oekraïne betekent dat een escalatie van de oorlog.

Wordt het geen tijd dat de vraag wordt gesteld of de verderzetting van de oorlog en dus het steunen van Oekraïne (onder meer met wapenleveringen) de hoogste prioriteit moet blijven? Zijn er ook nog andere nationale belangen, beste politici? En beginnen die laatste niet stillaan op te wegen? Wordt het geen tijd dat onze industriëlen in Brussel op tafel kloppen, niet om het geweer van schouder te veranderen, maar om de wapens te doen zwijgen? Waar is de EU die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen heeft?

Niet mooi of fair

Het resultaat van die diplomatieke onderhandelingen zal - dat kunnen we op voorhand al voorspellen - niet mooi of fair zijn. De kans is groot dat Oekraïne gedwongen zal worden om neutraal te worden, en dus de hoop op NAVO-lidmaatschap zal moeten laten varen, iets waarmee de Oekraïense president Volodymyr Zelensky al eerder akkoord kon gaan (maar nadien opnieuw heeft ingetrokken). De kans is ook zeer reëel dat Oekraïne in het Oosten en het Zuiden grondgebied verliest, net zoals het eerder de facto de Krim heeft moeten afstaan. Dat laatste heeft Zelensky nog niet geslikt.

Op langere termijn moet gewerkt worden aan een inclusievere veiligheidsorde in Europa waarbij geen plaats is voor exclusieve allianties, en waarbij ook Rusland een plaats krijgt waarmee het tevreden is. Iets wat we na de Koude Oorlog hebben nagelaten te verwezenlijken en dat nu als een boemerang in ons gezicht vliegt.

Als Poetin een hartaanval krijgt, zullen de wapens niet zwijgen. Poetin is enkel de veruitwendiging van de Russische belangen. En er staan nog extremistischer scherpschutters klaar om het roer in Moskou over te nemen. Misschien toch beter een deal maken met Poetin?

Er is ook nog een ander scenario. Nog meer de kaart van Oekraïne trekken in de hoop om de Russen terug te drijven. Stemmen in deze richting - onder andere Simon Tisdall in The Guardian - beginnen luider te klinken in het Westen. Dat betekent escalatie met alle mogelijke gevolgen van dien, waarvoor ik hier eerder al heb gewaarschuwd. Rusland is een kernmogendheid. Het gebruik ervan afdoen als bluf is al te gemakkelijk. Als de nood het hoogst is en als staatsleiders in die mate gedreven zijn om de hele wereld te tarten met oorlog en zijn negatieve gevolgen, zijn alle opties mogelijk, zeker als ze in het verlies staan en hun eigen machtsbasis wankelt.