De sociale partners verdedigen al decennia het status quo en de bevoordeelde insiders van ons arbeidsmarktsysteem. Nederland toonde dat het anders en beter kan.

Alweer een nationale staking. Voor een loonsverhoging bovenop de index. Maar niet enkel de prijzen in de supermarkt en op de energiefactuur exploderen. Ook de loonkosten die ondernemers moeten ophoesten. De verwachte loonkostenhandicap van België ten opzichte van de buurlanden bedraagt intussen 5,7% tegen 2024.

Net als de politieke partijen durven de sociale partners structurele hervormingen met focus op de lange termijn niet meer aan.

De concurrentiehandicap van onze economie is terug van (nooit helemaal) weggeweest. Vroeg of laat leidt dat tot banenverlies. In dergelijk economisch noodweer is een nationale staking onverantwoord. De vakbonden blazen hiermee de aankomende loononderhandelingen al op vooraleer ze begonnen zijn.

Het is begrijpelijk dat de hoogste inflatie sinds de jaren ’70 zorgt voor onrust bij mensen. Kwetsbare groepen worden terecht ondersteund door de regeringen. Maar door onze automatische loonindexering, uniek in de westerse wereld, wordt vanaf januari 2023 in veel sectoren een indexverhoging van 10% doorgevoerd. De cijfers van de Nationale Bank hierover zijn glashelder: voor de meeste burgers wordt het koopkrachtverlies zo nagenoeg volledig gecompenseerd.

De essentie De auteur

Philippe Nys is voorzitter van Jong VLD.

De kwestie

De drie vakbonden houden vandaag een nationale staking.

Het voorstel

Vakbonden en werkgevers zijn deel van het probleem geworden. Nederland toonde dat het overleg anders en beter kan.

De vakbonden kennen die cijfers. Van zulke machtige organisaties mag je dan ook verwachten dat ze hun leden correct informeren en niet onnodig olie op het sociaal vuur gieten. Maar de sociale partners zijn al decennialang kampioen in het verdedigen van het status quo en de bevoordeelde insiders van het systeem.

Outsiders

Die insiders hebben vandaag al een job en kunnen genieten van een goede bescherming. Daartegenover staan de zogenaamde outsiders, die (nog) niet op de arbeidsmarkt actief zijn. Het gaat in hun geval niet enkel om werklozen of inactieven maar ook jongeren of mensen met migratieroots. Zij kunnen baat hebben bij meer laagdrempelige instapvormen in de arbeidsmarkt die vakbonden mordicus tegenhouden.

Net als de politieke partijen durven de sociale partners structurele hervormingen met focus op de lange termijn niet meer aan. Zo zijn vakbonden en werkgevers in ons land een onderdeel van het probleem geworden, eerder dan de oplossing.

Nochtans is wat we vandaag meemaken niet nieuw. Het is een remake van eind jaren ’70. Hoge grondstofprijzen. Hoge inflatie. Een index die de koopkracht beschermt, maar de competitiviteit van de economie ondergraaft. Allemaal ingrediënten van een klassieke aanbodschok. Daarop reageren met verkeerd beleid kan jarenlang voor economische naweeën zorgen. Ook dit weten de vakbonden. Ze kennen de geschiedenis van de jaren ’70 en ’80. Hopelijk toch.

Nederland

Het kan anders. Beter. Deze maand is het veertig jaar geleden dat de werkgevers en vakbonden in Nederland het Akkoord van Wassenaar afsloten, waarbij loonmatiging en arbeidsduurvermindering hand in hand gingen. Het legde de basis van het moderne Nederlandse arbeidsmarktbeleid, waarvan de vruchten tot vandaag zichtbaar van zijn. Een hogere werkzaamheidsgraad, lagere loonkosten en lagere armoedecijfers dan bij ons. Waar België en Nederland tot dan toe redelijk gelijklopend presteerden, is het verschil sindsdien enorm gegroeid in het voordeel van Nederland. Daar plukken onze noorderburen vandaag de voordelen van.

Het uitblijven van hervormingen is een zoveelste werf die wordt doorgeschoven naar de jongere generaties. Een zoveelste factuur op onze kosten. Misschien moeten we daar eens voor staken en betogen.

Dit zou tot veel meer verontwaardiging moeten leiden. We houden in België defaitistisch vast aan het meest centralistisch economisch beleid van Europa, waarbij het nationaal loonoverleg met de loonnorm en de index alles betonneert. Dit systeem miskent de groeiende diversiteit tussen sectoren, bedrijven en regio’s. Onze welvaart en sociale zekerheid zijn het kind van de rekening.

We hebben dus nood aan een nieuw sociaal pact waarbij we de insiders en outsiders van ons sociaal model verzoenen. Met een tijdshorizon van dertig jaar. De recepten zijn bekend: verschuif de loonvorming naar bedrijfs- en sectorniveau, schrap de loonnorm, hervorm de index en schaf die op termijn af. Zo krijg je echt vrije loononderhandelingen. En durf eindelijk werk te maken van een fiscale hervorming waarbij de lasten op arbeid fundamenteel worden verlaagd.