Vederlichte arbeidsdeal trekt werkzaamheidsgraad niet op...

Voor het bedrijfsleven lijkt er weinig reden tot vreugde met het wetsontwerp rond de arbeidsdeal. Die moet de werkzaamheidsgraad optrekken, maar schiet tekort.

Sinds 7 juli ligt het wetsontwerp rond de arbeidsdeal bij de Kamer. Nu pas kan de ware toedracht worden geanalyseerd. Het is de bedoeling de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 80 procent in 2030. Maar hoe de voorziene maatregelen daaraan bijdragen, blijft een mysterie.

Onder het motto ‘laat ons het leven voor werknemers vooral veel aantrekkelijker maken’ zijn er enkele opzienbarende maatregelen: het recht op de vierdagenweek, het recht op de alternerende werkweek, het recht op disconnectie, en verstrengde flexibiliteitsvereisten voor contracten met variabele uren.

Pieter De Koster is partner van het advocatenkantoor Bird & Bird.

De kans is klein dat de voorziene maatregelen de werkzaamheidsgraad verbeteren.

Enkele maatregelen ogen spectaculair en krijgen internationale aandacht. Toch zijn ze vandaag al grotendeels mogelijk, met minder administratieve poespas dan wat nu wordt vereist. Hun effect op verhoogde arbeidsparticipatie is erg onzeker. Is het omdat mensen drie dagen rust per week kunnen genieten (na vier dagen hard werk) dat velen plots (weer) de weg naar een actief beroepsleven zullen opgaan? Of omdat ze de ene week tot zeven uur meer werken en de andere week tot zeven uur minder? Of omdat ze na 19 uur geen mails meer moeten lezen?

Dat lijkt onwaarschijnlijk, nu vooral de bedrijven inzake werkorganisatie, opvang en continue bedrijfsvoering veel werk zullen puzzelen. Nochtans worden dit allemaal afdwingbare en sanctioneerbare rechten voor werknemers. Geen corresponderende rechten voor werkgevers, geen verhoogde flexibiliteitsmaatregelen, geen ondersteuning van de overheid.

De maatregelen die een dynamisering van de arbeidsmarkt beogen, zijn opgewarmde kost of onwerkbaar. Om eerder onuitvoerbaar gebleken maatregelen te vervangen wordt een afkooksel ingevoerd dat slechts 8 procent van het ontslagpakket omzet in diensten ter bevordering van de wedertewerkstelling, weliswaar boven op de al verplichte outplacementbegeleiding.

Verliezers

Het transitietraject kent aan de bedrijfskant alleen verliezers, behalve uitzendkantoren, die meer werk toegewezen krijgen. Een werkgever die ontslaat, draagt de loonkosten tijdens de opzeg (ook bij schorsing ervan), terwijl de nieuwe gebruiker de diensten ontvangt. Die laatste draagt het financiële risico als de uitzending bij hem niet werkt, of hij wordt belast met verzwaarde rechten op tijdskrediet en thematisch verlof bij aanwerving van de werknemer. Nergens enige plicht van de werknemer, geen ondersteuning of incentive van overheidswege.

Deze regelgeving bevat alleen rechten voor werknemers, zonder responsabilisering, verplichting of sanctionering.

Over de maatregelen rond e-commerce kunnen we kort zijn: is het voor de digitale economie echt een reuzenstap voorwaarts dat avondwerk (tot middernacht, dus geen echt nachtwerk) in België voortaan slechts één enkele vakbondshandtekening onder de CAO vereist, of eenmalig en tijdelijk kan als experiment onder een zware administratieve bril?

In het opleidingsluik worden alle bedrijven met minstens twintig werknemers bestookt met nieuwe regels rond versterkte permanente opleiding van werknemers, en van risicogroepen uit de sector. Vooreerst is er het opleidingsplan dat jaarlijks met de ondernemingsraad moet worden besproken, met een lijst van (in)formele opleidingen, een evaluatie ervan en aandacht voor bijzondere risicogroepen binnen en buiten de onderneming. Alweer wordt een extra laag compliance gelegd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Bijkomend is er het individuele opleidingsrecht van elke werknemer: een nieuw vermogensrecht van een week loon - sowieso betaald en extra betaald bij opleidingen buiten de werkuren - dat jaarlijks op een rekening wordt overgedragen en bij ontslag wordt verzilverd.

Platformwerkers

Kritisch bekeken kan enige verstomming toeslaan. Hoe verhouden die nieuwe regels zich tot bestaande succesvolle vormingsinspanningen, zoals het regionale opleidingsverlof of de sectorale vormingsinstituten? Hoe kan je bedrijven verantwoordelijk stellen voor opleidingskansen voor derden, werkzoekenden uit de sector inbegrepen? En zijn activering en professionele opleiding geen geregionaliseerde materie? En waar is de verantwoordelijke overheid voor organisatie en financiering? Opnieuw bevat deze regelgeving alleen rechten voor werknemers, zonder responsabilisering, verplichting of sanctionering.

Daaraan is de bescherming voor platformwerkers gebreid. Onder de paraplu van recente EU-initiatieven zullen veel platformwerkers voortaan - op grond van economische parameters - als werknemer door het leven gaan, ongeacht de relativerende vaststelling dat meer dan 70 procent die job als bijverdienste uitoefent, en dat diegenen die dit platformwerk als hoofdactiviteit uitoefenen voor meer dan 60 procent hooggeschoold zijn. Ik zie de band met het verhogen van de werkzaamheidsgraad niet, tenzij men erop rekent dat de verhoopte herkwalificatie van veel platformwerkers tot werknemer plots de werkzaamheidsgraad doet exploderen.