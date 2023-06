Verbinding of polarisering, dat is de echte keuze in 2024...

Veel jongeren zijn niet langer geïnteresseerd in politiek. Ik denk dat de polarisering daar voor een groot stuk voor verantwoordelijk is.

Morgen wordt ze 18. De jongste in huis. Op 9 juni 2023, exact een jaar voor ze voor het eerst mag gaan stemmen. Politiek interesseert haar niet echt. Dat merk ik ook bij onze vier andere kinderen. De oudste wordt dit jaar 30. Ze staan met beide voeten stevig in het leven, hebben veel interesses en veel activiteiten. Maar politiek is daar niet bij. Ik vind dat wel jammer.

Ik hoor bijna al mijn vrienden, die vroeger zeer geanimeerd over politiek praatten, afhaken. Ze zijn het gekibbel en het eeuwige polariseren echt kotsbeu.

Eerlijk? Mij interesseerde politiek ook niet toen ik 18 was. Dat kwam pas veel later, eigenlijk pas toen ik voltijds begon te werken. Dan zie je de impact van belastingen, in het cijfer dat in min staat op je eerste loonbriefje. Toch even slikken.

De politiek is dus belangrijk. Hoe zorgen we ervoor dat mensen terug aanhaken? Ik hoor bijna al mijn vrienden, die vroeger zeer geanimeerd over politiek praatten, afhaken. Ze zijn het gekibbel en het eeuwige polariseren kotsbeu. Ze weten niet op wie ze gaan stemmen over een jaar. Ik word daar heel onrustig van. Het lijkt alsof we op drijfzand naar de verkiezingen gaan.

De essentie De auteur

Elke Jeurissen is expert inclusief leiderschap.

Elke Jeurissen is expert inclusief leiderschap. De kwestie

Veel jongeren zijn niet langer geïnteresseerd in politiek.

Veel jongeren zijn niet langer geïnteresseerd in politiek. Het voorstel

Daarvoor is de polarisering voor een groot deel verantwoordelijk. Wanneer gaan we weer de dialoog aan met elkaar?

Wat ik enorm mis, is de verbindende factor. Leiders die niet alleen het eigen grote gelijk poneren, maar ook luisteren naar de tegenovergestelde stem. Welke tv-zender durft een talkshow aan waarbij een politicus in gesprek gaat met een tegenstander over wat ze gemeen hebben? Ja, beste redacties en beste politici, ook uw grootste fans hebben het gehad met de klassieke debatten waarbij we vooraf weten wie wat gaat zeggen volgens de debatfiche. Ik weet heus wel hoe communicatiestrategie werkt, ik heb het 15 jaar gedaan. ‘Zorg dat je goed je verschillen in de verf zet’ is zo’n beetje de basisregel, alsof je een auto aan het verkopen bent. Geloof mij, iedereen is dat riedeltje meer dan beu. Graag een meer verfrissende aanpak.

Nog een jaar voor we naar de stembus gaan. Laat maar komen, al die creatieve ideetjes, graag ook met een plan over hoe we het gaan betalen. Verras ons met wat jullie willen schrappen, zodat geld vrijkomt voor wat echt belangrijk is. Geef aan wat de overheid niet meer gaat doen, om budget vrij te maken voor wat er echt toe doet.

Het becijferen van de partijprogramma’s was al een ideetje in 2019, zou het er nu echt van komen? Trouwens, acties bedenken om je samenleving beter te maken voor iedereen is geen voorrecht van politici. Dat kunnen wij allemaal. Maar niet als we zwijgen en niet deelnemen aan het politieke debat omdat het te polariserend is.

Mensen overtuigen van dat actieplan is een ander paar mouwen. Daarvoor moet je ook een verbinder zijn, een teamspeler.

Plannen maken is meestal het makkelijkste deel. Dat weten ze in de consultingbusiness ook, al worden zij er beter voor betaald dan politici. Mensen overtuigen van dat actieplan is een ander paar mouwen. Daarvoor moet je ook een verbinder zijn, een teamspeler. Van mens tot mens in gesprek gaan. Er samen voor willen gaan. Alle goede politici weten en doen dat.

Het lijkt een beetje op mijn samengesteld gezin, als ik er zo naar kijk. Je kan je energie steken in polarisering of elke dag opnieuw kiezen voor verbinding, ook als dat moeilijk is. Aan onze keukentafel houden ze meer van het debat waar naar elkaar geluisterd wordt dan van de ruzie, die meestal ontstaat als er niet geluisterd wordt. Verbinden begint met wat vaker zwijgen en luisteren.