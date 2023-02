Verleng het hele kerncentralepark...

Nu de federale regering vijf reactoren wil verlengen is het een kleine stap om na te denken over een verlenging van alle zeven reactoren. Door zowel elektriciteit als waterstof te produceren kan het hele kerncentralepark zowel de energietransitie als de bevoorradingszekerheid een stevig duwtje in de rug geven.

Amper enkele maanden nadat de stekker uit Doel 3 getrokken werd, blies ook Tihange 2 afgelopen week zijn laatste adem uit. Terwijl Doel 3 en Tihange 2 door de ontmanteling onomkeerbaar beschadigd dreigen te worden, wil de federale regering nu verder gaan dan alleen de jongste twee kernreactoren (Tihange 3 en Doel 4) met tien jaar te verlengen. Er is ook sprake van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 twee winters langer open te houden om de bevoorradingszekerheid te garanderen in de winters van 25-26 en 26-27.

De beste en goedkoopste kernreactoren zijn niet de kleine modulaire reactoren waar de regering de mond vol van heeft, maar de reactoren die je niet meer moet bouwen.

Maar de regering moet ambitieuzer zijn. Een verlenging van het hele kerncentralepark voor minstens tien jaar, inclusief Doel 3 en Tihange 2, zou nog gunstiger zijn. Als enkele reactoren ingezet worden voor stroomproductie en enkele voor waterstofproductie, kunnen ze de ideale vehikels zijn voor meer hernieuwbare energie.

De allereerste stap van de energietransitie is het elektrificeren van alles wat kan, zoals transport en de verwarming van woningen. Dat zal enorme hoeveelheden stroom vergen, terwijl die stroom CO2-vrij moet worden geproduceerd. Volgens Energyville zal de elektriciteitsvraag in 2050 meer dan verdubbelen.

Het Belgische energiedebat wordt echter al jaren gegijzeld door een onbegrijpelijke paradox. Het ondoordachte Belgische energiebeleid wil elektrificeren zonder de belangrijkste bron van CO2-vrije stroom. Om in volle energiecrisis de elektrificatie te versnellen, zou het logisch zijn meer dan twee kernreactoren minstens tien jaar langer stroom te laten produceren. Meer nog nu de stroomnetbeheerder Elia voorspelt dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt.

Behalve elektriciteit zullen enorme hoeveelheden waterstof nodig zijn. Wat niet geëlektrificeerd kan worden, moet op een andere manier gedecarboniseerd worden, bijvoorbeeld via waterstof. Zonder die grondstof blijven CO2-intensieve industriële processen zoals staal- en kunstmestproductie vastgeketend aan fossiele brandstoffen.

Koolstofarme stroom

Om waterstof CO2-vrij te maken zijn gigantische hoeveelheden koolstofarme stroom nodig. In 2021 wekte het hele kerncentralepark bijna 48 terawattuur op, ongeveer drie keer zoveel als alle wind- en zonne-energie samen. Door Doel of Tihange volledig te focussen op waterstofproductie kan men jaarlijks meer dan 415.000 ton waterstof maken, evenveel als de 400.000 ton waterstof die de Belgische industrie jaarlijks verbruikt.

Vandaag wordt bijna alle waterstof gemaakt door het kraken van aardgas. Dat proces stoot veel CO2 uit. Door waterstof te produceren met nucleaire stroom kan jaarlijks niet alleen 2,3 miljoen ton CO2-uitstoot vermeden worden, maar ook 1,5 miljard kubieke meter aardgasverbruik, ruwweg een tiende van de Belgische aardgasconsumptie. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor onze geopolitieke onafhankelijkheid.

Met 3 gigawatt aan nucleaire waterstofproductie zou België zich op de wereldkaart zetten als waterstofpionier.

Kernreactoren verlengen voor de productie van waterstof heeft nog een voordeel: er is meer tijd omdat de deadline voor waterstof minder strak is dan die voor elektriciteitsproductie. Voor 2030 is waterstof zonder CO2-uitstoot een mooi extraatje voor de industrie, als aanvulling op geïmporteerde waterstof uit landen met veel zon en wind. Zonder een langetermijnvisie voor waterstof zal de industrie verhuizen naar regio’s waar goedkope waterstof wordt geproduceerd.

Bovendien zou waterstof opgewekt uit eigen kernenergie goedkoper zijn dan geïmporteerde waterstof. De goedkoopste bron van koolstofarme stroom is de verlenging van de bestaande kerncentrales, zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Als waterstof gemaakt wordt met goedkopere stroom die 24 op 7 beschikbaar is, zal die goedkoper zijn. Een studie van Stanford University over de verlenging van een Californische kerncentrale bevestigt dat. Met kernenergie kan je de helft goedkoper stroom produceren dan met zon en wind.

Strategische reserve

Met 3 gigawatt aan nucleaire waterstofproductie zou België zich op de wereldkaart zetten als een waterstofpionier. Wereldwijd was er eind 2022 slechts 1 gigawatt aan productiecapaciteit voor koolstofarme waterstof. Bovendien worden de kernreactoren behouden als strategische reserve bij eventuele stroomtekorten.

Om te verhinderen dat de kernreactoren volledig verloren gaan, moet deze regering zo snel mogelijk beslissen het volledige kerncentralepark nuttig in te zetten, hetzij voor elektriciteit, hetzij voor waterstof. Om het potentieel van de centrales maximaal te benutten, moet de achterhaalde wet op de kernuitstap van 2003 verdwijnen. Bovendien valt de waterstofproductie strikt gezien buiten de kernuitstap. De wet verbiedt alleen industriële elektriciteitsproductie, niet kernenergie tout court.