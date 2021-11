Vervang vaccinatieplicht door virusheffing

Maak van vaccinweigeraars geen vrijheidsstrijders door vaccinatie te verplichten. Krik de vaccinatiegraad op met een economische prikkel, door een virusheffing.

Zoals velen hebben wij weinig begrip voor medeburgers die zich uit angst, laksheid of principe niet laten vaccineren, ook al is het Covid-19-vaccin doeltreffend, gratis en eenvoudig. Maar een verplichte vaccinatie (met mogelijk strafrechtelijke gevolgen voor weigeraars) of een bijna-verplichting (universeel gebruik van het Covid Safe Ticket) lijken ons niet aangewezen. Ze zetten aan zich als vrijheidsstrijder te profileren - de kleine individuele burger tegen de almachtige, anonieme staat - met eindeloze ideologische discussies en stilstand als gevolg.

Haal de ‘vaccinatieplicht’ weg uit het dogmatische (‘mijn vrijheid’) en repressieve (‘wij zullen u straffen’). Erken de vrijheid, maar voeg een vergoeding voor de aangerichte schade toe.

Om de vaccinatiegraad op te krikken, kan men een eenvoudige economische prikkel gebruiken. Als iemand de persoonlijke vrijheid claimt om zich geen vreemde stof te laten inspuiten, dan moeten we hem duidelijk maken dat die vrijheid grote kosten met zich meebrengt voor de maatschappij. En dat het bewust in stand houden van die kosten een prijs heeft die hij moet betalen.

We gebruiken ‘kosten’ en ‘prijs’ in de letterlijke zin. Elke bijkomende niet-gevaccineerde persoon is goed voor directe kosten, voor de behandeling in geval van een ziekenhuisopname, en zogenaamde ‘externaliteiten’ zoals oversterfte door hogere viruscirculatie, uitstel van andere zorg, verstoring van de ontwikkeling van kinderen door het mondmasker, de rem op de economische activiteit door ziekte-uitval, en overheidsuitgaven voor crisismanagement.

De essentie De auteurs : Gert Bijnens is econoom bij de Nationale Bank en Herman Vantrappen is managing director van het bedrijfsadviesbureau Akordeon. Beiden schrijven in eigen naam.

Medeburgers

Daarnaast zijn er ‘opportuniteitskosten’, zoals de tijd die overheden aan corona besteden ten koste van andere belangrijke zaken. Ten slotte is er de impact op de medeburgers: bijvoorbeeld, met mondmasker moeten winkelen omdat de omgeving onvoldoende virusvrij is, wordt ervaren als kosten die men nodeloos moet ondergaan.

Een duo van een biostatisticus en een gedragseconoom is perfect in staat snel een redelijke schatting te maken van die totale kosten in functie van de vaccinatiegraad: de totale kosten berekenen van elke bijkomende niet-gevaccineerde persoon voor de komende zes maanden en die vertalen naar de prijs die elke niet-gevaccineerde persoon dient te betalen voor elke bijkomende dag dat hij zich niet laat vaccineren. Voor de goede orde: het hoeft niet tot op de euro nauwkeurig.

Koolstof

We kunnen de vergelijking maken met de koolstofuitstootrechten. Omdat de uitstoot van een individuele vervuiler leidt tot ‘externaliteiten’ (de kosten van de opwarming van de aarde), zegt de maatschappij: je mag uitstoten (misschien heb je geen keuze), maar je moet wel betalen per ton die je uitstoot. De economische prikkel is duidelijk: op zoek gaan naar minder vervuilende productiemethoden. Het systeem van uitstootrechten heeft weliswaar geen freeriderprobleem: een verstokte antivaxer kan volhouden en hopen dat anderen zwichten, zodat op een bepaald punt (99% vaccinatiegraad?) de virusheffing zakt.

Een minder recent maar even sprekend voorbeeld is de mogelijkheid burgerdienst te doen in plaats van militaire dienstplicht. De maatschappij oordeelde dat een groot leger noodzakelijk was om de westerse vrijheid voor de hele bevolking te beschermen en dat ze daarom van iedere gezonde man kon eisen dat hij legerdienst deed. Die maatschappij aanvaardde ook dat er gewetensbezwaarden waren en dat zij een prijs dienden te betalen voor hun persoonlijke vrijheid: 24 in plaats van 12 maanden dienst. Ook hier is de economische prikkel duidelijk. Je moet overtuigd zijn om de opportuniteitskosten van een extra jaar inkomstenderving te dragen.

Waarom niet iets gelijkaardigs voor covidvaccinatie? Asociaal is het niet. Het zijn dikwijls de minder begoeden die meer risico op ziekte en overlijden lopen. Is het dan asociaal hen voor de keuze te stellen: ofwel een gratis prik in de buurt, ofwel een maandelijkse virusheffing?

Politieke wil

Privacybezwaren? We hebben voldoende instanties die zorgvuldig met privé-informatie uit de overheid kunnen omgaan en een lijn voor een heffing aan hun IT-systemen kunnen toevoegen: sociaal secretariaten, OCMW’s, enz.

Juridisch glad ijs? Voeg aan het duo van de biostatisticus en de gedragseconoom een grondwetspecialist toe. Maak desnoods een kwintet, met een sociaal psycholoog en een communicatiedeskundige. Het komt aan op de politieke wil dat te doen. En sneller dan de zes maanden die nodig waren om te bestuderen of een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel wenselijk was.