Vlaamse regering heeft nog veel beloftes waar te maken...

Het Vlaamse regeerakkoord beloofde werkenden meer te belonen. De septemberverklaring is voor de regering-Jambon de laatste kans om drie concrete beloftes in te lossen, schrijft arbeidseconoom Stijn Baert.

Met de septemberverklaring is het voor de Vlaamse regering nu of nooit om de bakens te verzetten voor de kiezer in juni 2024 zijn oordeel velt. De begrotingsopmaak is het moment om de laatste grote deals te sluiten. Ik hoop dat de regering daarbij voor een maximale strategie gaat, waarbij de excellenties elkaar nog een paar grote doorbraken gunnen. Die zijn nodig om de beloftes uit het regeerakkoord waar te maken. Want de Vlaamse regering deed voorlopig niet wat ze beloofde.

Ik was erg enthousiast over het regeerakkoord. Er zat een lijn in, namelijk die van een beloningsregering. Wie zijn best deed om Vlaanderen vooruit te helpen, ging daar met dit akkoord echt beter van worden. Zal die belofte in 2024 gerealiseerd zijn? Het is een dubbeltje op zijn kant. Met de septemberverklaring kan het langs de goede of slechte kant vallen.

Laat ons eerst erkennen wat verwezenlijkt is. De jobbonus, de helderste maatregel uit het regeerakkoord om werken meer te laten lonen, is gerealiseerd. Op een verstandige manier, met een slimme opdeling tussen werknemers en zelfstandigen.

Kinderopvang

Aan de andere kant staat, ten eerste, kinderopvang, waar deze week veel over te doen is. Het woord 'kinderopvang' valt in het Vlaams regeerakkoord 26 keer, vaak in combinatie met 'op maat van wie werkt'.

Daar moet de regering nog meerdere tanden bijsteken, want voorlopig kregen we veeleer meer van hetzelfde: wat meer geld om hetzelfde systeem draaiende te houden. Ik begrijp dat ten dele. Er is een urgente nood. Maar wat houdt de regering tegen om tegelijk haar beloftes van een duidelijker voorrang voor gezinnen waar iedereen werkt te verwezenlijken? Nu de plaatsen zo schaars zijn, moeten we dan echt nog andere voorrangsregels, waaronder die voor mensen zonder diploma, stimuleren? En wat met bijkomende zware incentives voor centra die ouders met moeilijke uren helpen?

Korting op de waterfactuur of op de bus? Je kan ze nog altijd verliezen als je van een leefloon overgaat naar een job.

Sociale tarieven

Ten tweede was er de belofte sociale tarieven niet langer te koppelen aan het statuut van mensen, zoals dat van werkzoekende of leefloner, maar aan hun inkomen. Zodat kortgeschoolden die aan de slag gaan minder voordelen verliezen. Het lijkt een kleine maatregel, maar in de strijd tegen de werkloosheids- en inactiviteitsvallen is het een belangrijk principe. Helaas werd het nog niet in de praktijk omgezet. Korting op de waterfactuur of op de bus? Je kan ze nog altijd verliezen als je van een leefloon overgaat naar een job.

Werkzaamheidsgraad

Om de ambitie van een werkzaamheidsgraad van 80 procent te realiseren beloofde de Vlaamse regering alle zeilen bij te zetten om inactieven te activeren. Ook daar is te weinig bewogen. Jazeker, de VDAB doet veel meer inspanningen om niet alleen werklozen aan te spreken. Maar hoe worden de gemeenten gestimuleerd om leefloners meer te activeren?

We zitten helemaal niet op koers om tegen 2024 een werkzaamheidsgraad van 80 procent te halen.

Toen deze Vlaamse regering eraan begon in 2019 bedroeg de werkzaamheidsgraad onder de 20- tot 64-jarigen 75,5 procent. Het laatste jaarcijfer, voor 2022, bedraagt 76,7 procent. Daarmee zitten we helemaal niet op koers om tegen 2024 80 procent te halen. Daarvoor hadden de beloftes sneller ingelost moeten worden.

De coronacrisis is geen excuus. Met het Vlaamse relancecomité hebben we letterlijk gesteld dat de crisis een snelle uitvoering van het regeerakkoord meer dan ooit nuttig en noodzakelijk maakte.