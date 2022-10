Vlaamse toetsen moeten onderwijskwaliteit verbeteren

Onderwijsexpert Dirk Van Damme is het oneens met het advies van de Vlaamse Onderwijsraad over de Vlaamse toetsen, maar hij biedt geen oplossingen voor de aangekaarte knelpunten. Ook de voornaamste kritiek van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het alternatief dat we formuleerden ontgaan hem.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is resoluut voorstander van het gebruik van gestandaardiseerde toetsen om scholen te ondersteunen met data voor hun interne kwaliteitsontwikkeling. Hoe kan het ook anders: we organiseren ze sinds jaar en dag voor meerdere leerdomeinen in het basisonderwijs via de IDP-proeven (interdiocesane proeven). We delen ook de analyse dat we nog meer en betere data nodig hebben om scholen bij hun kwaliteitsbeleid bij te staan, zeker voor het secundair onderwijs. En dat we nog meer met die data kunnen doen.

Het probleem van de mogelijke openbaarheid van de toetsresultaten, en dus publieke rankings van scholen, dreigt het opzet van de toetsen onderuit te halen.

Maar wat nu voorligt - centrale toetsen - is hoogst onvoldoende om die kwaliteitsambitie waar te maken. De beloofde leerwinstmeting komt er volgens betrokken wetenschappers niet. Bovendien is er het probleem van de mogelijke openbaarheid van de toetsresultaten, en dus publieke rankings van scholen, die het opzet van de toetsen onderuit dreigt te halen.

Dat is niet eens ons voornaamste punt van kritiek. Ons grootste probleem is dat de geplande Vlaamse toetsen alleen op eindtermen (en dus minimumdoelen) gebaseerd zijn, en niet op wat werkelijk in de klas gebeurt. Ondersteund door onze leerplannen zetten onze scholen in op bredere en ambitieuzere doelen dan de minimumdoelen. Ze differentiëren gericht, zodat wie meer aankan meer uitgedaagd wordt. Hoe kunnen de resultaten van de toetsing van minimumdoelen scholen een betrouwbare spiegel bieden om aan kwaliteitsontwikkeling te doen, als die slechts een fragmentair beeld geven van wat in de klas echt gebeurt?

Lieven Boeve is de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Lieven Boeve is de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) kant zich in een advies tegen het voornemen van de Vlaamse regering en minister van Onderwijs Ben Weyts om centrale toetsen in te voeren.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) kant zich in een advies tegen het voornemen van de Vlaamse regering en minister van Onderwijs Ben Weyts om centrale toetsen in te voeren.

Het alternatief voorstel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een antwoord op de problemen die de Vlor aanstipt.

Uitsluitend toetsen op minimumdoelen houdt nog een veel erger risico in: gaan we in het Vlaams onderwijsbeleid opnieuw de fout maken van de voorbije twintig jaar en minimumdoelen via toetsen verheffen tot hét doel van onderwijs? Veel wetenschappers, ook onderwijsexpert Dirk Van Damme, zijn het er ondertussen over eens dat die verwarring deels de oorzaak is van het opgelopen kwaliteitsverlies.

Dat gekoppeld aan de stelling van juristen dat de openbaarheid van de toetsresultaten slechts een kwestie van tijd is, zal ertoe leiden dat toetsen die initieel bedoeld zijn voor interne kwaliteitszorg, high stakes-toetsen worden. Er is te veel wetenschappelijke evidentie dat Vlaamse toetsen dan vooral negatieve gevolgen veroorzaken, zoals curriculumvernauwing (allen domeinen die getoetst worden doen ertoe), teaching to the test (de lespraktijk aanpassen aan de toets), en het vervroegd doorverwijzen van leerlingen naar andere scholen. Zowel de vrijheid als de kwaliteit van het onderwijs worden daardoor ernstig aangetast.

Daarom hebben we met Katholiek Onderwijs Vlaanderen meermaals een alternatief voorstel gelanceerd. Onderwijskwaliteit - en de toetsing ervan - ligt ons nauw aan het hart.

We hebben er geen probleem mee dat de overheid gestandaardiseerde toetsen voor bepaalde leerjaren verplicht maakt, wel dat het dezelfde toets is voor iedereen op basis van de minimumdoelen. Als alternatief stellen we een toetsenbank voor met gevalideerde, gestandaardiseerde toetsen die gebaseerd zijn op leerplannen. Dat heeft het voordeel dat de toetsen dicht aansluiten bij wat in de klas gebeurt, en dat ze een veel betrouwbaardere spiegel bieden om te werken aan interne kwaliteitsontwikkeling.

We hebben er geen probleem mee dat de overheid gestandaardiseerde toetsen voor bepaalde leerjaren verplicht maakt, wel dat het dezelfde toets is voor iedereen op basis van de minimumdoelen.

De scholen ontvangen een rapport over de resultaten ervan, inclusief een vergelijking met vergelijkbare scholen. Daarmee gaan ze aan de slag om de kwaliteit van het eigen onderwijs te verbeteren. De pedagogische begeleiding staat klaar om ze daarbij te ondersteunen. Als netwerkorganisatie garandeert Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat er niet alleen toetsen zijn voor Nederlands en wiskunde, maar ook voor andere vakken of leerdomeinen (zoals nu al gebeurt in het basisonderwijs). Onderwijskwaliteit is een zaak van het hele curriculum.

Ook de vraag naar Vlaamse cijfers om globale evoluties te monitoren kunnen we steunen. Het volstaat een afspraak te maken met de andere aanbieders van toetsen om een selectie van dezelfde toetsvragen op te nemen en de resultaten ervan op Vlaams niveau samen te brengen. Het grote voordeel van ons voorstel is dat de school de eigenaar blijft van de toetsresultaten en het risico op openbaarheid en dus rankings zeer beperkt blijft.

De praktijk van onze IDP-proeven en de OVSG-toetsen (gemeente- en stedelijke scholen) bevestigt dat de problemen van high stakes-toetsen uitblijven (zoals curriculumvernauwing, ranglijsten, lekken van vragen). De scholen hebben er geen belang bij.

Verder maken we ons sterk dat de kostprijs voor het maken, afnemen en verwerken van toetsen substantieel lager kan liggen dan de grote investeringen die de Vlaamse toetsen nu en in de toekomst vergen.