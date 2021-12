Voorkom met definitieve regeling voor stikstof dat bedrijven vertrekken

Boeren vrezen dat het stikstofbeleid van de Vlaamse regering diep op de sector zal inhakken. Ook heel wat industriële bedrijven zijn bevreesd. Hun toekomst staat evenzeer op het spel. Daarom is dringend een definitieve en rechtszekere stikstofregeling nodig.

De negatieve impact van stikstof op de natuur kan niemand ontkennen: 80% van onze natuur kreunt onder te veel stikstof. Europa verplicht ons om actie te ondernemen. Vlaanderen werd hiervoor al verschillende keren op de vingers getikt en begin dit jaar oordeelde een rechter dat ons beleid niet voldeed. Dit probleem moet opgelost worden. Als we nu niet handelen, dreigt een totale vergunningenstop.

Een gedifferentieerde aanpak voor de Vlaamse industrie is noodzakelijk en te verantwoorden.

Dat zoiets kan, hebben de Nederlanders jammer genoeg al bewezen. Tienduizenden bouwprojecten werden daar lamgelegd nadat een rechter had geoordeeld dat het stikstofbad vol zat en er geen druppel meer bij kon. De economische schade loopt in de miljarden. Ook daar kwamen de boeren op straat.

De essentie De auteur

Hans Maertens is gedelegeerd bestuurder van Voka.

De kwestie

Het voorstel

Uiteindelijk zijn de Nederlandse beleidsmakers gezwicht voor de druk en kozen ze voor een radicale aanpak waarbij niemand gespaard bleef. Automobilisten mogen er nog maar 100 km per uur rijden op de autostrade en bedrijven geraken nog maar moeilijk aan een vergunning. Ze moeten immers eerst stikstofrechten opkopen bij veehouderijen vooraleer ze zelf nog iets mogen uitstoten. Voor de Nederlandse industrie is dat een bijzonder bittere pil vermits zij mee opdraait voor de problemen van een ander.

Landbouwprobleem

Hetzelfde dreigt zich in Vlaanderen voor te doen. Hoe je het ook draait of keert, het stikstofprobleem is hoofdzakelijk een landbouwprobleem. De landbouwsector is verantwoordelijk voor meer dan drie kwart van de uitstoot. Stel dat je morgen via een magische vingerknip alle Vlaamse industrie kan wegtoveren, dan zal het stikstofprobleem niet opgelost zijn. Onze Vlaamse industrie levert dan ook slechts 4% van de bijdrage aan de stikstofdeposities in Vlaanderen.

Een magische vingerknip bestaat niet, maar industriële bedrijven wegduwen kan wel. Als de Vlaamse Regering ook aan de industriële sector bijkomende maatregelen oplegt, dan zal dat op termijn hetzelfde effect hebben als de magische vingerknip. Bedrijven gaan vertrekken en nieuwe zullen wegblijven.

We mogen de competitiviteit en werkgelegenheid in onze ondernemingen niet in het gedrang brengen met symbolische maatregelen die weinig impact hebben op het leefmilieu.

Er moet snel een definitief stikstofkader komen dat rechtszekerheid biedt voor alle sectoren. Dat kader moet een onderscheid maken tussen verschillende sectoren en daarbij rekening houden met de reeds geleverde inspanningen en de kostenefficiëntie van maatregelen in verhouding tot de mogelijke milieuwinsten en het socio-economisch belang van de sector.

Uiteraard betekent dat niet dat van onze industrie geen inspanningen worden verwacht. De afgelopen jaren heeft de industrie al bijzonder grote inspanningen geleverd om de stikstofuitstoot te verlagen. In 2018 bedroeg haar NOx-emissie nog maar 65% van de emissie in 2000. In uitvoering van het Vlaams luchtbeleidsplan zullen ook de komende jaren verdere reducties worden gerealiseerd. Maar daar bovenop nog bijkomende strenge beperkingen opleggen, zou met een onverantwoord hoog kostenplaatje komen, terwijl de milieuwinst beperkt zou zijn.