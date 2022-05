Vrouwelijk gezond verstand biedt Noord-Ierland nieuwe kansen...

Nemen de inclusieve vrouwen van Sinn Féin en Alliance het over van de exclusieve DUP of houdt die haar boycot van de hele Noord-Ierse politiek vol, tegen alle andere Ieren en de rest van de wereld in?

Hoewel het er al jaren zat aan te komen, is er verbazing alom: sinds de verkiezingen van vorige week zijn de katholieke nationalisten van Sinn Féin de grootste partij geworden in Noord-Ierland, met Michelle O’Neill als voorzitter. Het is dan ook een aardverschuiving: terwijl katholieken tot 30 jaar geleden nauwelijks werk vonden - ze werden geweerd door de drie grootste (protestantse) werkgevers: politie, openbare administratie en scheepswerven - en nauwelijks een stem hadden, zullen ze nu de eerste minister leveren.

Hoewel het maar een bevolking van 1,8 miljoen mensen heeft, is Noord-Ierland meer dan ooit van symbolisch belang voor Brussel, Dublin, Washington en (zeer tegen wil en dank) voor London.

Na welgeteld 101 jaar protestantse overheersing kan dit tellen als symbolische omslag, maar toch betekent deze overwinning (27 zetels tegenover 25 voor de DUP, de Democratic Unionist Party) nog geen definitieve nieuwe start. Sinds de Goede-Vrijdag Akkoorden van 1998 (die een einde maakten aan de burgeroorlog in Noord-Ierland) stelt de grondwet dat protestanten en katholieken samen moeten regeren. De facto betekende dit dat de eersten de Prime Minister leverden en de laatsten de Deputy Prime Minister, die samen het kabinet van de ‘PMDPM’ vormen.

De essentie De auteur

Hedwig Schwall is verbonden aan het Leuven Centre for Irish Studies van de KU Leuven.

De kwestie

Na de verkiezingen zijn de katholieke nationalisten van Sinn Féin de grootste partij geworden in Noord-Ierland, met Michelle O’Neill als voorzitter.

De conclusie

Een van de belangrijkste signalen is het overweldigende succes van de Alliance, de ‘cross-community’-partij van kopstukken Patricia O'Lynn en Naomi Long. Deze inclusief denkende vrouwen bieden nieuwe perspectieven voor Noord-Ierland.

Het eerste onwaarschijnlijke tweetal in deze configuratie was Ian Paisley (protestantse DUP-politicus) en Martin McGuinness (voormalig IRA-leider), en hoewel beiden uit radicaal tegengestelde visies kwamen, werkten ze zo goed samen dat ze de ‘chuckle brothers’ genoemd werden. Maar dit is niet blijven duren en de regel is dat, indien een van beide leidinggevenden zich terugtrekt, de andere niet verder kan functioneren. Dat is precies waar DUP-leider Jeffrey Donaldson nu mee dreigt: indien het Noord-Iers Protocol (het luik van de Brexit dat specifiek over Noord-Ierland gaat) niet grondig herzien wordt zal hij weigeren een DPM aan te stellen, waardoor hij de hele regeringsvorming lam legt.

Stale, male, pale

Om dit ingebouwd soort chantage te vermijden zou een staatshervorming moeten doorgevoerd worden, en daar lijken de Noord-Ieren nu aan toe. Een van de belangrijkste signalen in deze verkiezing is dan ook het overweldigende succes van de Alliance, een ‘cross-community’-partij die 44.000 voorkeurstemmen won (terwijl de DUP er 40.000 verloor), haar aantal zetels verdubbelt en de derde grootste partij wordt.

Patricia O’Lynn, een van de kopstukken, wilde een alternatief bieden voor het ‘stale, male, pale’ (overjaars, mannelijk, blank/karakterloos). Afkomstig uit een liberaal-katholieke familie kwam ze op in het aarts-Protestantse kiesdistrict van Ian Paisley, en ze won. De Alliance is de partij van diegenen die niet in religieuze termen denken en zich niet zozeer met Groot-Brittannië of met Ierland willen verbinden, maar met elkaar.

Partijvoorzitter Naomi Long vraagt al lang dat de ‘verplichte coalitie’ van de PMDMP zou vervangen worden door ‘vrijwillige’ afspraken: dat zou sabotage door een partij verhinderen en meer soepelheid in het beleid brengen. En hoewel de protestante partijen (DUP met UUP, Ulster Unionist Party) samen even sterk zouden staan als Sinn Féin met de Alliantie en de SDLP (Social Democratic and Labour Party) zou er tenminste een dialoog op gang komen.

Zeer uitzonderlijk

Volgens de DUP is het eerste punt op de agenda het fameuze protocol dat Boris Johnson al te snel ondertekend heeft ‘to get Brexit done’.

Eén partij is de kampioen van de ironische wendingen: enkel de DUP insisteerde op een harde Brexit. De DUP die Boris Johnson in het zadel hielp, en die in februari van het protocol af wilde en daarom de hele Noord-Ierse politiek boycotte.

Het protocol is om vier redenen een zeer uitzonderlijke internationale overeenkomst: (1) hoewel internationaal, geldt ze enkel voor een binnengrens van een van de overeenkomende partijen; (2) de regels voor binnenkomende en uitgaande goederen zijn verschillend; (3) goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland (dus binnen het VK) vervoerd worden volgen niet de regels van het land maar van de EU; omdat die extra administratie vragen helpt GB de kosten te dragen en heeft het unilateraal een uitstel afgekondigd, dat ook al verlengd is; (4) hoewel het een internationaal verdrag is, gedoogt de EU dat GB zelf de regels toepast (mits enig toezicht van de EU). Op deze manier is een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland vermeden, want dat wil geen enkele partij.

Hoe dan ook, één partij is de kampioen van de ironische wendingen: enkel de DUP insisteerde op een harde Brexit. De DUP die Johnson in het zadel hielp, en die in februari van het protocol af wilde en daarom de hele Noord-Ierse politiek boycotte. Nu is de DUP hiervoor afgestraft, maar ze blijft zich blijkbaar vastklampen aan dat protocol.

Dat zal haar niet in dank afgenomen worden: er zijn hoge noden in de gezondheidszorg, het onderwijs en het levensonderhoud. Daar moet en kan iets aan gedaan worden, temeer omdat het VK 300 miljoen pond naar Noord-Ierland gestuurd heeft, steun die niet kan gebruikt worden zolang er geen regering is om het te verdelen.