Was dit nu bemiddelen?...

Een bemiddelaar is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Hij faciliteert de weg naar een oplossing, die van de partijen zelf komt, en werkt in complete vertrouwelijkheid.

Stel dat in een groot mediabedrijf een personeelsconflict ontstaat. Het overkomt elke organisatie wel eens dat spanningen of meningsverschillen escaleren tot een conflict. Wat doe je dan als bedrijf? Als CEO?

Het eerste wat je kan doen, is even rond je heen kijken, bijvoorbeeld naar Nederland, waar bemiddeling al jaar en dag voet aan de grond heeft. Het nadrukkelijke cultuurverschil mag evenwel niet onderschat worden. Bovendien hebben zich in Vlaanderen, Brussel en Wallonië inmiddels veel ervaren, gerenommeerde en deskundige bemiddelaars gevestigd. Ook hier zijn we dus al ver voorbij de pioniersfase.

Over alle cultuurgrenzen heen zijn enkele basisprincipes essentieel aan de kunst van het bemiddelen. Zo reikt de bemiddelaar de oplossing niet aan, door bijvoorbeeld het ontslag van medewerkers te adviseren, maar begeleidt hij de partijen in de vaak intense zoektocht naar een oplossing met meerwaarde. Bemiddelaar zijn is geen ego- of machojob, waar de eigen wijsheid primeert, wel het deskundig begeleiden, faciliteren en zoeken naar verbinding tussen de conflicterende partijen.

Geen communicatieverlengstuk

De bemiddelaar is te allen tijde onpartijdig en neutraal en staat ten dienste van elke partij die rond de tafel zit. Hij is zeker niet het communicatieverlengstuk van de CEO of de organisatie. Onafhankelijkheid is cruciaal. Een bemiddelaar zoekt de bouwstenen om een verbindingsbrug te realiseren.

Bescheidenheid siert de bemiddelaar, waarbij de vertrouwelijkheid nimmer geschonden kan worden. Wat aan tafel wordt gezegd en geschreven, blijft tussen vier muren. Een bemiddelaar gaat dan ook nooit in de media of elders pronken met zijn prestatie.

Als er behoefte is aan een organisatiedeskundige, noem die dan ook zo, maar spreek niet van een bemiddelaar. Een bemiddelaar is altijd onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Hij faciliteert de weg naar een oplossing. Die komt van de partijen zelf, niet van de bemiddelaar. Bovendien gebeuren alle gesprekken in complete vertrouwelijkheid en wordt daarover niets gecommuniceerd naar de buitenwereld.

Erkende bemiddelaars worden gevormd en moeten aan bepaalde vereisten voldoen om erkend te worden door de Federale Bemiddelingscommissie. Dat instituut, dat wettelijk geregeld is, waakt over het beroep van bemiddelaar. Het woord ‘bemiddelaar’ te pas en te onpas gebruiken, zet het werkelijke werk van bemiddelaars in een compleet verkeerd daglicht en schaadt hun imago.

