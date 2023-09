Wat als we al die miljarden van de staatsbon in vastgoed hadden gestoken?

Met de bijna 22 miljard euro die naar de staatsbon is gegaan, konden we investeren in 55.000 huurwoningen, schrijft vastgoedmakelaar Filip Dewaele. 'Jongeren betalen het gelag in hun zoektocht naar een betaalbare thuis.'

De rush op vastgoed van na de lockdown is voorbij. Het aantal transacties blijft vrij stabiel, net als de prijzen, die niet langer stijgen. Jarenlang zaten we in een verkopersmarkt. De belangrijkste factor daarbij was de lage rente. In de lente van 2022 is dat beginnen te keren. Op dat moment kwam veel samen: de energiecrisis, de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie en vooral de hogere rente. Met als gevolg dat we nu weer volledig in een kopersmarkt zitten.

De auteur

Filip Dewaele is de voorzitter van Dewaele Vastgoedgroep. De kwestie

Met de bijna 22 miljard euro die naar de staatsbon is gegaan, kon je investeren in 55.000 huurwoningen. Tegelijk gaat de btw op sloop en heropbouw waarschijnlijk weer omhoog. De conclusie

Er komen te weinig nieuwe woningen bij, waardoor jongeren dieper in de zakken moeten tasten voor een woning.

Aan de interesse van mensen die een nieuwbouwappartementen voor eigen gebruik zoeken, is niets veranderd. De interesse van de beleggers daarentegen is ingestort. Die markt is helemaal stilgevallen.

Daarom is het zo jammer dat met de staatsbon bijna 22 miljard euro uit de economie is weggetrokken. Met dat bedrag kan je investeren in ongeveer 55.000 huurwoningen. Dat is een kleine 10 procent van het aantal woningen op de private huurmarkt.

Met 22 miljard euro kan je investeren in ongeveer 55.000 huurwoningen.

Voor investeerders zou het rendement ongeveer hetzelfde geweest zijn als dat van de staatsbon: op een nieuwbouwappartement is dat typisch 2,5 à 3 procent per jaar. Uiteraard kan je dat niet helemaal vergelijken en vraagt vastgoed een extra inspanning van verhuurders. En uiteraard zijn 55.000 huurwoningen niet van de ene op de andere dag gebouwd. Toch ontkom je niet aan de bedenking dat ook een fractie van die 22 miljard een verschil had kunnen maken op de huurmarkt.

Voldoende huurpanden

Op die huurmarkt neemt de spanning stevig toe. De prijzen stijgen sterk en het aanbod van nieuwe huurpanden neemt onvoldoende toe, terwijl de bevolking blijft groeien. Zelfs zonder bevolkingsaangroei zitten we met een gezinsaangroei, omdat er almaar meer eenpersoons- en eenoudergezinnen zijn die allemaal een thuis nodig hebben. Als vastgoedmakelaars gingen we vroeger op zoek naar de beste huurder voor een pand. Nu hebben we voor elk appartement de keuze tussen meerdere uitstekende huurders. Jonge mensen kopen minder vroeg of blijven langer op de huurmarkt hangen.

De enige manier om in voldoende huurpanden te voorzien, en daardoor de huurprijzen te drukken, is een voortdurende instroom van huurwoningen vanuit de privé, die driekwart van de huurmarkt vertegenwoordigt. Als de privémarkt pruttelt, kan de overheid dat nooit opvangen. De sociale huisvestingsmaatschappijen kampen nu al met wachtlijsten.

Terwijl hun ouders hun geld in staatsbons stoppen, betalen veel jongeren het gelag in de zoektocht naar een betaalbare thuis.

Terwijl hun ouders hun geld in staatsbons stoppen, betalen veel jongeren het gelag in de zoektocht naar een betaalbare thuis.

Dat geldt niet alleen voor wie wil huren, maar ook voor wie wil bouwen. Niet alleen is de rente op hypotheken gestegen, het verlaagde btw-tarief op sloop en heropbouw - zeg maar nieuwbouw - loopt eind dit jaar af. Ondanks het ongeziene succes van de staatsbon en de gigantische meerinkomsten vindt de overheid de btw-inkomsten uit vastgoed belangrijker dan investeren in een duurzamer patrimonium.