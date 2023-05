Wie geeft het goede voorbeeld en schaft zijn kabinet af?...

Alle ogen zijn gericht op Bpost, waar het vermoeden van wanbeheer met overheidscontracten gecombineerd wordt met schijnbare belangenvermenging van gedetacheerde kabinetsleden. Jammer genoeg is Bpost niet de uitzondering, maar de regel in Belgenland.

'Die Wüste wächst: weh dem der Wüsten birgt', schrijft Nietzsche in zijn 'Also sprach Zarathustra', vrij vertaald: de woestijn groeit, wee wie woestijnen bergt. Beter kunnen we de typisch Belgische situatie niet omschrijven. Het beleid wordt uitgestippeld door de kabinetten. Zij nemen de strategische beslissingen. Vaak zijn ze samengesteld door politieke mensen die hun sporen hebben verdiend in een vorig leven met dienstbetoon aan de partij en aan de minister.

Maar omdat heel wat dossiers, vooral dan federaal, technische en inhoudelijke competentie vereisen, wordt die buitenshuis gehaald. Meer dan de helft (57%) van de 800 federale kabinetsleden wordt zo gerekruteerd - gedetacheerd, in cabinetardjargon.

Laat ons de zaak-Bpost gebruiken om eindelijk komaf te maken met die nefaste, geldverslindende en naar belangenvermenging ruikende kabinetscultuur.

‘Buitenshuis’ is in eerste instantie binnen de administraties, waar gezocht wordt naar ideologisch gelijkgestemden. Dat heeft het grote voordeel dat de gedetacheerden op de loonlijst blijven staan van de administratie en een, door de minister vrij te bepalen, kabinetspremie boven op hun loon krijgen.

Niet die premie is aantrekkelijk, maar wel het vooruitzicht om na de kabinetsperiode terug te keren naar de administratie op een hogere trap in de hiërarchie. Het laatste jaar van de kabinetten, waar we ons nu de facto in bevinden, gaat dan ook naar het ‘herplaatsen’ van die mensen. Die praktijk leidt tot een verregaande politisering van de administraties, wat de volgende minister weer ‘verplicht’ te werken met ruime kabinetten.

De essentie De auteur

Rudy Aernoudt is ere-kabinetschef Vlaanderen, Wallonië, federaal en Europees, ere-secretaris-generaal Economie - Wetenschappen innovatie Vlaanderen en professor economie aan UGent.

De kwestie

In de zaak-Bpost wordt het vermoeden van wanbeheer van overheidscontracten gecombineerd met schijnbare belangenvermenging van gedetacheerde kabinetsleden.

De conclusie

Jammer genoeg is Bpost niet de uitzondering, maar de regel in België.

De tweede bron van rekrutering - maar dat is een minderheid - is bij de stakeholders van het kabinet. Bedrijven hebben maar al te graag dat ze gevraagd worden om een of meerdere van hun medewerkers ‘uit te lenen’, zoals dat heet, aan het kabinet. Dat lobbyen van binnenuit is een zeer rendabele investering voor die bedrijven. De medewerkers blijven op de loonlijst van de bedrijven en blijven dus loyaal aan die bedrijven, want na de kabinetsperiode keren ze er waarschijnlijk terug. En de kabinetten beschikken zo over gratis experts. Iedereen tevreden.

De politieke kabinetsleden juichen die externe rekrutering ook toe. Want de kabinetten hebben twee beperkingen: een globaal budget en een maximumaantal medewerkers. Wie erin slaagt externen aan te trekken die op de payroll van de administratie of semioverheidsbedrijven blijven staan - en bijna alle kabinetten slagen in die test - kan de interne cabinetards beter vergoeden. Cabinetards zijn niet gebonden aan het loonrooster van de administraties. Ministers zijn volledig vrij om hun salaris te bepalen binnen het toegewezen kabinetsbudget. En voor ‘politieke’ vrienden die hun kabinetssalaris nog te laag vinden, wordt dat aangevuld met enkele zitjes in de raden van bestuur.

Belangenconflict

Normaal is het allemaal geenszins. Belangenvermenging is ingebed in het systeem. Als de minister, in het geval van Bpost, erop wordt gewezen dat dat niet kan, is de reactie doodleuk dat vanaf nu de experts op het kabinetsbudget worden genomen. Dat verandert de zaak van belangenvermenging niet.

Belangenvermenging is ingebed in het systeem.

Een nieuw beheerscontract met Bpost wordt onderhandeld met kabinetsleden die op de payroll van Bpost staan. Beter bestuur en public governance worden hier met de voeten getreden. Ook de raad van bestuur van dergelijke bedrijven is overigens gepolitiseerd, voorgezeten door en bevolkt met, jawel, kabinetsleden.

Dat in het geval van Bpost het bedrijf beursgenoteerd is, maakt het alleen maar erger. In ieder normaal land zou dergelijke manifeste collusie leiden tot ontslag van de verantwoordelijke minister en van beleidsverantwoordelijken van Bpost. In België wordt gereageerd met: alle kabinetten doen dat, dat is Belgisch!

Het doet me terugdenken aan mijn periode als kabinetschef. Kabinetten gaven contracten aan vriendjes zonder enige aanbestedingsprocedure. Alle kabinetten deden het. Het Rekenhof onderzocht ze en ze waren alle, op een na, onregelmatig bevonden. Sindsdien mogen kabinetten geen contracten meer toekennen zonder de administratie daarbij te betrekken. Maar hoewel dat een vooruitgang is, wordt het probleem verschoven. Administraties zijn immers gepolitiseerd.

Inefficiëntie

Het bestaan van kabinetten is een van de grootste oorzaken van de inefficiëntie van het overheidsapparaat, stelt de OESO. Het federale Copernicusplan en het Vlaamse Beter Bestuur-plan voorzagen in beleidscellen in de administraties. Een stap in de goede richting, op voorwaarde dat dat gepaard zou gaan met de afschaffing van de kabinetten. Maar wat is leuker dan zich te omringen met ideologische en partijpolitieke zielsverwanten?

Als kabinetschef op Europees niveau had ik zes medewerkers. Een Deense minister heeft twee cabinetards, een Nederlandse heeft alleen zijn chauffeur.

Als kabinetschef op federaal, Vlaams en Waals niveau had ik telkens 50 à 65 medewerkers. De helft was ‘politiek’ actief en zelden aanwezig op het kabinet. De andere helft deed wat de administraties feitelijk moesten doen. Dat leidde niet alleen tot overlapping, maar ook tot inefficiëntie.

Als kabinetschef op Europees niveau had ik zes medewerkers. Nederland en de Scandinavische landen staan steevast in de lijst met de efficiëntste administraties. De kabinettencultuur is hen vreemd. Een Deense minister heeft twee cabinetards, een Nederlandse heeft alleen zijn chauffeur. Belangenvermenging wordt er vermeden. De administratie is gedepolitiseerd en gemotiveerd. Ze werkt in het algemeen belang en niet in het partijbelang zoals de kabinetten.