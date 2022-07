Wordt Luxemburg het Waterloo van de UEFA?...

Als het Europees Hof van Justitie de voetbalbond UEFA dwingt haar dubbele petje af te zetten, zal dat in het voetbal een grotere aardschok veroorzaken dan het Bosman-arrest.

Luxemburg was op 11 en 12 juli het brandpunt van het Europese profvoetbal. Het Europees Hof van Justitie hoorde de partijen in de zaak van de Super League tegen de voetbalbond UEFA. De inzet is het dubbele petje van de UEFA. Die reguleert het profvoetbal in Europa en organiseert als enige Europese competities. Die gecombineerde rol van regulator en dominante marktoperator leidt tot belangenconflicten, die het Hof op basis van het mededingingsrecht alleen aanvaardt als er adequate beperkingen en toezicht op de bevoegdheden van deze almachtige bestaan.

De auteur

Robby Houben is professor sportondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen

De kans bestaat dat het Hof oordeelt dat regulering en marktdeelname moeten worden gescheiden, waardoor de UEFA wordt gedwongen te kiezen tussen een rol als regulator of als operator. Dat zou een aardschok zijn, waarvan het belang het befaamde Bosman-arrest ruim overtreft.

Op zijn minst moet de UEFA op de vingers worden getikt wegens het ontbreken van objectieve en transparante criteria voor alternatieve competities, zoals de Super League. Verplichte arbitrage in Zwitserland is bijkomend kwalijk. Er zijn goede redenen voor arbitrale rechtspraak in het profvoetbal, maar arbitrage in Zwitserland betekent dat de UEFA zich van de Europese rechtstaat weinig aantrekt. In een conflict over Europees recht met EU-burgers op EU-grondgebied is dat problematisch.

Het Hof is beperkt in zijn mogelijkheden. Het kan maar recht spreken als een zaak daar toevallig belandt. Structurele oplossingen veronderstellen politieke actie en wetgeving. En wel nu.

De autonomie van sportregulatoren is voorwaardelijk. Als wetten niet worden nageleefd of als het aan goed bestuur ontbreekt, kunnen politici wetgevend tussenbeide komen. De UEFA voldoet niet langer aan de voorwaarden voor autonomie. Belangenconflicten zijn structureel en worden slecht beheerd. Belanghebbende clubs, liga's en spelers worden niet echt betrokken bij de besluitvorming. De dominantie van niet-EU-landen, waaronder ondemocratische landen en zeer kleine landen (zoals Andorra of Gibraltar) met dezelfde stemkracht als traditionele voetballanden, een minderheid binnen de UEFA, is bedenkelijk.

Groeiend verzet

Het EU-verdrag laat statelijke normering van profvoetbal toe, en kan worden ingevoerd met haalbare meerderheden. Het komt aan op politieke wil. Een veroordeling van de UEFA in de Super League-zaak zou het kantelmoment kunnen zijn. ‘Vaak moet er iets gebeuren, voor er iets gebeurt’, zei Johan Cruijff. Groeiend verzet tegen de UEFA vanuit het profvoetbal zelf kan politici ook inspireren. Dat verzet bestaat bij grote Europese clubs, maar ook bij kleine(re) clubs in kleinere landen, die door de UEFA-beleid klein worden gehouden.

De Europese wetgever zou vooreerst de markttoegang van clubs en makelaars moeten normeren, goed bestuur opleggen en handhaven. Hij zou ook de markttoegang van alternatieve competities moeten regelen via objectieve en transparante criteria. Dat zou de Europese interne markt voor clubs op eenzelfde manier openen als het Bosman-arrest deed voor spelers. De sleutel tot een competitievere voetbalsector in heel Europa kan daar liggen. Topvoetbal zou niet meer beperkt hoeven te zijn tot een select aantal landen. Liga’s zouden de handen in elkaar kunnen slaan en transnationale competities creëren.

In het belang van de fans zou een EU League naast de bestaande UEFA-competities kunnen bestaan.

Een onafhankelijke regulator moet toezicht houden. Dat kan de UEFA zijn, als die ophoudt eigen competities te organiseren, of op zijn minst een solide functionele opdeling invoert tussen de regulerings- en operationele poot, met effectieve controle door de Europese rechtstaat. De onafhankelijke toezichthouder kan ook een EU-vehikel zijn of enig ander betrouwbaar orgaan dat de Europese rechtstaat onderschrijft, waarbij de UEFA alleen operator zou worden.

Nu maken alternatieve competities geen kans. De UEFA monopoliseert, en zal natuurlijk nieuwe marktdeelnemers de toegang tot de lucratieve markt van het Europees clubvoetbal weigeren. Het verhaal van de Super League illustreert dat. De gebrekkige communicatie maakte het de UEFA erg makkelijk het project weg te zetten als des duivels.

Is een Super League echt zo’n gevaar voor het voetbal in Europa? Dat moet ze niet zijn, als ze wordt ontworpen als een echte EU-competitie met clubs van de hele EU. Burgers en politici zouden zo’n project kunnen omarmen als een echt EU-vlaggenschip dat de competitie met de nu dominante Premier League kan aangaan. Via promotie en degradatie kan de League linken met nationale en transnationale competities. Solidariteitssystemen kunnen mee de verankering in het Europese model van sport garanderen. In het belang van de fans zou een EU League naast de bestaande UEFA-competities kunnen bestaan en beide marktdeelnemers zouden elkaar kunnen stuwen naar toenemende productexcellentie. Ten goede van het prof- en amateurvoetbal, zouden de solidariteitsbijdragen globaal kunnen toenemen.