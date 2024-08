Wordt Open VLD donkerblauw of lijkblauw?...

De voorzittersstrijd bij Open VLD, waarvan we zaterdag het resultaat kennen, deed pijn aan de ogen. En het zware werk begint nog maar voor de nieuwe voorzitter.

Open VLD balanceert sinds de verkiezingen van 9 juni op de grens tussen leven en dood. De voorbije voorzittersverkiezingen brachten weinig beterschap, integendeel. Amateurtoneel klinkt wat hard, maar de voorzittersstrijd deed soms serieus pijn aan de ogen. En de basis waarop men de partij wil herstichten, smaakt heel brak.

De auteur Nicolas Bouteca is politicoloog aan de Universiteit Gent.

Inhoudelijk waren de voorzittersdebatten op radio en tv een sof. Echt nieuwe dingen kregen we niet te horen van Vincent Verbeecke en Eva De Bleeker. En hun onderlinge gehakketak veroorzaakte vooral plaatsvervangende schaamte. Een cabinetard en een voormalige staatssecretaris die hun best doen om zelf elke associatie met Vivaldi te vermijden, terwijl ze de ander met dat odium proberen te beladen. Own your shit was een betere aanpak geweest. Maar Verbeecke en De Bleeker kozen ervoor de jarenlange opgekropte frustratie in één keer naar buiten te laten gutsen.

Die publieke verwerking van het Vivaldi-trauma veroorzaakte nogal wat fall-out. De oude generatie werd bij het huisvuil gezet, terwijl ze in het parlement misschien nog het woord zal moeten voeren. De lange messen waren beter wat meer op zak gebleven.

De nieuwe voorzitter had al die sturm-und-drang ook kunnen opsparen om de partij te reanimeren. Het wordt geen sinecure de kiezers ervan te overtuigen dat Open VLD - of hoe men de partij ook wil noemen - nog nodig is. Want zowel op het vlak van inhoud, politiek personeel als van organisatie zijn er grote vragen.

Staatsbemoeienis

Laten we beginnen met de inhoud. De voorzitterscampagne liet zien dat de partij wil terugplooien op donkerblauwe sociaal-economische recepten. Back to basics om opnieuw geloofwaardigheid op te bouwen. Dat is het makkelijkst vanuit de oppositie. Maar door de sputterende formatie moet de nieuwe voorzitter misschien sneller dan verwacht terugkomen op de belofte dat de partij niet in de regering stapt.

Elke partij kent interne verdeeldheid, maar onderzoek bij de leden leert dat de inhoudelijke spagaat nergens zo groot is als bij Open VLD.

Beschuldigingen van etatisme of staatsbemoeienis duiken sinds de verkiezingen ook vaak op in liberale kringen om de N-VA te tackelen. De Vlaams-nationalisten zouden last hebben van een keizer-kostermentaliteit en zouden Vlaanderen verzuipen in een sfeer van regulitis. ‘Demir de regelmier’ is daarvan het uithangbord par excellence voor de liberalen. Dat kan misschien werken, maar er is een kaper op de kust. Ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is erop gebrand zijn partij met minder overheidsbemoeienis in de markt te zetten. Denk aan zijn verzet tegen de ‘staatspedagogie’ van Vooruit en de N-VA.

Het is ook de bedoeling duidelijkere standpunten in te nemen, maar daar botst Open VLD al lang op de interne tegenstelling tussen linkse en rechtse liberalen. Elke partij kent interne verdeeldheid, maar onderzoek bij de leden leert dat de inhoudelijke spagaat nergens zo groot is als bij Open VLD.

Sociaal-economische kwesties, de staatshervorming, migratie en zelfs ethische thema’s, de partij herbergt dui­zend-en-een meningen. Voor een voorzitter die meer naar de basis wil luisteren, wordt het zeer moeilijk daaruit een eensgezind standpunt te distilleren. Al sterven de verwijzingen naar meer basisdemocratie doorgaans een stille dood zodra de voorzittersverkiezingen zijn gepasseerd.

Terugvallende partijfinanciering

Organisatorisch zijn de uitdagingen navenant. Dat de partij geen idee heeft hoeveel leden er precies zijn, geeft niet meteen de indruk dat we nog met een slagkrachtige organisatie te maken hebben. Maar vooral de terugvallende partijfinanciering moet zorgen baren. Door het slechte verkiezingsresultaat verliest de partij ongeveer een derde van haar middelen. De nieuwe voorzitter zal meteen een besparingsoefening moeten doorvoeren en personeel moeten laten afvloeien.

Na 25 jaar kabinetten en een decimering van het aantal parlementsleden - en dus ook het aantal medewerkers - valt de partij waarschijnlijk terug op hoofdzakelijk vrijwillig politiek personeel. Dat maakt het niet eenvoudiger om stevige inhoudelijke oppositie te voeren, zichtbaar te zijn op sociale media en de partij diepgravend in Vlaanderen te verankeren.

In de Kamerfractie hangt het parfum van het verleden. Zo komt heel wat gewicht op de schouders van de nieuwe voorzitter terecht.

En dan is er nog het politiek personeel. Als er nog wat leven in de Vivaldi-liberalen zat, dan werd dat er in de voorzittersstrijd volledig uitgeklopt. Om het eigen anti-establishmentgehalte op te blazen werd kipkap gemaakt van Alexander De Croo. Meerdere parlementsleden krijgt de partij de komende jaren niet meer aan de kiezer verkocht.

In het Vlaams Parlement zitten wat jongeren die zich de voorbije jaren al bewezen, onder wie Stephanie D’Hose, Jasper Pillen en Maurits Vande Reyde. Maar in de mediageniekere Kamerfractie hangt veel meer het parfum van het verleden. Daardoor komt heel wat gewicht op de schouders van de voorzitter zelf terecht. Als die tot een Conner Rousseau uitgroeit, stijgt de overlevingskans. Maar dat soort politiek talent wordt niet elke dag geboren.