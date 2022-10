Xi Jinping kan invloedrijkste wereldleider worden...

Het twintigste congres van de Chinese Communistische Partij wordt het belangrijkste in jaren. Xi Jinping wordt misschien wel de invloedrijkste wereldleider.

De Chinese Communistische Partij begint zondag aan haar twintigste partijcongres. Reikhalzend wordt uitgekeken naar de beslissingen die er genomen zullen worden, en die belangrijk zijn voor de komende vijf jaren. Het belang van het congres is niet te onderschatten. China is op wereldvlak belangrijker dan ooit, terwijl het Westen de handen vol heeft met Rusland en de energiecrisis. Centraal staat de Chinese president Xi Jinping.

De hamvraag is welke maatregelen genomen worden om de vertragende economie nieuw leven in te blazen.

Dat Xi een derde ambtstermijn aanvat, is zo goed als zeker. De hamvraag is welke maatregelen genomen worden om de vertragende economie nieuw leven in te blazen. Als de Chinese economie goed boert, is dat een stimulans voor de wereldeconomie. In de eerste helft van 2022 vertraagde de groei tot 2,5 procent, wat een stuk minder is dan de voorspelde 5,5 procent.

De sleutel ligt bij de bubbel in de vastgoedsector, die samen met aanverwante sectoren goed is voor 30 procent van het Chinese bruto binnenlands product (bbp). Niet alleen kijken veel bedrijven in de sector aan tegen financiële problemen, meer en meer Chinese huiseigenaars zijn niet langer bereid - ze kunnen wel - hun hypotheeklening af te betalen, omdat hun woningen niet afgewerkt zijn.

De essentie De auteur

Sven Agten is de voorzitter van Asia-Pacific van Rheinzink, een Duitse multinational.

De kwestie

De conclusie

Daarnaast is het ook uitkijken of de Chinese overheid blijft vasthouden aan het huidige covidbeleid, dat ook de economie schaadt. De nultolerantie geldt nog altijd, waardoor sommige steden in lockdown moeten, wat economische gevolgen heeft. China is een van de weinige landen die vasthouden aan zo’n strikt beleid. In september waren 33 steden (65 miljoen mensen) gedeeltelijk of helemaal in lockdown.

Ideologie

Het lijkt er meer en meer op dat voor Xi de economische groei niet meer de prioriteit is die hij sinds 1987 was. Dat ging vaak ten koste van het milieu en had grote sociale gevolgen. Sinds de corona-uitbraak is de mantra van ongeremde economische groei losgelaten.

Tot voor enkele jaren hadden private bedrijven in bijna elke sector veel ruimte om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Alleen als een bepaalde markt zich helemaal ontwikkeld had, kwam de overheid tussen en reguleerde ze de sector. Het is duidelijk dat ideologie belangrijker is geworden. Een gevolg is dat Chinese bedrijven meer en meer gevraagd wordt zich op één lijn te plaatsen met de Chinese nationale belangen. Die trend zal doorzetten.

De macht van Xi wordt zo verder geconsolideerd. Ondanks de geruchten over op handen zijnde coups en dissidente stemmen, lijkt het onwaarschijnlijk dat de macht van Xi zal afnemen. In die zin is China geëvolueerd van een land met een collectief leiderschap - waar leiders maximaal twee termijnen van elk vijf jaar aan de macht bleven - naar een meer autoritair bewind. Dat maakt van China nog geen maffiastaat zoals Rusland - verre van zelfs - maar er is in tegenstelling tot wel minder ruimte voor andere stemmen in de Partij of de samenleving.

Ondanks de geruchten over op handen zijnde coups en dissidente stemmen, lijkt het onwaarschijnlijk dat de macht van Xi Jinping zal afnemen.

De rest van de wereld kan er zeker van zijn dat China zich internationaal meer zal profileren. China is groot geworden door globalisering en internationale handel. Het heeft er alle belang bij goede relaties te onderhouden met de belangrijkste handelspartners, waaronder de Verenigde Staten, Europa en Australië.

Amerikaanse hegemonie

Tegelijk promoot het land regionale bondgenootschappen en alternatieven om de Amerikaanse hegemonie te breken. Het Russische bondgenootschap is daarvan een voorbeeld. China is niet blij met het conflict in Oekraïne - het heeft dat ook duidelijk gemaakt aan Rusland - maar het ziet in Rusland ook een bondgenoot tegen de Verenigde Staten.

Het recente bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan heeft olie op het vuur gegooid.

Er is ook nog Taiwan, dat door China wordt beschouwd als een afvallige provincie. Het recente bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan Taiwan heeft olie op het vuur gegooid. Het Chinese perspectief hier is dat Amerika er alles aan doet het conflict met China op te poken. China zal nooit toelaten dat Taiwan de onafhankelijkheid uitroept, terwijl de Amerikaanse president Joe Biden duidelijk gemaakt heeft dat zijn land Taiwan steunt als er een Chinese aanval komt.