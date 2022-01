Zet kindervaccinatie hoger op politieke agenda...

Het thema is hot door het coviddebat, maar doorgaans staat kindervaccinatie niet hoog genoeg op de politieke agenda. Terwijl het de maatschappij veel miserie en geld kan besparen.

Vaccinatie staat centraal in de debatten over de pandemie. Desinformatie en de angst van burgers in deze ongekende situatie hebben een impact op het succes van de vaccinatiecampagne en de beoogde groepsimmuniteit. Het belang van vaccinatie en de werking ervan blijft de bevolking verdelen.

Vaccinatie heeft nochtans grote voordelen. Het redt levens en de samenleving heeft gevaccineerde burgers nodig. We moeten blijven investeren in het vaccineren van Belgen.

Voor elke euro die aan kindervaccinatie wordt besteed, gaat 3 euro terug naar de samenleving.

Het farmabedrijf MSD heeft samen met experts een onderzoek uitgevoerd: het Value of Immunization Program for Children (VIP-C). Dat onderzoek probeert de toegevoegde waarde van routinevaccinaties vast te stellen en de kosten ervan in kaart te brengen. Het vergelijkt het model van een wereld zonder vaccinatie met de wereld zoals die nu is met het basisvaccinatieschema voor kinderen. Dat is een overzicht van de aanbevolen vaccinaties die kinderen moeten krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen een tiental infectieziekten.

Voor elke euro die aan kindervaccinatie wordt besteed, vloeit 3 euro terug naar de samenleving, blijkt uit het onderzoek. Dat betekent dat voor elke euro die aan een vaccin wordt besteed 3 euro bespaard wordt die anders wordt uitgegeven aan voorkombare ziektes bij een niet-gevaccineerde.

Gezondheidsbeleid

Staat kindervaccinatie hoog genoeg op de agenda? Het thema is hot in het coviddebat, maar krijgt doorgaans te weinig politieke aandacht. Moeten vaccinaties niet vaker worden opgenomen in een gezondheidsbeleid dat wordt ondersteund en gefinancierd door onze regeringen? Het is betreurenswaardig dat coronapandemie het basisvaccinatieschema in veel Europese landen, waaronder België, heeft verstoord. Dat kan leiden tot de heropleving van andere ziekten die vaccinatie kan voorkomen, zoals de mazelen.

Met het basisvaccinatieschema kunnen ziekte, sterfte en de bijbehorende kosten in ons land op grote schaal worden voorkomen. Het VIP-C-onderzoek heeft aangetoond dat het basisvaccinatieschema 126 miljoen euro aan ziektebehandelingskosten en 265 miljoen euro aan productiviteitsverlies - 110 miljoen euro door ziekte en 155 miljoen euro door ziektegerelateerde sterfgevallen - heeft bespaard. Dat benadrukt het belang van een levenslange immunisatie en de nood aan investeringen. Dankzij het Belgische basisvaccinatieschema werden bij een specifieke groep jonge kinderen meer dan 200.000 ziektegevallen en 200 vroegtijdige sterfgevallen voorkomen.

Onderzoek benadrukt het belang van levenslange immunisatie, en het feit dat we daarin moeten investeren.

In ons land worden kinderen tot 10 jaar routinematig ingeënt tegen twaalf ziekteverwekkers. Die immunisatie is even substantieel als de besparingen die dat oplevert. Om die cijfers te handhaven zijn investeringen nodig. Zo kunnen we de vaccinatiegraad herstellen, de toegang tot nieuwe vaccins uitbreiden en ons volksgezondheidsstelsel beter uitrusten, zodat het het hoofd kan bieden aan opkomende infectieziekten. De vaccinatieprogramma's vereisen nieuwe financiering. Wordt het niet tijd om in deze crisis rekening te houden met dat sleutelelement om de bevolking te overtuigen van de voordelen van het vaccin?