Zijn wettelijke monopoliewinsten voor farma nog gewettigd?

Gezonde bedrijven moeten winst maken, maar de monsterwinsten die de producenten van coronavaccins de jongste weken laten zien zijn niet gerechtvaardigd.

Voor een tijdelijk monopolie in de vorm van een patent op een geneesmiddel is het klassieke economische argument dat farmaceutische bedrijven daarmee hun onderzoekskosten en het gelopen risico kunnen terugverdienen door tijdelijk hogere prijzen aan te rekenen. Zonder patenten zou er veel minder risicovol onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen zijn en zouden we dus minder geneesmiddelen hebben. Daarom kan een patent, ondanks de verhoging van de medicijnprijzen, toch de welvaart verhogen. Tot zover de theorie.

Waarom zou de Covid-19-episode tot uitzonderlijke winsten van farmabedrijven moeten leiden, als zoveel van de kosten werd voorgefinancierd en er zoveel zekerheid was over de versnelde goedkeuring en de maatschappelijke vraag naar de vaccins?

In mei 2021 betoogde ik in deze krant dat het verstandig zou zijn de patentrechten voor coronavaccins tijdelijk op te schorten. Daar waren drie redenen voor. Ten eerste werden de onderzoekskosten van de farmaceutische bedrijven voorgefinancierd door diverse overheden. Ten tweede steunden die vaccins nog meer dan gewoonlijk op door de belastingbetaler betaald fundamenteel onderzoek aan universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen. Ten derde hebben overheden alles in het werk gesteld om de vaccins zo snel mogelijk goed te keuren, zodat het goedkeuringsrisico flink werd beperkt.

De essentie De auteur : Koen Schoors is hoogleraar economie aan UGent.

: Koen Schoors is hoogleraar economie aan UGent. De kwestie : De producenten van Covid-19-vaccins laten de laatste weken monsterwinsten optekenen.

: De producenten van Covid-19-vaccins laten de laatste weken monsterwinsten optekenen. Het voorstel: De toekenning van patenten is niet altijd even gerechtvaardigd als de overheid voor een groot deel van de onderzoekskosten en voor het risico instaat.

Maar de lobby van de farmaceutische bedrijven was sterk genoeg om hun patentrechten te vrijwaren, met als voorspelbaar gevolg de monsterwinsten die we de jongste weken zien. Het punt is niet dat farmaceutische bedrijven geen winst mogen maken. Gezonde bedrijven moeten net wel winst maken. Maar waarom moet de Covid-19-episode tot uitzonderlijke winsten van farmabedrijven leiden, als zoveel van de kosten werd voorgefinancierd en er zoveel zekerheid was over de versnelde goedkeuring en de maatschappelijke vraag? Een normale winst? Vanzelfsprekend. Maar waarom een monsterwinst?

Korreltje zout

Het tegenargument dat de sector keer op keer naar voren schuift, is dat die superwinsten opnieuw geïnvesteerd worden in bijkomende farmaceutische onderzoeks- en productiefaciliteiten, en zo ook de maatschappij ten goede komen in de vorm van meer en goedkopere geneesmiddelen. Dat moeten we met een korreltje zout nemen. Ongetwijfeld leiden de extra winsten tot extra investeringen in de sector en dat is vanzelfsprekend een goede zaak. Maar de economische theorie leert ons ook dat monopolies vooral goed zijn voor de eigenaars daarvan en hun managers.

Farmabedrijven lijken almaar meer op grote techbedrijven. Ook die vernieuwen vooral nog door kleine innovatieve bedrijven op te kopen. We betalen er allemaal de prijs voor.

De farmaceutische monsterwinsten hebben inderdaad geleid tot een bonanza voor de aandeelhouders, die genieten van uitzonderlijke hoge dividenden, de inkoop van eigen aandelen en stijgende aandelenkoersen. Ook de managers van de betrokken bedrijven zijn niet vergeten zichzelf rijkelijk te vergoeden voor de winsten die volgens hen vooral voortvloeien uit hun harde werk. Dat aandeelhouders en managers extra beloond worden voor uitzonderlijke prestaties van hun bedrijf is prima, maar dat is niet langer het geval als die winsten voortvloeien uit een wettelijk monopolie waarvoor eigenlijk geen goede grondslag bestaat.

Daarnaast wordt het extra geld ook geïnvesteerd in tal van overnames. Grote farmaceutische bedrijven hebben niet altijd de beste ideeën voor nieuwe benaderingen in het bestrijden van ziekten. Die ontstaan dikwijls bij kleine bedrijven, die volop inzetten op innovatie en daarbij dikwijls leunen op fundamenteel onderzoek aan universiteiten en onderzoeksinstellingen. Maar farmaceutische reuzen hebben meestal wel het geld, de ervaring en de knowhow om de veelbelovende bedrijfjes en hun onderliggende patenten op te kopen en de medicijnen verder te ontwikkelen en vooral goedgekeurd te krijgen en massaal te produceren.

Techbedrijven

Op die manier lijken farmaceutische bedrijven almaar meer op grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google of Microsoft. Ook die bedrijven zijn in veel gevallen ver afgeweken van hun innovatieve wortels en vernieuwen vooral nog door kleine innovatieve bedrijven op te kopen en te integreren in hun dominante aanbod van diensten en producten. We betalen er allemaal de prijs voor. Hun winsten worden vooral gedreven door hun dominante positie op de markt en niet langer door de innovaties die ze zelf ontwikkelen. De implicatie is dat dat niet langer de welvaart van de maatschappij verhoogt. Het is dan ook geen verrassing dat de grote technologiebedrijven almaar meer in het vizier van de concurrentiewaakhonden lopen.