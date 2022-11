Zonder een echt slimme meter hou je de energiegebruiker dom...

Het capaciteitstarief is eigenlijk 'een boete om te veel elektrische toestellen tegelijk te gebruiken’. Burgers hebben het recht exact te weten wanneer ze dat toen. Nu is dat niet het geval.

Het capaciteitstarief dat begin 2023 wordt ingevoerd door de netbeheerder Fluvius is nodig voor een blijvende goede werking van het elektriciteitsnet, maar dan wel op een eerlijke manier. Dat is nu niet het geval.

Ten eerste ‘ontsnappen’ mensen met een analoge meter aan de nieuwe belasting op piekvermogen, omdat hun oude teller de data niet doorgeeft. Ze krijgen in de meeste gevallen een voordeliger forfait dan mensen met een digitale meter.

Beste overheid, activeer de kwartierdata van bij de installatie en ga voor echt slimme meters. Laat mensen niet blind rijden, om ze vervolgens te straffen.

Door dat onevenwicht in de facturatie vroeg Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) uitstel van de datum waarop het capaciteitstarief wordt ingevoerd van 1 januari 2023 tot misschien wel 2029, de uiterlijke deadline voor de totale uitrol van de digitale meter. Demir had de timing tegen. De nieuwe nettarieven komen er al over anderhalve maand. De Vlaamse energiewaakhond VREG start nu pas met de communicatiecampagne. Tegen 2024 moet Fluvius in 80 procent van de huishoudens in Vlaanderen een digitale meter installeren. Voor de overige 20 procent krijgt de netbeheerder een ruime buffer tot juli 2029.

De essentie De auteur

Vincent De Dobbeleer is medeoprichter van June Energy, een Vlaamse scale-up die met slimme automatisering de energietransformatie wil versnellen.

De kwestie

Wie veel stroom op hetzelfde moment verbruikt, moet vanaf volgend jaar betalen voor die piekafname.

Het voorstel

Dat capaciteitstarief is eigenlijk een ‘boete voor wie te veel elektrische toestellen tegelijk gebruikt’. Burgers hebben het recht exact te weten wanneer ze dat toen, maar nu blijven ze blind. Het wordt tijd dat de overheid de slimme meter echt slim maakt.

Ten tweede is het onrecht fundamenteler dan alleen de uitrol die achterloopt op de energiefactuur. Alle consumenten met een digitale meter worden benadeeld. De digitale meter is vandaag dom bij de installatie. Alleen de ‘energie-experten’ onder de gebruikers weten hoe hem slim genoeg te maken om meer inzicht in hun energieverbruik en piekvermogen te krijgen. Van de 2 miljoen huishoudens met een digitale meter volgen slechts 265.000 hun energieverbruik actief op via het portaal mijn.fluvius.be. Amper 56.000 onder hen hebben hun digitale meter echt slim gemaakt door hem te koppelen aan bijkomende meettoestellen en apps die een inzicht geven in hoe en wanneer ze stroom en gas verbruiken.

Kwartierwaarden

Het nieuwe capaciteitstarief wil gebruikers stimuleren hun stroomverbruik te spreiden om een piekbelasting van het net te voorkomen nu almaar meer elektrische wagens en warmtepompen eraan gekoppeld worden. Maar de meeste consumenten hebben geen idee hoe en wanneer ze stroompieken veroorzaken, en ze kunnen dat ook nog niet weten.

Hier legt de overheid wel veel verantwoordelijkheid bij haar burgers. We zouden allemaal, net als die 56.000 slimmeriken, de kwartierwaarden op onze digitale meters moeten activeren. Zo komen we te weten tijdens welk kwartier van de maand het piekverbruik zich voordoet en door welk samenspel van toestellen dat veroorzaakt wordt. De kwartierwaarden zijn de nauwkeurige verbruiksgegevens die je pas na activatie kan aflezen op de website van Fluvius en waarop je afgerekend wordt door de netbeheerder. Digitale meters hebben die data, maar de consument moet ze zelf activeren, anders krijg je geen inzicht in hoe en wanneer je piekvermogen zich voordoet.

Wat Fluvius zelf en sneller kan, is zijn klantenwebsite gebruiksvriendelijk maken. De drempel is vandaag te hoog.

Voor de meesten is het activeren van de kwartierwaarden te complex. Ik vraag me af waarom dat niet standaard is geactiveerd bij de installatie van elke digitale meter. Dan zou er ook niet gelachen zijn met 'die domme meters', want dan worden er tenminste slimme meters geplaatst. Ook nu zou Fluvius met een mandaat van de overheid de slimknop van alle geïnstalleerde meters moeten aanzetten, zodat iedereen een slimme consument kan zijn.

Kafkaiaans

Wat Fluvius zelf en sneller kan, is zijn klantenwebsite gebruiksvriendelijk maken. De drempel is vandaag te hoog. Iedereen met een digitale meter moet vanaf 1 januari 2023 een helder inzicht krijgen in het piekverbruik, om makkelijker het stroomverbruik te kunnen spreiden.

Het nieuwe capaciteitstarief invoeren zonder concrete maatregelen om de burger tegen zijn eigen piekverbruik te wapenen, zou fundamenteel oneerlijk zijn. Kafkaiaans zelfs. Alsof de overheid in het verkeer snelheidsboetes geeft nadat ze de snelheidswijzers in alle auto’s heeft verborgen.