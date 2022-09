Zorg dat minder mensen het sociaal energietarief mislopen...

Geef de ziekenfondsen rechtstreekse toegang tot meest recente inkomensgegevens van hun leden. Ze kunnen dan meer mensen aan het sociale energietarief helpen, en men zet een grote stap naar een socialer energiebeleid.

Wie de eindjes moeilijk aan mekaar kan knopen, krijgt het de komende winter nog wat harder te verduren door de stijgende energieprijzen. De regering kondigde daarom extra maatregelen aan, waaronder de verlenging van het sociaal tarief tot eind maart. Een goede zaak, maar zonder bijkomende beleidsmaatregelen dreigen te veel mensen die recht hebben op het sociaal tarief, het toch niet te krijgen.

Een bepaalde groep automatisch de steun geven waar ze recht op hebben, zonder de bal in hun kamp te leggen, zou een grote stap vooruit zijn in een socialer energiebeleid.

Velen hebben recht op het sociaal tarief omdat ze in aanmerking komen voor de ‘verhoogde tegemoetkoming’, een maatregel voor mensen met een laag inkomen. We zien echter dat ze de weg niet vinden naar dit statuut en dus ook het sociaal energietarief mislopen. Ze weten niet dat het bestaat, of weten onvoldoende waar aan te kloppen om de verhoogde tegemoetkoming aan te vragen, zelfs al doen we de nodige inspanningen om hierover te communiceren. Daarom willen we als mutualiteit graag rechtstreekse digitale toegang tot meer recente inkomensgegevens van onze leden. Hierdoor kunnen we sneller schakelen in het toekennen van de verhoogde tegemoetkoming en zo ook meer mensen aan het sociale energietarief helpen.

De essentie De auteur

Luc Van Gorp is voorzitter van CM Gezondheidsfonds.

De kwestie

Te weinig mensen die in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming vinden de administratieve weg daarheen. Op die manier lopen ze ook het sociaal energietarief mis.

Het voorstel

Geef de ziekenfondsen rechtstreekse toegang tot meest recente inkomensgegevens van hun leden. Ze kunnen dan sneller schakelen in het toekennen van de verhoogde tegemoetkoming en helpen mee aan een socialer energiebeleid.

‘Maar het heeft toch in de krant gestaan en het is toch op tv geweest?’. Uit een recente studie van de Vlaamse Overheid blijkt dat 78 procent van de volwassen Vlamingen minstens 1 keer per week het nieuws volgt op televisie, 72 procent luistert minstens wekelijks naar radionieuws en 64 procent leest zeker één keer per week de krant. De keerzijde is uiteraard dat 22 procent nooit nieuws kijkt op tv, 28 procent nooit naar het radionieuws luistert en 36 procent nooit een krant openslaat.

Lage inkomens

Dat zijn een hoop mensen, die dus wellicht ook niet op de hoogte zijn van wat er uit het meest recente overlegcomité kwam, laat staan wie in aanmerking komt voor het sociaal tarief. (Dat is bijvoorbeeld, naast wie de verhoogde tegemoetkoming heeft, ook elk gezin dat in een sociaal huurappartement woont.) Een bepaalde groep automatisch de steun geven waar ze recht op hebben, zonder de bal in hun kamp te leggen, zou een grote stap vooruit zijn in een socialer energiebeleid. Voor een aantal mensen, die bijvoorbeeld een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen krijgen, gebeurt dit al. Voor een grote groep is dit echter nog niet het geval.

De verhoogde tegemoetkoming werd gecreëerd om de mensen met een laag inkomen een hogere terugbetaling te kunnen geven voor medische kosten. Omdat hiermee een groep mensen wordt gevat met lage inkomens, gebaseerd op een vrij uitgebreid inkomensonderzoek, maken de overheid en de gemeentes er ook vaak gebruik van om die groep mensen ook op andere manieren financieel te helpen, zoals met een goedkoper tarief voor het openbaar vervoer en recent ook het sociaal energietarief.

Een percentage van de mensen met recht op de verhoogde tegemoetkoming, krijgt dit statuut automatisch. Zij zijn al ‘gekend’ door het systeem, doordat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen of een handicap hebben. Daarnaast worden mensen wiens inkomenssituatie verandert doordat ze bijvoorbeeld met pensioen gaan, langdurig werkloos zijn of een eenoudergezin worden, ook automatisch door de mutualiteit gecontacteerd met de melding dat ze mogelijks recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en alle daaruit voortvloeiende rechten zoals het sociaal energietarief. Ze moeten dan wel een inkomsensonderzoek ondergaan. Tot slot wisselen mutualiteiten ook gegevens uit met de fiscus. Zo kunnen we opsporen wie een laag inkomen heeft om een andere reden. Hen stellen we dezelfde vraag om hun inkomsten voor te leggen, zodat we kunnen nagaan of ze voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

Verouderde informatie

Dit systeem is vandaag nog te weinig geautomatiseerd. We vragen nog best wat ‘bewijslast’ aan de burger: bewijzen die soms wel ergens voor handen zijn in het geheel van databanken van de overheid als we nog meer inzetten op slim databeheer. We moeten het mensen die het moeilijk hebben, niet nog moeilijker maken.

Daarom twee voorstellen die het verschil kunnen maken

1.Voorzie middelen om via digitale weg meer recente inkomensgegevens te verzamelen. Vandaag is fiscale informatie steeds verouderd. Inkomsten moeten pas in het midden van het volgende kalenderjaar aangegeven worden. Zo moeten mensen niet een heel jaar met een laag loon het ‘uitzitten’ vooraleer hun energiefactuur verlaagt. Daarnaast zou er rechtstreekse digitale toegang moeten komen tot bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van een loon, pensioen of een werkloosheidsuitkering. Zo kunnen mensen de verhoogde tegemoetkoming en dus ook het sociale energietarief ontvangen op basis van gegevens die het ziekenfonds digitaal kan raadplegen.

We vragen vandaag nog veel te vaak steeds opnieuw dezelfde informatie aan de burgers.

2.Geef mensen van wie we weten dat ze een laag inkomen hebben dat stabiel zal blijven automatisch recht op een verhoogde tegemoetkoming, zonder dat ze hun inkomen moeten bewijzen. Van sommige mensen weten we dat de kans laag is dat ze nog een inkomen uit arbeid zullen hebben en dat hun financiële situatie precair zal blijven. Een 85-jarige gepensioneerde zal wellicht niet meer gaan bijverdienen. Hen moeten we simpelweg ondersteunen, in plaats van nog meer administratief belasten.

We vragen vandaag nog veel te vaak steeds opnieuw dezelfde informatie aan de burgers. Wie zijn schaapjes op het droge heeft, is meestal ook administratief goed georganiseerd. Die vist het juiste formulier wel snel weer even uit zijn digitale boekhouding, of vraag het via één of ander e-loket aan. Maar wie het al lastig heeft, heeft het meestal ook lastig met het beredderen van administratie. Er zijn mensen die aan het eind van de maand hun post niet opendoen, omdat ze simpelweg niet willen zien welke rekeningen ze nóg niet kunnen betalen. Hen moeten we niet belasten met nog meer post met nog meer vragen, maar simpelweg geven waar ze recht op hebben.