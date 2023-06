Zuid-Afrika en Rusland: een sluimerende love affair?...

Zuid-Afrika schuift al langer op in de richting van Rusland en hypothekeert de goede relaties met het Westen. Dat zat er al langer aan te komen.

Zuid-Afrika maakt bokkensprongen die hoe langer hoe minder op de goedkeuring van het Westen kunnen rekenen. Officieel huldigt het land een beleid van ‘niet-gebondenheid’ en zegt het geen partij te willen kiezen in de oorlog in Oekraïne. Dit mag dan wel ambtelijk een ‘neutraliteitskoers’ heten, maar veel internationale waarnemers zien de contouren van een Russian love affair ontstaan.

Vooral onder de notoir corrupte Jacob Zuma, de voorganger van de huidige president Cyril Ramaphosa, werd de toenadering tussen Moskou en Pretoria alleen maar versterkt.

Het laatste kritische signaal vanuit Pretoria aan het adres van Rusland dateert van onmiddellijk na de inval in Oekraïne op 24 februari 2022, maar onmiddellijk erna begon de ANC-regering aan een schimmig zigzagbeleid. Zuid-Afrika behoorde tot die landen die zich onthielden bij een VN-resolutie die de Russische agressieoorlog veroordeelde.

Sindsdien heeft een aantal incidenten de argwaan in het Westen, en bij de Amerikanen in het bijzonder, alleen maar doen toenemen. Zo waren er de signalen van mogelijke militaire samenwerking met Rusland. Toegegeven, veel meer dan wat symboliek kan dat niet geweest zijn, want de Zuid-Afrikaanse krijgsmacht stelt niet zo veel meer voor. Veel ernstiger zijn de beschuldigen van de VS-ambassadeur in Pretoria dat het land met een geheime wapenlevering de internationale sancties tegen Moskou zou omzeild hebben.

De essentie De auteur

Georgi Verbeeck is hoogleraar geschiedenis aan de KU Leuven en universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht.

De kwestie

Officieel voert Zuid-Afrika een 'neutraliteitskoers' bij de oorlog in Oekraïne, maar veel internationale waarnemers zien dat toch wel anders.

De conclusie

Een schimmig zigzagbeleid hypothekeert de goede relaties met het Westen en zat er al langer aan te komen.

Daarnaast is er de dubbelzinnige houding rond de kwestie of Poetin al dan niet gearresteerd zou moeten worden, als gevolg van het internationale aanhoudingsbevel vanwege het ICC in Den Haag. Theoretisch bestaat die kans, indien de Russische president in de zomer van dit jaar de conferentie van de BRICS-landen in Durban zou willen bijwonen.

Zuiden

Dat Zuid-Afrika opschuift in de richting van Rusland, en daarmee de goede relaties met het Westen op het spel zet, mag in feite niet verwonderen en zat er al langer aan te komen. Vooral onder de notoir corrupte Jacob Zuma, de voorganger van de huidige president Cyril Ramaphosa, werd de toenadering tussen Moskou en Pretoria alleen maar versterkt. Bij de annexatie van de Krim in 2014 weigerde de regering-Zuma Rusland te veroordelen. Nu schaart Zuid-Afrika zich graag achter die landen in het globale Zuiden die weigeren om de Westerse consensus over de oorlog in Oekraïne te onderschrijven. De zienswijze dat het een strijd is om democratie, mensenrechten en internationale rechtsregels, wordt hier niet onvoorwaardelijk gedeeld.

De scepsis tegenover het Westen steunt op goede, maar ook op minder goede argumenten. Tot de eerste behoort het terechte verwijt dat het Westen zich niet zo heel lang geleden zelf schuldig maakte aan de fouten die het Rusland nu verwijt. Minder overtuigend zijn de redeneringen die uit de kast van de aloude ‘realistische school’ worden gehaald: die over de gerechtvaardigde belangen van grootmachten met hun invloedssferen, iets waaraan kleinere landen zich te schikken hebben.

Rusland lijkt er telkens in te slagen om zijn herinneringspolitiek aan de buitenwereld op te dringen. Dat gebeurt voor een deel in Europa, en dat gebeurt opnieuw in Zuid-Afrika.

De linkerzijde in Zuid-Afrika blijft gevoelig voor de antiwesterse retoriek. Men ziet graag een Afrikaans continent ontstaan dat zich ontworstelt aan de Westerse economische belangen en neemt daar de toenemende Russische en Chinese invloed voor lief bij. De South African Communist Party (SACP) - een alliantiepartner van het ANC - roept regelmatig de rol van de Sovjetunie in de strijd tegen apartheid in herinnering. Maar dat soort ideologische overwegingen sluit nauwelijks aan bij wat er in de bevolking leeft. Niet alleen de oppositie - in hoofdzaak de liberale Democratic Alliance - maar ook kritische waarnemers en journalisten nemen niet langer genoegen met een ronduit rampzalig ANC-beleid op het vlak van de buitenlandse relaties.

Sovjetunie

Het argument dat uit de tijd van de Koude Oorlog stamt, toont aan hoezeer Rusland er telkens in lijkt te slagen om zijn herinneringspolitiek aan de buitenwereld op te dringen. Dat gebeurt voor een deel in Europa, en dat gebeurt opnieuw in Zuid-Afrika: Rusland als legitieme opvolger van de Sovjetunie en behoeder van de progressieve erfenis van de strijd tegen fascisme en apartheid. Dat Oekraïne deel uitmaakte van de Sovjetunie, en dus ook een aandeel had in de anti-apartheidsstrijd, wordt gemakshalve vergeten.

De overduidelijke agressie van Rusland, dat een koloniale oorlog voert in Oekraïne, en de schending van elementaire internationale rechtsregels maken de Zuid-Afrikaanse ‘neutraliteitspolitiek’ onbegrijpelijk.

Er zijn nog meer redenen om zich ernstige zorgen te maken over de problematische koers van de ANC-regering. De Zuid-Afrikaanse economie zit in een diepe malaise en kan het zich eenvoudigweg niet veroorloven om de steun van de VS mis te lopen. Vooral is er geen heil te verwachten van toenemende Russische invloed op het land, wel in tegendeel. Niet toevallig werden de relaties tussen beide landen versterkt toen in Zuid-Afrika het verwoestende systeem van state capture een hoge vlucht begon te nemen. Toenemende Russische invloed vertaalde zich onmiddellijk in groeiende corruptie en mismanagement. Het rot in de Zuid-Afrikaanse democratie nam alleen maar toe.