2022 wordt scharnierjaar voor Amerikaanse democratie...

Joe Biden en Kamala Harris zitten nog geen jaar in het Witte Huis en op veel plaatsen worden hun overlijdensberichten al geschreven. Het is niet makkelijk regeren in tijden van nieuwe coronavarianten en met de allerkleinste meerderheid in het Congres. Het komende jaar wordt beslissend voor de vraag of ze de teugels weer in handen kunnen nemen.

Zo is Biden bijna volledig afhankelijk van de grillen van de conservatieve Democratische senator Joe Manchin III uit West Virginia, een staat die Donald Trump in 2020 won met bijna 69 procent van de stemmen. De Build Back Better-agenda, die het klimaat moet redden en de sociale welvaart moet veiligstellen, staat daarmee op de helling.

Ondertussen testen autocraten Amerika’s vastberadenheid in de wereld. Vladimir Poetin probeert de NAVO-alliantie uit elkaar te spelen over Oekraïne en in China loopt Xi Jinping zich warm voor een derde ambtstermijn. De terugkeer van de taliban na de chaotische VS-exit uit Afghanistan stelde de vitaliteit van het democratisch systeem nog meer ter discussie.

De essentie De auteur : Matthias Matthijs is hoogleraar internationale politieke economie aan de Johns Hopkins Universiteit in Washington, DC.

Het belangrijkste moment volgend jaar voor de toekomst van Amerika’s democratie komt er waarschijnlijk in juni, wanneer het Amerikaanse Hooggerechtshof zich uitspreekt over een wet uit 2018 van de staat Mississippi die het recht op abortus terugschroeft van maximaal 24 tot 15 weken zwangerschap en nieuwe beperkingen oplegt.

Tijdens de hoorzittingen deze herfst werd het al duidelijk dat zes van de negen rechters voorstander zijn van die beperkingen. Het is zelfs goed mogelijk dat vijf van hen ook het eerdere precedent van Roe v. Wade in 1973 - dat het recht op abortus op federaal vlak garandeert - willen omverwerpen. In het laatste geval komt de beslissing over het toelaten van abortus opnieuw toe aan de staten, wat in de praktijk betekent dat de praktijk bijna onmiddellijk illegaal wordt in minstens 20 van de 50 staten. De vraag is dan hoe het publiek zal reageren op die beslissing, die slechts door 32 procent van de Amerikanen wordt gesteund, terwijl 58 procent ertegen is. Er zijn twee mogelijkheden.

De langetermijngevolgen van het beleid van Donald Trump om systematisch aartsconservatieve rechters te benoeme zullen eindelijk duidelijk worden.

De eerste mogelijkheid is dat de beslissing om abortus weer aan banden te leggen een golf van protest teweegbrengt en progressief Amerika wakker schudt. Van Me­Too tot Black Lives Matter, zowel jong als oud vond de voorbije jaren zijn stem terug. Velen van hen dachten dat de nederlaag van Trump in november 2020 en de Democratische verovering van de Senaat in januari 2021 volstonden om het rechts-populisme definitief de rug toe te keren. Voor velen zullen de langetermijngevolgen van Trumps beleid om systematisch aartsconservatieve rechters te benoemen eindelijk duidelijk worden.

Deeltijdse verkiezingen

Zo’n progressieve ontwaking kan ertoe leiden dat de opkomst tijdens de deeltijdse verkiezingen van november 2022 historisch hoog ligt. Vooruitstrevende activisten, lokale ngo's en progressieve netwerken zullen met hart en ziel campagne voeren voor een grotere Democratische meerderheid op Capitol Hill, zodat president Biden voortaan senatoren zoals Manchin kan negeren. In theorie is de omverwerping van Roe v. Wade door een politiek partijdig Hooggerechtshof een droom voor elke Democratische campagneleider.

Het zou niet moeilijk moeten zijn een duidelijke meerderheid van het Amerikaans kiespubliek ervan te overtuigen dat de dictatuur van de minderheid in ethische kwesties onaanvaardbaar is. Biden zal dan pas echt kunnen regeren en zijn lange lijst van campagnebeloftes kunnen waarmaken. Kortom, het democratisch systeem schiet weer in gang en levert resultaten af.

De andere mogelijkheid is dat men in veel blauwe - Democratische - staten zoals New York en Californië cynisch de schouders ophaalt en op zichzelf terugplooit. Het feit dat abortus weer naar de staten gaat heeft vooral nefaste gevolgen voor rode - Republikeinse - staten zoals Texas en Alabama. Veel activisten in de grote steden zijn het permanente protest wat moe en gaan liever brunchen met hun vrienden in het weekend dan in de buitenwijken op deuren te gaan kloppen.

Men gaat ervan uit dat die heilige Amerikaanse grondwet hopeloos verouderd is, maar toch bijna onmogelijk kan veranderd worden, want de rurale staten geven daar nooit hun fiat voor. De verkiezingen resulteren in zetelverlies voor Biden, zoals bijna altijd gebeurt bij een zittende president, en de Republikeinen pakken de voorzittershamer weer af van Nancy Pelosi in het Huis van Afgevaardigden. Het systeem zit dan opnieuw muurvast.

Verrottingsstrategie

Voor de Republikeinen is dat het signaal dat hun verrottingsstrategie werkt. Vergeet niet dat een overgrote meerderheid van hun volksvertegenwoordigers de legitimiteit van Biden niet erkent. Ze weten ook dat ze op een democratische wijze nog moeilijk kunnen winnen. Dus werken ze voort aan het uithollen van het systeem, door het moeilijker te maken voor minderheden om te stemmen, kiesdistricten te hertekenen in het eigen voordeel, en elk beleidsinitiatief van de Democraten te blokkeren. Verschillende Republikeinse staten zijn al actief bezig de regels te veranderen zodat de uitslag bij de volgende verkiezingen kan omgedraaid worden als hun staat niet rood stemt. Zo effent men mooi het pad voor een triomfantelijke terugkeer van Trump (of een Trump-kloon) in november 2024.

