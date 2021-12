Beslis, beslis, beslis...

2022 kondigt zich aan als een moeilijk jaar voor de federale en de Vlaamse regering.

Het vertrouwen in de politiek staat op een ultralaag pitje. Volgens de recentste peiling van Het Laatste Nieuws en VTM kunnen de Vlaamse en de federale regering nauwelijks op supporters rekenen. Een derde van de Vlamingen verkiest een anti-establishmentpartij boven het traditionele partijaanbod. Het is moeilijk om te voorspellen wat 2022 zal brengen, maar het is duidelijk dat het best wat antipolitiek puin wordt geruimd. Zij het zonder een garantie op succes, want het moet allemaal in uiterst moeilijke omstandigheden gebeuren.

Nicolas Bouteca is politoloog aan de Universiteit Gent.

in 2022 moet nieuwe politieke dynamiek gevonden worden om een gitzwarte kieszondag in 2024 te voorkomen.

Begrotingen die diep in het rood gaan, schuldenbergen die aangroeien, deelstaten die bedelen om centen, een sputterende aanpak van een coronacrisis zonder einde, kibbelende partijen en regeringen... 2021 was geen grand cru in de Wetstraat. Men kreeg herhaaldelijk de indruk dat de politiek de greep op de zaak verliest. Geregeld moest ik de afgelopen tijd in discussies, nochtans behorend tot de groep der politicologen voor wie het geloof in politiek redelijk existentieel is, moedeloos toegeven aan de gemeenplaats dat onze politici niets meer gedaan krijgen. Het menselijk dieptepunt van dat tekortschietend bestuur was de falende hulpverlening in de overstroomde Vesdervallei. Door Rik Van Cauwelaert in deze krant treffend omschreven als een litanie van machteloosheid.

Vivaldi was bij de start hyperambitieus. Een team van samenwerkende partijen zou de laatste kans grijpen om aan te tonen dat dit land werkt. In 2022 wacht een herkansing, maar een bloemlezing van wat op het menu staat, doet niet het beste verhopen. De begrotingscontrole in maart kondigt zich volgens een rapport van het Rekenhof als moeilijk aan voor een regering die links en rechts moet overspannen. Sommige uitgaven werden niet ingecalculeerd en bepaalde inkomsten werden te positief voorgesteld.

Die maand moet ook - nog maar eens - definitief over de kernuitstap beslist worden. De arbeidsmarkt hervormen wordt ook geen kinderspel in een sociaal klimaat waarbij werkgevers smeken om een indexsprong en werknemers hogere lonen bepleiten. Een ander federaal topdossier, de pensioenen, is voor de zoveelste regering op rij in een comateuze slaap beland. De PS, die de minister van Pensioenen levert en de grootste regeringspartij is, lijkt tevreden met de verworven verhoging van de minimumpensioenen. Elke verdere pensioenhervorming krijgt in dit land van compromissen wellicht een rechtsere tint. Met de PTB in de slipstream lijkt de PS die gevaarlijke chicane niet te willen aansnijden. Zeker niet nu de partij in de recentste peiling las dat ze eindelijk uit het dal lijkt te klimmen.

Dan is er nog de politieke vernieuwing en de staatshervorming. De burgerbevraging daarover zou in september gebeuren, maar ook daarover regeert vooral de stilte. Ten slotte valt op fiscaliteit weinig hoop te koesteren. Vincent Van Peteghem (CD&V) werkt hard, maar zelfs het dossier rond de voetbalfiscaliteit - dat nauwelijks een burger raakt - stuit op liberaal catenaccio. Al werd afgelopen tijd ook duidelijk dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez veel lawaai maakt, maar niet bereid is er de stekker uit te trekken als een hervorming niet in zijn liberaal kraam past. Via het geruchtencircuit kreeg hij de boodschap mee dat MR kan ingewisseld worden voor het cdH.

Als beide regeringen er niet in slagen wat meer bestuurskracht te tonen, staan we een stap dichter bij een gitzwarte zondag in 2024.

Ook de Vlaamse regering kon nog maar weinig burgers overtuigen van haar bestuurskracht. De uitrol van de eerste en tweede prik was een lichtpuntje, maar het beleid op de lange termijn blijft steken. De klimaatambities zijn beperkt, het lerarentekort en de dalende leerprestaties van onze scholieren hakken in op die ene grondstof die Vlaanderen rijk is en zich op gemiddeld 1,7 meter boven de grond bevindt. Ook de arbeidsmarkthervormingen komen moeilijk op gang omdat men er niet in slaagt de samenwerking met het federale niveau tot stand te brengen.

Veel hoop dat de Vlaamse motor in 2022 op toerental loopt, is er niet omdat de spreidstand van de N-VA (federaal in de oppositie, op Vlaams niveau in de meerderheid) stilaan zijn sporen nalaat in de coalitie. Vooral Open VLD is gefrustreerd omdat Zuhal Demir weigerde een gascentrale te vergunnen. Het liberale goudhaantje, premier Alexander De Croo (Open VLD), dreigt daardoor averij op te lopen in het kernenergiedossier. Een twijfelende N-VA zoekt de balans tussen goed bestuur en vechtfederalisme, maar dat is geen toverformule om meer vuur in de ploeg van Jan Jambon te krijgen.