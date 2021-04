De trans-Atlantische alliantie is niet meer...

Voorzitter adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media en auteur van 'Us vs. Them: The Failure of Globalism'

Tussen de VS en Europa lopen scheidingslijnen die niet zomaar gedicht kunnen worden. De trans-Atlantische alliantie moet zich opnieuw uitvinden.

Donald Trump veranderde de Verenigde Staten. Niet zo veel als zijn aanhangers wilden, maar meer dan zijn critici hoopten. De huidige president Joe Biden probeert zijn bondgenoten nu te overtuigen dat de VS terug zijn, maar ondertussen blijven andere landen veranderen. Dat heeft gevolgen voor de trans-Atlantische relatie. Die unieke band tussen de VS en Europa komt niet terug, zelfs niet met Biden aan het roer. En dat heeft niet alleen met Trump te maken.

De essentie



De auteur

Ian Bremmer is voorzitter van de Eurasia Group en van GZERO Media.



De kwestie

De speciale band tussen de Verenigde Staten en Europa komt niet terug onder president Joe Biden.



Het voorstel

Leg de fundamenten voor een nieuwe, sterkere alliantie.

De eerste reden waarom de trans-Atlantische relatie niet wordt hersteld, is de brexit. Decennialang was het Verenigd Koninkrijk het land waarbij de VS aanbelden als het over Europa ging. Zelfs al ging Londen tegen de stroming van de Europese Unie in, het bleef een betrouwbare en effectieve advocaat in de unie voor de VS. Nu moeten de VS meer tijd en energie steken in relaties met politici en instellingen in de EU, zonder de Britse binnenweg.

De Anglo-Amerikaanse banden op het vlak van defensie en inlichtingendiensten zijn nog stevig genoeg om een bijzondere aandacht van Washington te garanderen. Het VK staat nog altijd het dichtst bij de VS als het over geopolitieke problemen zoals Rusland of China gaat. Anderzijds deelt de regering-Biden het Europese standpunt als het gaat over de positie van Noord-Ierland na de brexit.

Door de brexit is het voor Washington moeilijker schipperen tussen het VK en de EU, wat in de nabije toekomst tot problemen zal leiden.

Brede waarden

De tweede scheidingslijn tussen de VS en Europa gaat over de bredere waarden waarop politieke beslissingen zijn gebouwd. In de Trump-jaren zijn de Amerikaanse politici gaan inzien dat ze in eigen land sneller moeten ingrijpen als het over economische politiek gaat. Voor de Democraten betekent dit dat ze meer moeten doen voor de Amerikaanse arbeiders en actief de industrie moeten ondersteunen.

Dat mag vertrouwd klinken in Europa, het zal niet voorkomen dat Brussel de eengemaakte markt zal verdedigen tegen wat het als oneerlijke concurrentie ervaart. Voeg daarbij de typisch Europese aanpak in de klimaatproblemen en de digitale dienstverlening, en je krijgt onvermijdelijk nieuwe handelstarieven en nieuwe reglementeringen in de handelsrelatie tussen de VS en Europa.

Samen met een verschil in aanpak in de digitale privacy, het sociale contract en de vrije meningsuiting betekent dit dat de ‘gemeenschappelijke waarden’ die de VS en Europa eens deelden, nu veel moeilijker te realiseren zijn.

Geopolitiek

De belangrijkste scheidingslijn ligt op geopolitiek vlak, met als grote vraag wie vriend is en wie vijand. De trans- Atlantische alliantie was het sterkst tijdens de Koude Oorlog, toen de Sovjet-Unie de belangrijkste vijand was waarop Europa en de VS zich concentreerden. Nu willen sommige Europeanen betere banden met Moskou, omdat ze Rusland als een belangrijke energiepartner beschouwen. Andere landen keren zich echter af van de Russische president Vladimir Poetin vanwege zijn agressieve politiek in het buitenland en mensenrechtenschendingen in Rusland.

De grootste verdelende factor tussen Europa en de VS is China.

De grootste verdelende factor tussen Europa en de VS is China. De VS zien China als hun belangrijkste rivaal en vijand, zowel economisch, militair als technologisch. Europa mag China dan als een gevaar voor de nationale veiligheid zien, het hoopt op economische samenwerking waar de belangen samenlopen. Kijk naar het investeringsakkoord dat Europa in december vorig jaar met China sloot. Een goede samenwerking tussen Europa en de VS wordt moeilijk, zeker als je het niet eens bent over wie je vijand is. Zonder externe bedreiging zal de trans-Atlantische relatie verder uiteendrijven.