De verstrekkende gevolgen van de ineenstorting van Afghanistan...

Voorzitter van de Eurasia Hroep en GZero Media. Auteur van ‘Us vs. Them: The Failure of Globalism’.

De mislukte terugtrekking uit Afghanistan is de eerste, grote internationale crisis voor president Biden, met verstrekkende gevolgen voor hem en de Verenigde Staten.

De beslissing om zich terug te trekken verdient geen blamage. De Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan werd steeds meer onhoudbaar. De VS hadden al een belangrijk deel van hun troepen teruggetrokken, de taliban wonnen snel terrein en de Amerikaanse bevolking lag er niet meer wakker van.

President Joe Biden erfde ook een stukgelopen vredesproces en vreesde een nieuwe confrontatie met de taliban als hij de toezeggingen van zijn voorganger Donald Trump zou negeren. De strijd voortzetten betekende een verhoogde inzet van het leger, iets wat niemand in het kabinet-Biden wilde steunen. De terugtrekking was de beste van alle slechte opties.

Niet zozeer de strategie faalde, wel de uitvoering. Dat is verrassend en eerlijk gezegd choquerend, gezien de ervaring van Bidens team voor nationale veiligheid en Buitenlandse Zaken. De uitvoering mislukte op vier belangrijke fronten:

De Amerikaanse inlichtingendiensten: die dachten dat Kaboel de taliban twee tot drie jaar kon tegenhouden. Zodra het talibanoffensief ingezet was, zakte dat tot twee à drie dagen. Twee feiten zijn verontrustend: de VS gaven 20 jaar training aan het Afghaanse leger en spendeerden 88 miljard dollar om het uit te rusten, maar het weigerde te vechten. Na al die tijd kenden de inlichtingendiensten nog altijd niet de echte slagkracht van het leger (of wilden ze die niet kennen). De coördinatie: De VS vochten twee decennia samen met hun bondgenoten in Afghanistan. Maar toen de stekker uit de operatie werd getrokken, deed Biden alles alleen: het onderzoek, de beslissing, de aankondiging, de uitvoering en het opvolgen van de terugtrekking. De bondgenoten hadden een andere houding verwacht na vier jaar America First onder Trump. Bovendien misten de VS de kans om China bij de operatie te betrekken. Geen van beide landen wilde dat Afghanistan instortte en een mislukte staat zou worden die het terrorisme weer zal uitvoeren. Er was ruimte voor creatieve diplomatie over iets waarover de VS en China akkoord gaan. Die kans is verprutst. De planning: Ondanks de verkeerde inlichtingen en een slechte coördinatie had de regering-Biden andere scenario's kunnen uitwerken. Dat gebeurde niet. Daardoor moesten de VS 3.500 manschappen invliegen om de evacuatie uit te voeren. Dat zijn er meer dan er eerder waren vertrokken. De luchthaven van Kaboel werd overspoeld door wanhopige mensen. Een Amerikaans vliegtuig vertrok terwijl er duizenden Afghanen naast liepen en drie verstekelingen vielen dood neer toen het vliegtuig opsteeg. Er bestond geen plan om de duizenden Afghanen te helpen die met de Amerikaanse troepen hadden meegewerkt. Velen zullen achtergelaten worden. De communicatie: Toen Biden de terugtrekking aan de Amerikanen wilde verkopen, stelde hij dat het 'erg onwaarschijnlijk' was dat de taliban 'het hele land zouden veroveren'. Hij benadrukte dat 'onder geen enkele omstandigheid mensen van het dak' van de Amerikaanse ambassade zouden moeten gehaald worden. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken stelde dat 'wij blijven, onze ambassade zal blijven, onze programma's blijven'. 'Als er een sterke verslechtering van de toestand optreedt, dan geloof ik niet dat dat van vrijdag tot zondag gebeurt.'

Terwijl alle voorspellingen uitkwamen, bleef de regering herhalen dat 'we geslaagd zijn' in Afghanistan. Wat een harde maar noodzakelijke beslissing moest worden, draaide uit op een debacle. De oppositie wierp Biden voor de voeten dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor de mislukte oorlog. Een belachelijk verwijt na 20 jaar oorlog en 2.000 miljard dollar aan uitgaven, maar hij heeft er wel een rol in gespeeld.

De komende dagen zullen cruciaal zijn. De Afghaanse regering is gevallen en de voormalige president Ashraf Ghani is naar het buitenland gevlucht, terwijl nog vele Amerikanen en buitenlanders vastzitten in Kaboel. Amerikaanse troepen om hen te evacueren zijn onderweg. Zullen de taliban proberen Amerikanen te gijzelen of te doden? Zal de chaos leiden tot incidenten waarbij Amerikaanse journalisten, hulpverleners, diplomaten of soldaten sneuvelen? Het Witte Huis moet een aantal slechte scenario's onder de ogen zien, zoals de gijzelingscrisis in Teheran in 1979 en de gefaalde operatie om de gegijzelden te bevrijden in 1980. We zullen snel weten of Kaboel bijgeschreven wordt op die lijst.

Zelfs als Biden verdere rampen kan vermijden, dan zijn de vooruitzichten voor hem in de komende weken ongelooflijk slecht.

Zelfs als Biden verdere rampen kan vermijden, zijn de vooruitzichten voor hem in de komende weken ongelooflijk slecht. De taliban winnen een propagandaslag door hun vlag te hijsen in Kaboel, ook op de Amerikaanse ambassade, voor de herdenking van de 20ste verjaardag van de aanslagen van 11 september. De taliban zullen weer wrede regels instellen, vooral tegen vrouwen en meisjes. De Amerikaanse media zal dit niet laten voorbijgaan. Het Congres zal hoorzittingen houden en belangrijke beleidsfiguren ondervragen over wat er gebeurd is.

En Afghanistan zal opnieuw dienen als een veilig oord voor het internationale terrorisme. Ofwel omdat de taliban onderdak bieden aan een extremistische groep of, waarschijnlijker, dat ze niet in staat zijn het hele grondgebied te controleren. Conflictzones werken als een magneet op de jihadisten van deze wereld, zoals Afghanistan in de jaren 80, Bosnië in de jaren 90, Irak in de jaren 2000 en Syrië in de jaren 2010.