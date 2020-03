Economische depressie valt te vermijden...

Enerzijds is de aanbodzijde weggevallen, met gesloten horecazaken en uiteenvallende internationale productieketens. Anderzijds is de vraagkant hard aangetast, omdat mensen noodgedwongen thuiszitten en hun geld alleen nog kunnen uitgeven aan Netflix, toiletrollen van de supermarkt en misschien een extra paar schoenen op Amazon.

De situatie is ongekend voor mensen in het Westen, althans voor naoorlogse generaties. De economische fall-out is voorlopig onduidelijk. Wel is zeker dat centrale banken en politici moeten proberen de economische beer in een winterslaap te houden. Ze moeten voorkomen dat die volledig bezwijkt door voedselgebrek.