Een cruciaal jaar voor Europa...

In 2021 verbeterde de interne samenwerking in de Europese Unie, maar verslechterde de relatie met de rest van de wereld.

Het was een turbulent maar cruciaal jaar voor de toekomst van de EU. Met vooruitgang op vele fronten, een sterkere interne cohesie onder leiding van een vastberaden Europese Commissie(voorzitter) en het begin van een groots herstelplan, maar met een groeiende onzekerheid over Europa’s veiligheid, en snel verslechterende relaties met China.

Hoewel de gezamenlijke aankoop van vaccins eerst als een mislukking werd beschouwd, werd het een succes. De EU was laat in vergelijking met sommige andere westerse landen, maar maakte die achterstand goed, en heeft nu wereldwijd de leiding in de vaccinatiecampagnes. En in Europa liggen de Zuid-Europese landen ver voorop, het omgekeerde van wat we zagen in de financiële crisis. Het toont dat de EU ook nuttig werk kan verrichten waar de bevoegdheden nationaal of lokaal zijn, zoals voor gezondheidszorg. Naar analogie wordt nu voor energiebevoorrading, ook een nationale competentie, over gemeenschappelijke aankopen op EU-niveau overlegd.

De start van het Next Generation EU (NGEU) of gemeenschappelijk crisisprogramma is een andere mijlpaal. De Commissie krijgt veel meer impact op het economische beleid van lidstaten. Ze heeft bij het NGEU de touwtjes in handen en is nu een 'soevereine emittent op de internationale kapitaalmarkten'. Het NGEU helpt overheden in de digitale en groene transitie. De uitdaging is echter om de bestedingen te controleren, en te vermijden dat die gebruikt worden om bestaande uitgaven te dekken. Bovendien moet de EU garanderen dat Europese normen, de rechtsstaat, worden gerespecteerd.

De gemeenschappelijke reactie van de EU heeft de markten een positieve impuls gegeven en de pendulum weer in de richting van Europa doen bewegen. De verwachtingen van bedrijven en economen voor 2022 zien er beter uit dan vóór Covid-19, terwijl Azië terugvalt. Het aantal werkenden heeft de schok van de pandemie onverwacht goed doorstaan, en verschillende markten kampen met een tekort aan arbeidskrachten. Kortom, de EU heeft de les van de financiële crisis geleerd.

Een gevaarlijker wereld

Waar de interne samenwerking is verbeterd, is de positie van de EU in de wereld er aanzienlijk op achteruitgegaan in 2021. De grootste verschuiving vond plaats in de relaties met China. Het Europees-Chinees akkoord over investeringen (CAI), dat op 30 december 2020 'in beginsel' werd gesloten, is niet langer gangbaar voor de Europeanen. Op EU-maatregelen, vanwege de grove schending van mensenrechten in Xinjiang, reageerde Peking domweg met sancties tegen leden van het Europees Parlement, denktanks en academici. Gezien de nauwe handel tussen beide is de grote vraag: wat nu?

Ook de VS dwingen de EU een hardere lijn aan te houden tegenover China. Ze vroegen de Europese partners onlangs de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking diplomatiek te boycotten. Maar tegelijk doen de VS er alles aan om de Chinese markt open te houden voor hun bedrijven, terwijl Europese bedrijven de prijs zullen betalen.

De honeymoon met de VS van president Biden eindigde medio augustus, toen de Europeanen beseften dat ze niet geïnformeerd waren over het debacle en de plotse troepenterugtrekking uit Afghanistan, met alle chaos en menselijk leed van dien. Maar zelfs voordien bleek al dat Biden vooral geïnteresseerd was in het versterken van de NAVO.

De Amerikaanse reactie deed opnieuw vragen rijzen over de defensiecapaciteit van de EU. Daarbij komt nog de hyperactiviteit van de regering-Biden om defensiecontracten binnen te halen. Zie het Aukus-pact en de verkoop van F-35-gevechtsvliegtuigen in Europa, zoals onlangs overeengekomen met Finland en Zwitserland, en voordien met andere landen zoals België.

Wil de EU echt een geopolitieke speler worden, dan moet nog veel gebeuren. Of dat ooit zo zal zijn, blijft na 2021 te betwijfelen.

En dan is er nog Oekraïne, waar Europa een eigen standpunt moet innemen tegenover het Rusland van Poetin. Oekraïne was al een groot breekpunt tussen de beide Amerikaanse politieke partijen onder de vorige president Donald Trump, zoals te lezen in Timothy Snyder’s boek, ‘The Road to Unfreedom’. De kwestie leidde onder meer tot het ontslag door Trump van de Amerikaanse ambassadeur bij de EU. Europa moet een eigen aanpak vinden in deze zaak, en zich losmaken van de oorlogszuchtige taal die we kennen van de VS.