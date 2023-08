Fondsen komen in meer dan twee tinten groen...

Duurzaamheid voor beleggingsfondsen is onterecht verengd tot een binaire keuze tussen licht- en donkergroen. De belegger heeft alle voordeel bij het ontdekken van 50 tinten groen.

Om de overgang naar een koolstofarme, zuinige en circulaire economie te maken heeft de Europese Commissie het gewicht van de financiële sector in de strijd gegooid. Een van de opvallendste initiatieven is de Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR-verordening.

De essentie

Bart Denys is advocaat bij Clifford Chance, gespecialiseerd in vennootschaps- en financieel recht, en praktijklector aan de KU Leuven.

De Europese SFDR-verordening deelt fondsen op in Artikel 8 (lichtgroen) en Artikel 9 (donkergroen). De conclusie

Die tweedeling is misleidend. Beleggers kijken beter naar het type fonds en naar hoe de beheerder tegen duurzaamheid aankijkt.

SFDR wordt vaak verward met een fondsenlabel, terwijl het in essentie een transparantieregime is. Soms tot frustratie van de sector hanteert de verordening een conceptuele definitie van ‘duurzame investeringen’ in plaats van gedetailleerde richtlijnen. Ze legt fondsenbeheerders geen uniforme standaard op, maar verplicht ze hun aanpak transparant en inzichtelijk aan hun investeerders voor te leggen, zodat die een weloverwogen keuze kunnen maken.

SFDR legde de basis voor een van de meest verkeerd begrepen begrippen uit het fondsenlandschap: het verschil tussen Artikel 8- en Artikel 9-fondsen. Artikel 8-fondsen hebben duurzame ‘kenmerken’, Artikel 9-fondsen hebben duurzame ‘doelen’. Ze worden respectievelijk lichtgroen en donkergroen genoemd, een vertaling die fundamenteel misleidend is.

Als het om duurzaamheid gaat, bestaan 50 tinten groen. En binnen de drie klassieke componenten van duurzaamheid - Environment, Social en Governance (ESG) - moeten moeilijke afwegingen gemaakt worden. Biobrandstoffen zijn goed voor het milieu (E), maar de productie ervan kan de voedselprijzen omhoog drijven (S). Windmolens leveren duurzame energie (E), maar kunnen een bloedbad aanrichten onder vogelpopulaties, wat slecht is voor de biodiversiteit (E). De productie van batterijen voor elektrische auto’s vereist grote hoeveelheden zeldzame grondstoffen. De ontginning daarvan kan schade aanbrengen aan leefmilieu (E) of of bijdragen tot geopolitieke spanningen.

Filosofische verschillen

Daarnaast zijn er filosofische verschillen tussen fondsbeheerders. ‘Idealisten’ zeggen vaak dat energiebedrijven die teren op fossiele energiebronnen onmogelijk als duurzaam beschouwd kunnen worden. ‘Realisten’ werpen op dat de transitie naar duurzaamheid nu eenmaal gefinancierd moet worden. Zolang de winsten aangewend worden voor een betekenisvolle diversificatie en conversie naar duurzame energiebronnen kan een dergelijk bedrijf als duurzaam beschouwd worden.

In plaats van blindelings te vertrouwen op de productcategorie, kijken beleggers beter nauwkeurig naar de duurzaamheidsaanpak van de beheerder.

De duurzaamheid verschilt ook fundamenteel in functie van het type fonds en de beleggingsstrategie. Een aandelenfonds heeft stemrechten in de bedrijven waarin het investeert. Het kan zijn gewicht als aandeelhouder in de strijd gooien, door gebruik te maken van stemrechten en druk uit te oefenen op het management (‘engagement’).

Een obligatiefonds daarentegen moet op voorhand zijn invloed doen gelden, bijvoorbeeld door het onderhandelen van duurzaamheidsconvenanten, door de rentevoet te laten variëren in functie van duurzaamheidsdoelstellingen, of door de aanwending van het geld te beperken tot duurzame activiteiten. Omdat obligaties en leningen geen stemrecht verlenen, moeten dergelijke fondsen het hebben van ‘the power of the purse’ eerder dan van ‘engagement’.

Vastgoedfondsen

De typologie van SFDR is niet altijd glashelder of intuïtief. Een Artikel 8-fonds is niet per se inferieur aan een Artikel 9-fonds. Veel hangt af van het type fonds en de methodologie van de beheerder. Vastgoedfondsen die oude kantoorgebouwen of appartementsblokken opkopen om ze duurzaam en energie-efficiënt te renoveren, vind je vaker terug onder Artikel 8 dan onder Artikel 9. Nochtans zijn ze de werkpaarden van de duurzame transitie.