Infrastructuurplan geen garantie op succes...

Als het politiek meezit, kan de Amerikaanse president Joe Biden binnenkort 1.000 miljard dollar uitgeven aan infrastructuurwerken. Het verleden leert dat dit niet altijd succesvol is.

De Amerikaanse Senaat - Democraten én Republikeinen - stemde deze week voor het infrastructuurplan van president Joe Biden. Maar voor de nieuwe wetgeving werkelijkheid wordt, moet er eerst nog over worden gestemd in de Kamer, waar de Democraten een (nipte) meerderheid hebben. Als dat goed loopt, heeft de overheid meer dan 1.ooo miljard dollar om uit te geven, waaronder 110 miljard dollar voor nieuwe wegen, bruggen en andere transportprojecten, 25 miljard dollar voor luchthavens en 66 miljard dollar voor spoorwegen.

De essentie De auteur : Gertjan Verdickt is assistant professor of finance aan de KU Leuven.

Maar hoe groot is de slaagkans van zo’n gigantisch project? We laten de theoretische kant van het verhaal aan ons voorbijgaan - Keynes, die bijvoorbeeld een voorstander is van zulke overheidsuitgaven - en gaan terug in de tijd naar gelijkaardige episoden. Eigenlijk zijn er niet zoveel. Na de financiële crisis van 2008 werd vooral geld gegeven aan banken en slechts aan twee autobouwers: Chrysler en General Motors. Maar daarmee houdt het eigenlijk op, op één belangrijk project na.

Tijdens de Grote Depressie in de jaren dertig introduceerde de toenmalige president Herbert Hoover in 1932 de Reconstruction Finance Corporation Act. De Reconstruction Finance Corporation (RFC) was een overheidsbedrijf. Het doel was: de kredietstructuur van bedrijven intact houden door leningen te geven aan alle bedrijven die niet of moeilijk aan krediet geraken, en werkgelegenheid creëren. De RFC keerde uiteindelijk meer dan 20 procent van het geld van de New Deal uit, met meer dan 800 miljoen dollar aan de Amerikaanse spoorwegen. Als aanvulling voor de RFC werd ook de Public Works Administration in leven geroepen, om net zoals bij het plan-Biden krediet te verschaffen aan de bouw van bruggen, dammen en scholen. Er was ook een gelimiteerd bedrag voor spoorwegen.

Verhoogde kans op faillissement

De vraag is of de RFC in haar opzet slaagde. Konden steunmaatregelen voorkomen dat spoorwegobligaties in gebreke werden gesteld? Hielpen de overheidsleningen ook de werkgelegenheid te boosten? Het antwoord is nee. Een blik op alle data leert ons dat de grotere spoorwegmaatschappijen (op basis van de grootte van balansen) of spoorwegmaatschappijen met meer politieke connecties sneller leningen kregen. Het is een fenomeen dat de econoom Geert Noels als ‘Gigantisme’ omschreef.

'Ons kent ons' is van alle tijden.

Daarnaast werd ook krediet verschaft aan minder winstgevende spoorwegmaatschappijen met minder cash op de balans. Maar waren die leningen succesvol?

Frappant is dat de spoorwegmaatschappijen die overheidssteun kregen, gemiddeld gezien een grotere kans hadden om failliet te gaan. De kans steeg met 10 procent na een lening van de RFC, zelfs als we rekening houden met de voorgaande winstcijfers. Ook de winstgevendheid van de spoorwegmaatschappijen die steun kregen, daalde sterk nadat de overheid een lening had toegekend. Het toont aan dat de politieke connecties van het spoorwegmanagement en de politiek belangrijker waren dan op het eerste gezicht lijkt. ‘Ons kent ons’ is van alle tijden.

En wat met de werkgelegenheid? Ook daar schoten de RFC en de spoorwegenmaatschappijen te kort. Het verkrijgen van krediet leverde geen extra jobs op. Kregen de bestaande werknemers dan een betere verloning? Ook niet. Meer nog, in de staten die meer overheidssteun kregen, verslechterden de economische condities in de jaren nadat de overheid een lening had gegeven.