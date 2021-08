Na de aftocht de introspectie...

De aftocht uit Afghanistan moet leiden tot introspectie zonder heilige huisjes.

Na 9/11 reageerden de Verenigde Staten als door een wesp gestoken. Niet alleen Al Qaeda, ook het toenmalige talibanregime zou eraan moeten geloven. Drie dagen later waarschuwde ik al voor de langetermijngevolgen van zo’n interventie. Tevergeefs.

Veel politici, experts en journalisten - ook bij ons - hebben boter op het hoofd door mee te gaan in het interventieverhaal. Sommigen hebben het nog altijd niet begrepen en bekritiseren de Amerikaanse president Joe Biden voor zijn terechte beslissing om de troepen weg te halen uit Afghanistan. Anderen schrijven defensierapporten waarin wordt gedweept met nieuwe militaire speeltjes die in een volgende militaire missie moeten worden ingezet. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

Mislukte militaire interventies in Vietnam, Somalië, Rwanda, Afghanistan, Irak, Libië en Mali hebben duizenden miljarden dollars gekost aan de westerse belastingbetaler. Alleen al in Afghanistan werden 250.000 Afghanen de dood ingejaagd, en 2.500 Amerikanen. 20.000 Amerikaanse militairen raakten gewond. Daaruit kunnen we drie lessen trekken.

Ten eerste: deze langste Amerikaanse oorlog ooit is vooral een les in bescheidenheid voor al diegenen die menen dat ze andere staten moeten gaan vertellen hoe ze hun land moeten besturen. Het getuigt van hoogmoed dat je denkt te weten hoe een ander land - met een totaal andere geschiedenis, taal en cultuur - moet worden ingericht. De Chinees-Amerikaanse politicoloog Minxin Pei heeft aangetoond dat maar vier van de 16 pogingen tot 'nation building' na 1945 zijn gelukt. Twee van de succesverhalen zijn dwergstaatjes: Panama en Grenada. In de twee andere gevallen - Duitsland en Japan - zijn 75 jaar na datum nog altijd Amerikanen ter plekke. Alle andere pogingen mislukten.

Wij kunnen geloven dat ons democratisch systeem en de bescherming van de mensenrechten het beste zijn voor iedereen. Maar we kunnen ze niet opleggen aan anderen, laat staan met militaire middelen. Diegenen die niet akkoord zijn, moeten zich de vraag stellen hoe ze zouden reageren als China binnen 15 jaar bij ons hetzelfde komt doen. Het ambitieniveau in Afghanistan lag te hoog. Dergelijke grootschalige binnenlandse aanpassingen doorduwen brengt automatisch interne politieke en economische machtsverschuivingen teweeg met winnaars en verliezers. Diegenen die verliezen, zullen zich verzetten en zijn meer gemotiveerd dan onze militairen. Dat heeft de recente Amerikaanse aftocht nog eens bewezen. Het verhaal van Kuifje in Afghanistan is gelukkig afgelopen.

Ten tweede: deze episode is een toonvoorbeeld van het falen van militaire instrumenten. De VS hebben met de NAVO in hun kielzog meer dan 2.000 miljard dollar uitgegeven aan dit conflict. Het Amerikaanse leger had 167 gevechtsvliegtuigen ter plekke. De taliban hadden er geen. Het is het zoveelste bewijs van de irrelevantie van laffe luchtbombardementen, met F-16's of met gewapende drones. Nederigheid is gepast. Vrede en veiligheid komen niet uit de loop van een geweer.

De Lockheed Martins en Boeings van deze wereld hebben het meest garen gesponnen bij dit conflict: meer geld, meer jobs, meer winst voor de defensiebedrijven en hun aandeelhouders. De journalist Jon Schwarz heeft berekend: als je toen 10.000 dollar in die sector had geïnvesteerd, zou dat bedrag vandaag zijn aangegroeid tot 97.000 dollar, terwijl de gemiddelde aandelen maar 61.000 dollar waard zouden zijn.

Ten derde: dit is een aderlating voor de VS en hun bondgenoten in de wereld. Wie zal de VS - sowieso een tanende macht - nog vertrouwen? Laat het een les zijn voor Europa: bouw de NAVO af en kies resoluut voor de eigen belangen. Hoe dom zijn wij Europeanen, wij Belgen, geweest om opnieuw ook in dit verhaal de Amerikanen achterna te lopen? Zelfs de simpelste taak hebben we niet tot een goed einde gebracht: het opleiden van een lokaal leger dat de taliban de baas zou kunnen. NAVO-baas Jens Stoltenberg doet er beter aan zichzelf te bevragen dan de voormalige Afghaanse president de schuld te geven.

Turnen we Defensie niet beter om tot een goed werkende Civiele Bescherming?

Het is hoog tijd voor introspectie. Zonder heilige huisjes. Waarom volgen onze Europese regeringen zo gedwee de VS, die ons keer op keer meesleuren in avonturen die slecht aflopen? Wat is het nut nog van de NAVO, die van geen hout pijlen weet te maken en erin geslaagd is van de oude vijand de nieuwe vijand te maken? Zouden we Defensie niet veel beter omturnen tot een goed werkende Civiele Bescherming of Binnenlandse B-FAST die tijdig helikopters kan leveren om mensen van de daken te halen als het overstroomt, of tijdig kan interveniëren bij bosbranden?

De bedreigingen die de komende jaren en decennia op ons afkomen, zijn niet zozeer de taliban, Rusland of China, maar de klimaatverandering, het risico op niet-geautoriseerd gebruik van kernwapens, pandemieën en cyberaanvallen. Die bedreigingen ga je niet te lijf met bewapening of militaire allianties, laat staan met militaire interventies.