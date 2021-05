Verkort het patentrecht in tijden van corona

Dat is de theorie. In de praktijk worden patenten ook wel eens misbruikt om concurrenten monddood te maken, innovaties te vertragen, immoreel hoge prijzen aan te rekenen en uitzinnig hoge winsten te maken. Patenten hebben ertoe geleid dat we gemiddeld gezonder zijn geworden. Maar ze creëren ook een probleem van gelijke toegang tot gezondheid. Tijdens de patentperiode kunnen de gezondheidssystemen van rijke landen hun burgers toegang geven tot de dure medicijnen, maar burgers van minder rijke landen wordt soms al te lang de toegang tot medicijnen ontzegd. Die ethische spanning heeft al aan de almacht van patentrechten geknaagd en farmaceutische bedrijven tot toegevingen gedwongen.

Een aantal geneesmiddelenfamilies die effectief bleken in de bestrijding van Covid-19 zijn vrij van patentrecht. Die medicijnen worden nu geproduceerd in een competitieve markt en zijn in een aantal gevallen spotgoedkoop. Dat was van enorm belang bij het behandelen van patiënten tijdens de tweede en derde golf, toen we al wisten dat die geneesmiddelen goed werkten. Het probleem ligt dus niet zozeer bij de prijs van medicijnen ter behandeling van Covid-19, waar generische producenten al volop hun rol spelen, maar vooral in de toegang tot vaccins. Door de gebrekkige productiecapaciteit en contractuele discussies is er een wereldwijd gevecht om vaccins ontstaan, waarbij arme landen het onderspit dreigen te delven.