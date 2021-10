Wijst Biden de weg in Glasgow?...

Kan de Amerikaanse president Joe Biden een leidende rol in het klimaatdebat opnemen terwijl hij wordt gehinderd door vertegenwoordigers van zijn eigen partij?

Als er al zoiets bestaat als een ideaal jaar om een internationale klimaattop te organiseren, dan is het 2021 wel. Nooit eerder gingen beelden van overstromingen, bosbranden, hittegolven en extreme weersomstandigheden zo intens de wereld rond. Zeker voor het Westen was het een rampjaar. Het besef dat het vijf voor twaalf is, groeit zienderogen. Wetenschappers en klimaatexperts die normaal kalm en rationeel hun werk doen, panikeren nu openlijk en trekken aan de alarmbel. Er wordt dan ook veel verwacht van de COP26-klimaattop, die morgen in Schotland van start gaat.

Matthias Matthijs is hoogleraar internationale politieke economie aan de Johns Hopkins Universiteit in Washington D.C.

Kunnen de Verenigde Staten een leidende rol spelen op de klimaattop in Schotland?

De kans is klein, maar het actieterrein voor de klimaatverandering is intussen verschoven van de internationale diplomatie naar de steden en de staten.

De klimaatverandering aanpakken is een klassiek probleem van 'wereldwijde collectieve actie'. Bijna elk universitair vak in internationale relaties begint hiermee. Hoe kan je verschillende landen doen samenwerken als er geen wereldregering is die wetten kan uitvoeren en sancties kan opleggen? De vraag naar publieke goederen zoals schone lucht, internationale veiligheid en vrijheid van navigatie op onze oceanen is heel groot, maar waar komt het aanbod van?

Een van de eerste invloedrijke theorieën in de internationale politieke economie is de hegemonische stabiliteitstheorie. Die argumenteert dat de beste uitkomst voor de wereld er één is waar één land 'leidt' en de hoofdleverancier is van die publieke goederen, of op zijn minst toch de grootste kosten of lasten van elke noodzakelijke inspanning draagt. Na de Tweede Wereldoorlog namen de Verenigde Staten die rol op voor de vrijhandel en de globalisering. Maar als het over klimaatverandering gaat, zijn ze altijd eerder een onwillige volger dan een enthousiaste leider geweest.

In de jaren negentig tekende Bill Clinton het Kyotoprotocol, terwijl hij maar al te goed wist dat het Amerikaanse Congres het nooit zou ratificeren. Barack Obama had nog maar net het uitvoerend bevel uitgereikt dat de VS een van de ondertekenaars van het klimaatakkoord van Parijs maakte in september 2016, en Donald Trump beloofde al dat hij de VS er meteen uit zou terugtrekken als hij president zou worden. Trump hield woord en maakte Obama’s engagement in een van zijn eerste beleidsacties ongedaan. De huidige president, Joe Biden, beloofde een radicale klimaatommekeer in zijn ‘Build Back Better’-agenda, maar hij leidt een verdeelde Democratische Partij van gematigden en progressieven.

Krappe meerderheid

Bidens grootste probleem is dat hij moet regeren met een heel krappe meerderheid. Dat geeft de meest conservatieve Democratische senator - Joe Manchin III uit West-Virginia, een staat die tweemaal voor Trump stemde en nog altijd koolmijnen en veel oude industrie heeft - een de facto veto over nieuwe federale wetten. In zekere zin is Manchin nu de machtigste man in Washington D.C. Eerder deze week was hij al succesvol in het schrappen van Bidens Clean Electricity Performance Program (CEPP). Dat programma wil nutsbedrijven die overstappen op hernieuwbare energie financieel belonen en degene die dat niet doen bestraffen. Manchin wil de shift naar hernieuwbare energiebronnen vertragen en blijft zich vastklampen aan steenkool.

Dat betekent uiteraard niet dat Bidens ambitieuze plannen zullen falen, alleen dat het prijskaartje heel wat lager zal zijn dan gehoopt. De voorvechters van Bidens klimaatplan hebben ook te kampen met jaren van desinformatie en de invloed van klimaatsceptici die hun Republikeinse opponenten maar al te graag lieten opdraven voor de camera’s. Er is ook nog altijd getouwtrek over de bedrijfsbelangen van de fossiele brandstofindustrie op Capitol Hill. Het publieke debat zit vast in discussies over hoe snel steenkool kan worden uitgedoofd en hoeveel kan worden gesneden in de methaanuitstoot? De gewone Amerikaan ziet weinig debat over hoe de nieuwe groene economie eruit kan zien, wat de voordelen zijn, en welke nieuwe instellingen nodig zijn om ze te ondersteunen.

Zelfs als ze in Glasgow straks de hoge publieke verwachtingen niet inlossen, is alles nog niet verloren.

In Europa - en steeds meer ook in Azië - zien ze in de klimaatverandering eerder een opportuniteit om te investeren in nieuwe industrieën en technologische ontwikkelingen te gebruiken om duurzamer te leven. En ze denken na hoe die transitie naar nieuwe jobs kan worden begeleid. Dit zal een belangrijk bindmiddel worden in de Duitse ‘verkeerslichtcoalitie’ van sociaaldemocraat Olaf Scholz, die de klimaatverlangens van de groenen moet verzoenen met de digitale ambities van de liberale FDP. Als Biden de weg van Europa wil volgen heeft hij waarschijnlijk een grotere meerderheid nodig tijdens de tussentijdse verkiezingen in november 2022, maar die zijn nog ver weg, en de kans dat de Republikeinen terug aan zet komen is niet gering.