Wordt Kaboel Amerika’s nieuwe Saigon?...

Het gaat snel sinds de Amerikaanse president Joe Biden de intentie van zijn voorganger Donald Trump herbevestigde om de Verenigde Staten terug te trekken uit Afghanistan. Troepen van de radicaal soennitische taliban nemen hun vroegere posities in en veroveren stad na stad op het reguliere Afghaanse leger. Het Amerikaanse machtsvacuüm leidt tot een interne humanitaire catastrofe en creëert een aanzuigeffect van regionale machten met belangen en ambities: Rusland, Turkije, China, India. Europa staat erbij en kijkt ernaar.

David Criekemans is politicoloog. Hij doceert buitenlands beleid in Antwerpen, diplomatie in Leuven, internationale politiek en veiligheid in Middelburg, en geopolitiek in Genève.

De vraag: Wordt Kaboel het nieuwe Saigon voor de VS?

De toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon probeerde in 1969 de oorlog in Vietnam zonder gezichtsverlies te beëindigen. Zijn ‘oplossing’ lag in de vietnamisering, waarbij Zuid-Vietnamese troepen de rol van de Amerikanen zouden overnemen. Maar tegen 1975 leidde die politiek - na de verzwakking van Nixon door Watergate - tot de val van Saigon en het einde van het door Amerika gesteunde Zuid-Vietnamese regime. Een nederlaag van formaat.

Zowel Barack Obama, Trump als Biden zetten een soortgelijke afghanisering in gang. Wordt de Afghaanse hoofdstad Kaboel straks Amerika’s nieuwe Saigon?

Buitenlandspolitieke besluitvormers doen vaak aan ‘bewuste misperceptie’. Obama, Trump en Biden percipieerden de werkelijkheid niet altijd correct, maar in lijn met hun ideologische visie. Ze probeerden een politieke agenda door te drukken, en negeerden daarbij bewust bepaalde gevaren. Obama deed dat ook in zijn poging tot terugtrekking uit Irak. Te lang onderschatte hij - bewust? - de opkomst van Islamitische Staat.

Biden stelt dat de VS 1.000 miljard dollar uitgaven aan de stabilisatie van Afghanistan, het nationale leger trainden, maar blijkbaar ook moe zijn. De versnelde Amerikaanse terugtrekking na twintig jaar creëert een fait accompli voor Afghanistan, maar ook voor Europese landen. Maar Europa heeft niet de militaire middelen noch de politieke wil om de VS te vervangen.

Geen infrastructuur

De westerse interventie in Afghanistan was een militair antwoord op de terroristische aanslagen in de VS op 11 september 2001. Het land, dat door de radicaal soennitische taliban werd geleid, mocht niet langer onderdak bieden aan terroristen. Via luchtsteun aan een noordelijke alliantie van oppositiegroepen konden de middeleeuwse taliban van de macht worden verwijderd. Zo sloop gaandeweg een andere missie binnen: de opbouw van een natie.

Afghanistan leert ons opnieuw dat je met een militaire top-downstrategie alleen geen land verandert.

Na decennia oorlog was het land er zeer erg aan toe, en dat is het nog altijd. Generaties hebben niets anders gekend dan oorlog. Afghanistan heeft potentieel als transitland of zelfs als grondstoffenbron voor energietransitie, maar het ontbreekt aan infrastructuur. Wat overbleef, was landbouw. En dan vooral het verbouwen van poppies voor de heroïneteelt.

Er waren zeker pogingen om basisinfrastructuur, politie, justitie en onderwijs uit te bouwen. Hier en daar werden successen geboekt. Maar Afghanistan leert ons opnieuw dat je met een militaire top-downstrategie alleen geen land verandert. Dat doe je door bottom-up de condities voor het sociale weefsel, de rechtsorde en de democratie te creëren.

Via de Verenigde Naties en bijdragen van de internationale gemeenschap kon daaraan worden gewerkt, maar de inspanning moet meerdere generaties worden volgehouden. Net als Trump komt Biden tot de conclusie dat dit niet tot Amerika’s kernbelangen behoort. Maar het ontstane machtsvacuüm zet een proces in gang waarover straks niemand nog controle heeft.

60 procent

De oprukkende taliban controleren al bijna 60 procent van het Afghaanse grondgebied. Ze belijden een uiterst conservatieve interpretatie van de soennitische islam, de sharia. Onderwijs voor vrouwen wordt afgeschaft, koranscholen worden opnieuw ingevoerd. China lijkt hun opmars te tolereren, zolang de taliban maar beloven hun grondgebied niet te gebruiken voor acties ter ondersteuning van de moslim-Oeigoeren in West-China. Een snelle talibanopmars staat voor Peking gelijk aan Amerikaans gezichtsverlies. Dat is meegenomen nu Biden een anti-China-coalitie uitbouwt.

Pakistan wordt ervan beschuldigd te weinig de radicale talibanelementen in eigen land te bestrijden. India is ongerust dat de talibanovername het geweld in Kashmir, een betwist gebied tussen Pakistan en India, doet opflakkeren. Rusland ziet zichzelf als een potentiële bemiddelaar, terwijl Turkije opnieuw druk kan uitoefenen op Europa inzake vluchtelingen.