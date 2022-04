Antwerpen kan niet vaag blijven over Russische diamantinvoer...

De Antwerpse diamant ontsnapt nog altijd aan het Europese sanctieregime tegen Rusland. Maar overtuigende argumenten zijn schaars.

No more: Diamonds in #Antwerp. Dat tweette Josep Borrell enthousiast, nadat de EU-lidstaten zich op 22 februari eensgezind achter de sancties tegen Rusland hadden geschaard. Weinigen hebben de boodschap opgemerkt, want de ondiplomatieke woorden van de chef buitenland van de Europese Unie werden snel gewist. Twee dagen later viel Rusland Oekraïne binnen. 'Geen diamanten meer voor de Russische elite' verdween nadien geruisloos uit het eerste sanctiepakket.

De auteur

Steven Van Hecke is hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven en senior research fellow aan het Leibniz Institut für Europäische Geschichte in Mainz.

Steven Van Hecke is hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven en senior research fellow aan het Leibniz Institut für Europäische Geschichte in Mainz. De kwestie

België schippert rond een invoerverbod voor Russische diamant.

België schippert rond een invoerverbod voor Russische diamant. De conclusie

De ambigue aanpak van het dossier is op termijn niet houdbaar.

Intussen woedt de oorlog nog volop en zit de Europese Unie aan haar vijfde sanctiepakket. En nog altijd ontspringt de Antwerpse diamantsector de dans, hoewel Washington en Londen de Russische edelstenen al in de ban hebben gedaan.

Borrell heeft zich dus vergaloppeerd. Gezien de sancties zijn voorbereid door zijn Europese Commissie - Borrell is vicevoorzitter - had hij beter moeten weten. Intussen is genoegzaam bekend dat die voorbereiding is gebeurd in samenspraak met de lidstaten. Dat verklaart de snelle goedkeuring van het eerste sanctiepakket. En het verklaart dat België al in een vroeg stadium de kans kreeg om aan de Commissie te vragen de Antwerpse diamant te ontzien.

Dat de federale regering zich nadien sterk maakte dat ze tijdens de goedkeuring van de sancties nooit formeel een uitzondering had gevraagd, was dus redelijk flauw. Als de Antwerpse diamantsector dan toch zo belangrijk is en het verdient buiten de sancties te blijven, dan kon ze tegenover de eigen publieke opinie toch gewoon toegeven dat ze die slag eerder had binnengehaald? Zo'n gebrek aan moed heeft zich ook daarna nog vertaald in een reeks oneigenlijke argumenten.

Toen de kritiek op de houding van de regering aanzwol, beweerden sommige excellenties dat België zich niet zou verzetten tegen een ban op Russische diamanten maar die zelf niet zou voorstellen. Dat is alsof België EU-lidstaten met gelijkaardige gevoelige kwesties wel met de vinger zou wijzen, maar zelf braaf afwacht om door andere hoofdsteden de les te worden gelezen. Erg overtuigend is dat niet, temeer omdat Antwerpen de enige stad is in de EU die diamanten verhandelt.

Schermen met pakweg 10.000 jobs is niet erg geloofwaardig voor een sector die de voorbije jaren al veel arbeidsintensieve activiteiten verloren heeft zien gaan.

Alle andere bestemmingen voor de diamanten afkomstig van het Russische staatsbedrijf Alrosa - berucht omdat het de oorlogsmachine van Poetin helpt te financieren - liggen buiten Europa. Vooral het Indiase Mumbai dient zich aan als alternatief. Voor sommige politici is dat een argument tegen een verbod: de handel is erg competitief en mobiel, waardoor die gemakkelijk kan worden verplaatst. Op die manier verliest Antwerpen een groot deel van zijn marktaandeel, maar wordt Rusland geenszins getroffen. Dan kan zeker kloppen. Maar wie die redenering consequent volgt, kan evengoed wapens leveren aan Moskou: als wij ze niet leveren, vinden de Russen elders wel een bereidwillige fabriek waar ze hun militaire aankopen kunnen doen.

Twee walletjes

De toegevoegde waarde voor onze economie maakt op het eerste gezicht meer indruk. De PS maakt er altijd gretig gebruik van als er kritiek komt op de Luikse wapenindustrie, met name op FN Herstel, dat volledig in handen is van het Waals Gewest. Tewerkstelling is inderdaad belangrijk. Toch valt op dat ook hier de verdediging nauwelijks overtuigt. Schermen met pakweg 10.000 jobs is niet erg geloofwaardig voor een sector die de voorbije jaren al veel arbeidsintensieve activiteiten verloren heeft zien gaan.

De diamantsector is nog altijd een visitekaartje voor de Antwerpse haven, maar weegt veel minder dan sommigen laten uitschijnen. Grote bedragen wijzen niet noodzakelijk op veel economische activiteit. Bovendien ondergraaft de ambigue houding tegenover de Russische invoer de inspanningen in de strijd tegen de zogenaamde conflictdiamanten. Als Antwerpen het verschil wil maken en zich wil afzetten tegen andere steden door in te zetten op transparantie en regulering, kan het niet van twee walletjes eten.

Het economische argument komt onvoldoende uit de verf, en ook de ethische kaart wordt niet voluit getrokken.

De tegenstanders van een ban op Russische diamanten dreigen tussen twee stoelen te vallen. Het economische argument komt onvoldoende uit de verf, en ook de ethische kaart wordt niet voluit getrokken. Van een sector met grote financiële middelen en een stevig politiek netwerk zou je meer en beter verwachten. De ambigue aanpak is op termijn moeilijk houdbaar.