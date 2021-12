De Koude Oorlog-logica rond Oekraïne...

Voorzitter adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media en auteur van 'Us vs. Them: The Failure of Globalism'

De spanningen rond Oekraïne creëren een gevaarlijke situatie tussen Rusland en het Westen.

Rusland heeft de voorbije weken zo'n 100.000 soldaten bij de grens van Oekraïne in stelling gebracht. Alsof dat niet bedreigend genoeg was, maakte de Oekraïense president Volodimir Zelenski bekend dat zijn inlichtingendiensten een door Rusland gesteund complot tegen de regering hebben ontdekt. Er zou een Russische oligarch bij betrokken zijn. Zo verhoogt de president de inzet van zijn strijd tegen sommige van de rijkste mannen van Oekraïne, van wie enkele nauwe banden hebben met Moskou.

Ian Bremmer is voorzitter van de adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media, en auteur van 'Us vs. Them: The Failure of Globalism'.

Beide zijden moeten de Koude Oorlog-logica loslaten, zodat de spanning kan wegvloeien.

Terwijl Moskou met de spierballen rolt, zoekt Oekraïne hulp in het Westen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, ontmoette zijn Russische ambtsgenoot Sergei Lavrov om ervoor te waarschuwen dat elke Russische agressie tegen het land 'serieuze gevolgen' zou hebben. Een Amerikaans inlichtingenrapport stelt dat Rusland een invasie in Oekraïne plant. President Joe Biden sprak over de gespannen situatie met president Vladimir Poetin via Zoom. Om de waarschuwingen kracht bij te zetten hebben de VS 80 ton munitie naar Oekraïne gestuurd.

In Europa heerst eenzelfde bezorgdheid. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei dat er nieuwe sancties tegen Rusland kunnen komen. De NAVO is gealarmeerd. Rusland schrijft de spanningen toe aan de Oekraïense regering, die zelf bedreigende bewegingen uitvoert aan de grens. Wat is er aan de hand?

Naarmate hij en zijn presidentschap ouder worden, lijkt Poetin meer dan ooit te steunen op reflexen die in de Koude Oorlog zijn ontwikkeld. Misschien rekent hij erop dat antiwesterse dreigingen zijn populariteit kunnen verhogen. Dat is geen onzinnige politieke strategie. De sterkste stijging van zijn populariteit kwam er na de Russische invasie in de Krim. Een groeiend aantal Russen mag dan genoeg hebben van Poetins leiderschap, ze zullen hem steunen als verpersoonlijking van de Russische macht.

Misschien vindt Poetin dat Oekraïne en de NAVO roekeloos agressief zijn aan de Russische grens. De strijd van Zelenski tegen de oligarchen doet de Russische invloed in Kiev afnemen. Daarnaast probeert Zelenski zijn populariteit te verhogen door agressief op te treden in oosten van het land, waar Oekraïense separatisten, gesteund door Rusland, een militair verzet tegen Kiev leiden.

Poetin zegt dat de toename van de troepen aan de grens niet alleen een gevolg zijn van de provocaties van Kiev maar ook van onaangekondigde NAVO-oefeningen in de Zwarte Zee, niet zo ver van de Krim. Het Kremlin is ook boos over het gebruik van drones die geleverd zijn door NAVO-lid Turkije. Misschien voelt Poetin zich gesterkt door de stijgende olieprijzen die de Russische economie versterken, de vooruitgang van de NordStream-pijplijn en het vertrek van Angela Merkel.

Oorlog onwaarschijnlijk

Ondanks alle dreigingen en waarschuwingen is het onwaarschijnlijk dat Rusland een oorlog begint door Oekraïne binnen te vallen. De invasie in de Krim was een antwoord op de politieke onrust in Kiev die de pro-Russische president dwong het land te verlaten. De inval kwam als een verrassing, een element dat nu niet meer kan meespelen. Bovendien is de Krim hoofdzakelijk bevolkt door etnische Russen, waardoor Poetin kon rekenen op een vriendelijke ontvangst. Ook het oosten van Oekraïne heeft een overwegend Russische bevolking.

In Oekraïne is geen grondgebied meer waar de Russische soldaten als bevrijders zullen worden begroet. Het bevroren conflict tussen beide landen zet permanent miljoenen Oekraïners op tegen de Russen. Een Russische invasie zou een hoge tol eisen, aan Russische levens en geld. Op lange termijn komt daar de bezetting bij van een land met een openlijk vijandige bevolking. De krakende Russische economie kan die kosten niet dragen, net zo min als de Amerikaanse en Europese sancties die zeker volgen.

Het resultaat van de wederzijdse vrees is dat ze als self­ful­fil­ling prophe­cy werkt en een conflict creëert dat niemand wil.

Desondanks kunnen Oekraïne, Europa en de Verenigde Staten er niet gerust in zijn. Ze moeten het signaal blijven geven dat ze in staat van groot alarm zijn en dat elke Russische provocatie een stevig antwoord krijgt. Dat is een verontrustende Koude Oorlog-logica. Terwijl Kiev en de westerse mogendheden vrezen dat Rusland hen in een duur conflict zal betrekken, zal de regering van Poetin Oekraïne als een centraal punt in de buitenlandse politiek beschouwen. Terwijl de VS bijzonder waakzaam zijn voor inspanningen door andere landen om kernwapens te ontwikkelen, zal Moskou vrezen voor de mogelijkheid dat meer buurlanden in een militaire en politieke alliantie met Europa en de VS komen.