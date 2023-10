Europa en het Midden-Oosten zijn verloren zonder Amerika...

De VS hopen minder geld te stoppen in hun buitenlandbeleid, en de rest van de wereld heeft het geregeld moeilijk met de rol van de Amerikanen. Maar als zij er de brui aan geven, wordt de situatie alleen maar erger, schrijft Matthias Matthijs vanuit Washington.

‘Just when I thought I was out, they pull me back in’, riep Michael Corleone gefrustreerd uit in 'The Godfather III'. Had Al Pacino tijdens het weekend van 7 oktober de rol gespeeld van de Amerikaanse president Joe Biden, dan had hij die beruchte oneliner evengoed kunnen gebruiken. In één klap zoog de barbaarse aanval van Hamas op Israëlische burgers de focus van de Amerikaanse buitenlandpolitiek opnieuw naar het Midden-Oosten.

In januari 2021 was Biden aangetreden met het doel een ‘buitenlands beleid voor de middenklasse’ te voeren. De bedoeling was drievoudig: de goede relaties met Europa herstellen, de terugtrekking van VS-soldaten uit Afghanistan voltooien en de Amerikaanse voetafdruk in de rest van de regio verkleinen, en het indijken van een assertief China in Azië en de Stille Oceaan.

Toen voormalig Brits premier Harold Macmillan in de jaren 50 de vraag kreeg wat de grootste uitdaging was voor een staatsman, antwoordde hij: ‘Events, dear boy, events!’ De voorbije jaren waren nog maar eens een illustratie van die woorden. Door de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022, en het smeden van een brede anti- Vladimir Poetin-coalitie met sancties tegen Moskou en militaire en humanitaire steun voor de regering van Volodymyr Zelensky kon Biden zich veel minder op de confrontatie met China focussen. En de komende maanden neemt het Midden-Oosten ongetwijfeld het leeuwendeel van de tijd in die Biden aan het buitenland besteedt. Hoe vuriger de VS hopen zich minder met Europa te moeten bezighouden of zich niet langer te moeten bemoeien met het Midden-Oosten, hoe meer ze eraan herinnerd worden dat het allemaal zo simpel niet is.

De auteur

Matthias Matthijs is hoogleraar internationale politieke economie aan de Johns Hopkins Universiteit in Washington, DC. De kwestie

De VS hopen minder geld te stoppen in hun buitenlandbeleid, en de rest van de wereld heeft het geregeld moeilijk met de rol van de Amerikanen. De conclusie

Als de Amerikanen er de brui aan geven, wordt de situatie alleen maar erger. Dat bewijst onder meer de situatie in Israël, waar het optreden van de VS als enige concrete resultaten oplevert.

Een supermacht als de VS, die nog altijd de ambitie heeft de rol van wereldwijde stabilisator te spelen, kan zich nu eenmaal niet veroorloven daarvoor minder middelen uit te trekken. De historicus Michael Kimmage, die lesgeeft aan de Catholic University in Washington DC, spreekt van ‘great power distraction’: met almaar minder geld is het moeilijk een coherent beleid te voeren als overal in de wereld branden uitbreken.

Hoe vuriger de VS hopen zich minder met Europa te moeten bezighouden of zich niet langer te moeten bemoeien met het Midden-Oosten, hoe meer ze eraan herinnerd worden dat het allemaal zo simpel niet is.

Terwijl de rest van de wereld de rol van Amerika - vaak terecht - bekritiseert, wordt de situatie alleen maar erger als de VS er de brui aan geven. De situatie in Afghanistan vandaag is daarvan een mooi voorbeeld. Dat geldt zonder twijfel ook voor Europa. Je kan je moeilijk voorstellen hoe de Europese Unie zonder hulp van buitenaf de nationale veiligheid van pakweg de Baltische Staten kan garanderen tegen het revanchistische irredentisme - het streven naar hereniging - van de Russische president Poetin.

Westen afgeleid

Terwijl de meeste landen huiveren bij de terroristische praktijken van Hamas, vreest de internationale gemeenschap ook terecht dat een verwond Israël de situatie erger zal maken met een militaire invasie van de Gazastrook.

Rusland kijkt rustig toe. Het weet dat een nieuw gewapend conflict tussen Israël en de Palestijnen het Westen afleidt en goed nieuws is voor de eigen oorlog met Oekraïne. Ook China houdt zich afzijdig. Het waarschuwt alleen voor verdere escalatie. Beide landen vonden het niet nodig de terreur van Hamas ondubbelzinnig te veroordelen. De Europese Unie verkwistte veel tijd en energie aan de vraag of ze al dan niet de humanitaire steun aan Gaza zou opschorten. Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen werd verweten zonder mandaat de kant van Israël te kiezen.

Alleen de VS kunnen, dankzij minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken, concrete resultaten voorleggen.

Joe Biden herinnerde Benjamin Netanyahu eraan dat de VS na de terreuraanslagen van 11 september 2001 veel fouten hebben gemaakt. Zonder details te geven doelde hij duidelijk op de invasie van Irak.

Dankzij de Amerikaanse invloed op Israël werd de watervoorziening in het zuiden van Gaza hersteld. Biden kreeg woensdag ook voor elkaar dat 100 miljoen dollar aan humanitaire steun Gaza binnen kon komen via Rafah, aan de grens met Egypte. Hij stak het Israëlische volk een hart onder de riem door te zeggen dat het terecht woede voelde, maar waarschuwde tegelijk dat het zich er niet door mag laten verteren.

Biden, wiens onvoorwaardelijke steun aan Israël Benjamin Netanyahu graag in de verf zet, herinnerde zijn gastheer er ook aan dat de VS na de terreuraanslagen van 11 september 2001 veel fouten hebben gemaakt. Zonder details te geven doelde hij duidelijk op de invasie van Irak in 2003, waar veel burgerslachtoffers vielen en waarvoor de Amerikanen geen helder toekomstplan hadden. Het machtsvacuüm werd later gevuld door de islamitische strijders van IS.

Limieten aan de strategie

De terugkeer van het bloedige conflict tussen de Joden en de Palestijnen toont dat er limieten waren aan de Amerikaanse strategie om de diplomatieke relaties tussen Israël en de soennitische Arabische wereld verder te normaliseren, terwijl de Palestijnse bevolking veelal aan haar lot werd overgelaten. De bedoeling was na de Abraham-akkoorden, die getekend werden onder president Donald Trump, ook Saoedi-Arabië en Israël dichter bij elkaar te brengen in een anti-Iraanse coalitie. Die deal wankelt.